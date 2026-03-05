Acasă » Știri » Prima reacție a familiei Adelinei din Iași, după ce femeia a fost găsită moartă în casă. Ce probleme de sănătate avea

Prima reacție a familiei Adelinei din Iași, după ce femeia a fost găsită moartă în casă. Ce probleme de sănătate avea

De: Elisa Tîrgovățu 05/03/2026 | 13:21
Prima reacție a familiei Adelinei din Iași, după ce femeia a fost găsită moartă în casă. Ce probleme de sănătate avea
Sursa foto: Mediafax

O fetiță de doar 7 ani a fost găsită în casă, alături de mama sa care decedase. Femeia ar fi trebuit să împlinească 27 de ani luna aceasta. Tânăra din Iași suferea de diabet, iar cazul a fost alertat chiar de soțul acesteia care se afla la muncă, în Germania.

O femeie din Bârlești, comuna Erbiceni, județul Iași, a murit subit, în timp ce fetița se afla în casă, alături de ea. Minora de șapte ani a fost găsită plângând și nu înțelegea ce s-a întâmplat. Soțul femeii, aflat la muncă în Germania, a fost cel care a alertat poliția.

După o perioadă în care nu a mai reușit să ia legătura cu partenera sa de viață, bărbatul a verificat imaginile de pe camerele de supraveghere. A observat mașina în curte, deși soția sa ar fi trebuit să ducă fetița la școală.

Bărbatul ar fi reușit să ia legătura cu fetița, iar aceasta i-ar fi spus că mama sa doarme și că are „spumițe” la gură. Între timp, soțul femeii contactase și o rudă din aceeași localitate.

Adelina suferea de diabet

Din păcate, Adelina nu a mai avut nicio șansă de supraviețuire. Tânăra suferea de diabet de tip 2 și ar fi avut și episoade ușoare de epilepsie, potrivit ziaruldeiasi.ro. Deocamdată nu s-a aflat cauza exactă a morții tinerei.

Sursa foto: Mediafax
Sursa foto: Mediafax

Adelina și soțul său erau căsătoriți din 2018 și aveau împreună o fetiță de șapte ani. În urma tragicului eveniment, minora a ajuns în grija bunicii. Medicii de la spitalul de Pediatrie din Iași au transmis că starea fetiței este stabilă.

Pe rețelele de socializare sunt zeci de mesaje scrise de apropiații familiei. Cei care au cunoscut-o pe Adelina se află în stare de șoc.

„În gândurile noastre doar întrebarea: de ce? Cum ? Ce s-a întâmplat? Ai frânt inimi cu plecarea ta… Drum Lin spre cer suflet frumos și multă putere familiei!”, a fost unul dintre mesajele postate în mediul online.

CITEȘTE ȘI: Ea este mămica de 25 de ani din Iași care a murit sub privirea neputincioasă a fiicei sale: ”Era speriată!”

Cauza reală a morții lui Eric Dane. Ce scrie în certificatul de deces al celebrului actor din Anatomia lui Grey

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Donald Trump cere ajutorul Europei în conflictul cu Iranul: “Toți aliații să susțină și să colaboreze în această misiune”
Știri
Donald Trump cere ajutorul Europei în conflictul cu Iranul: “Toți aliații să susțină și să colaboreze în această…
Cetăţean român, condamnat la 15 ani de închisoare în Rusia pentru spionaj în favoarea Ucrainei
Știri
Cetăţean român, condamnat la 15 ani de închisoare în Rusia pentru spionaj în favoarea Ucrainei
Alexandra Căpitănescu reprezintă România la Eurovision 2026. A câştigat selecţia națională cu piesa „Choke Me”
Mediafax
Alexandra Căpitănescu reprezintă România la Eurovision 2026. A câştigat selecţia națională cu piesa...
Coșmarul Marelui Cutremur. Natalia Guberna: „Murim, murim!”
Gandul.ro
Coșmarul Marelui Cutremur. Natalia Guberna: „Murim, murim!”
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la...
Din iadul sovietic, în iadul de acasă: destinul frânt al ofițerului muscelean pe care patria l-a numit dușman
Adevarul
Din iadul sovietic, în iadul de acasă: destinul frânt al ofițerului muscelean pe...
Regimul lui Viktor Orban este pe cale de dispariție, conform ultimului sondaj publicat la Budapesta
Digi24
Regimul lui Viktor Orban este pe cale de dispariție, conform ultimului sondaj publicat...
Gest de împăcare? David și Victoria Beckham îi scriu lui Brooklyn de ziua lui
Mediafax
Gest de împăcare? David și Victoria Beckham îi scriu lui Brooklyn de ziua...
Parteneri
E imposibil de nerecunoscut! Cum arată Ruby acum? A slăbit foarte mult: „Am fluctuații de greutate”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
E imposibil de nerecunoscut! Cum arată Ruby acum? A slăbit foarte mult: „Am fluctuații de...
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a...
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Profesoarele au ajuns să se roage de părinți să nu le aducă nimic de 1 și 8 martie: „A ieșit o semi ceartă, că nu au cum, că văd alții de la alte clase și ce o să zică lumea”
Click.ro
Profesoarele au ajuns să se roage de părinți să nu le aducă nimic de 1...
Premierul slovac Fico pretinde că are imagini „secrete” din satelit cu conducta Drujba neavariată și îl acuză pe Zelenski că minte
Digi 24
Premierul slovac Fico pretinde că are imagini „secrete” din satelit cu conducta Drujba neavariată și...
VIDEO Primii români au reușit să se întoarcă în țară din Dubai. „A fost o loterie. Am pariat, la propriu, pe fiecare avion”
Digi24
VIDEO Primii români au reușit să se întoarcă în țară din Dubai. „A fost o...
VIDEO | Primele imagini OFICIALE cu Dacia Striker, noul crossover al mărcii românești
Promotor.ro
VIDEO | Primele imagini OFICIALE cu Dacia Striker, noul crossover al mărcii românești
BANCUL ZILEI. Aladin apare în fața Casei Poporului: - Ce cauți, Aladine?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Aladin apare în fața Casei Poporului: - Ce cauți, Aladine?
„Viespea” a ucis „vulturii”: Un F/A-18 al Kuweitului a doborât trei F-15E americane
go4it.ro
„Viespea” a ucis „vulturii”: Un F/A-18 al Kuweitului a doborât trei F-15E americane
Femeia care a făcut una dintre cele mai mari descoperiri din istorie
Descopera.ro
Femeia care a făcut una dintre cele mai mari descoperiri din istorie
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Go4Games
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Coșmarul Marelui Cutremur. Natalia Guberna: „Murim, murim!”
Gandul.ro
Coșmarul Marelui Cutremur. Natalia Guberna: „Murim, murim!”
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Donald Trump cere ajutorul Europei în conflictul cu Iranul: “Toți aliații să susțină și să ...
Donald Trump cere ajutorul Europei în conflictul cu Iranul: “Toți aliații să susțină și să colaboreze în această misiune”
Cetăţean român, condamnat la 15 ani de închisoare în Rusia pentru spionaj în favoarea Ucrainei
Cetăţean român, condamnat la 15 ani de închisoare în Rusia pentru spionaj în favoarea Ucrainei
Emil Rengle, diagnosticat cu o boală autoimună! A crezut că este la un pas de moarte: „Nu știam ...
Emil Rengle, diagnosticat cu o boală autoimună! A crezut că este la un pas de moarte: „Nu știam ce se petrece cu mine”
Ce a apărut la mormântul lui Horia Moculescu, la 4 luni de la moartea sa. Timpul a trecut, dar durerea ...
Ce a apărut la mormântul lui Horia Moculescu, la 4 luni de la moartea sa. Timpul a trecut, dar durerea a rămas
Cum a apărut Mirabela Grădinaru la evenimentul Administrației Prezidențiale? Cât a costat rochia ...
Cum a apărut Mirabela Grădinaru la evenimentul Administrației Prezidențiale? Cât a costat rochia partenerei lui Nicușor Dan
Trolling la nivel înalt. Războiul dintre Burger King și McDonald’s se dă și la nivel de marketing. ...
Trolling la nivel înalt. Războiul dintre Burger King și McDonald’s se dă și la nivel de marketing. Videoclipurile care au devenit virale
Vezi toate știrile
×