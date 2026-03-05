Acasă » Știri » Cum a apărut Mirabela Grădinaru la evenimentul Administrației Prezidențiale? Cât a costat rochia partenerei lui Nicușor Dan

Cum a apărut Mirabela Grădinaru la evenimentul Administrației Prezidențiale? Cât a costat rochia partenerei lui Nicușor Dan

De: David Ioan 05/03/2026 | 12:59
Foto: Facebook

Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, a avut o apariție elegantă la un eveniment organizat de Administrația Prezidențială, unde a purtat o rochie roz pastel cu design minimalist. Ținuta a atras atenția prin rafinament și prin modul în care s-a potrivit contextului oficial.

Rochia aleasă a fost apreciată pentru simplitatea sa și pentru mesajul discret de bun gust. Croiul clasic și nuanța pastelată au contribuit la o prezență echilibrată și feminină.

Modelul purtat, „Amelia”, aparține brandului românesc AMALIN, fondat de Andreea Raicu. Piesa este o rochie midi cu croială lejeră în partea superioară, mâneci trei sferturi și talie accentuată, realizată dintr-un material fluid potrivit pentru evenimente formale.

Rochia are un preț de aproximativ 1.250 de lei și este apreciată pentru versatilitatea sa. Accesoriile alese de Mirabela Grădinaru au completat ținuta într-un mod discret, fără a atrage atenția de la linia principală a rochiei.

Un element remarcat a fost faptul că aceasta a purtat aceeași rochie și la alte evenimente oficiale, un gest interpretat ca o alegere sustenabilă și o demonstrație că eleganța poate fi asociată cu reutilizarea pieselor vestimentare.

Creatoarea Andreea Raicu a subliniat importanța acestui mesaj într-un context în care presiunea de a purta constant ținute noi este tot mai mare. Evenimentul Administrației Prezidențiale a reunit reprezentanți ai instituțiilor medicale, ai organizațiilor internaționale și ai societății civile, în cadrul lansării unor programe dedicate sănătății și screeningului neonatal.

