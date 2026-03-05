Acasă » Știri » Cetăţean român, condamnat la 15 ani de închisoare în Rusia pentru spionaj în favoarea Ucrainei

Cetăţean român, condamnat la 15 ani de închisoare în Rusia pentru spionaj în favoarea Ucrainei

De: David Ioan 05/03/2026 | 14:14
Cetăţean român, condamnat la 15 ani de închisoare în Rusia pentru spionaj în favoarea Ucrainei
Cetăţean român, condamnat la 15 ani de închisoare în Rusia pentru spionaj în favoarea Ucrainei. Foto: Pixabay

Un cetățean român a fost condamnat la 15 ani de închisoare de un tribunal din regiunea Krasnodar, în sudul Rusiei, fiind acuzat de spionaj în favoarea Ucrainei.

Instanța a anunțat verdictul printr-un mesaj publicat pe Telegram, în care susține că bărbatul, identificat drept Adrian-David Chercio, ar fi transmis informații despre sistemele de apărare antiaeriană din orașul Soci.

Cetăţean român, acuzat de spionaj în favoarea Ucrainei

Potrivit autorităților ruse, acesta ar fi contactat din proprie inițiativă, în noiembrie 2024, un angajat al Direcției Principale de Informații a Ministerului Apărării din Ucraina și i-ar fi furnizat date despre forțele ruse. Tribunalul afirmă că informațiile vizau amplasamente ale apărării aeriene din zona stațiunii Soci.

FSB anunțase anterior, pe 25 aprilie 2025, că a reținut un cetățean român născut în 2002, acuzat că ar fi colectat și transmis informații militare în vara anului 2024, la solicitarea serviciilor speciale ucrainene.

În schimbul acestor acțiuni, bărbatul ar fi cerut sprijin pentru a părăsi Rusia și pentru a se alătura unei formațiuni de voluntari din cadrul forțelor armate ucrainene.

A fost condamnat la 15 de ani de închisoare în Rusia

După reținere, FSB a deschis un dosar penal pentru infracțiunea de spionaj, conform articolului 276 din Codul Penal al Federației Ruse. Cazul a fost instrumentat de Departamentul de Investigații al FSB din regiunea Krasnodar.

În ziua anunțării arestării, Ministerul Afacerilor Externe al României a transmis că depune eforturi pentru a asigura protecție și asistență consulară cetățeanului român. După pronunțarea sentinței, instituția nu a oferit comentarii suplimentare, potrivit agențiilor internaționale de presă.

