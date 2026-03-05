Prima reacție a familiei Adelinei din Iași, după ce femeia a fost găsită moartă în casă. Ce probleme de sănătate avea

O fetiță de doar 7 ani a fost găsită în casă, alături de mama sa care decedase. Femeia ar fi trebuit să împlinească 27 de ani luna aceasta. Tânăra din Iași suferea de diabet, iar cazul a fost alertat chiar de soțul acesteia care se afla la muncă, în Germania.

O femeie din Bârlești, comuna Erbiceni, județul Iași, a murit subit, în timp ce fetița se afla în casă, alături de ea. Minora de șapte ani a fost găsită plângând și nu înțelegea ce s-a întâmplat. Soțul femeii, aflat la muncă în Germania, a fost cel care a alertat poliția.

După o perioadă în care nu a mai reușit să ia legătura cu partenera sa de viață, bărbatul a verificat imaginile de pe camerele de supraveghere. A observat mașina în curte, deși soția sa ar fi trebuit să ducă fetița la școală.

Bărbatul ar fi reușit să ia legătura cu fetița, iar aceasta i-ar fi spus că mama sa doarme și că are „spumițe” la gură. Între timp, soțul femeii contactase și o rudă din aceeași localitate.

Adelina suferea de diabet

Din păcate, Adelina nu a mai avut nicio șansă de supraviețuire. Tânăra suferea de diabet de tip 2 și ar fi avut și episoade ușoare de epilepsie, potrivit ziaruldeiasi.ro. Deocamdată nu s-a aflat cauza exactă a morții tinerei.

Adelina și soțul său erau căsătoriți din 2018 și aveau împreună o fetiță de șapte ani. În urma tragicului eveniment, minora a ajuns în grija bunicii. Medicii de la spitalul de Pediatrie din Iași au transmis că starea fetiței este stabilă.

Pe rețelele de socializare sunt zeci de mesaje scrise de apropiații familiei. Cei care au cunoscut-o pe Adelina se află în stare de șoc.

„În gândurile noastre doar întrebarea: de ce? Cum ? Ce s-a întâmplat? Ai frânt inimi cu plecarea ta… Drum Lin spre cer suflet frumos și multă putere familiei!”, a fost unul dintre mesajele postate în mediul online.

