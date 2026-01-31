Concubina lui Nicușor Dan, singură la înmormântarea bunicii. Președintele nu a însoțit-o pe Mirabela Grădinaru

Mirabela Grădinaru, soția președintelui României, Nicușor Dan, a participat astăzi la înmormântarea bunicii sale, Tița Malcoce, desfășurată în comuna Zăpodeni. Evenimentul a avut loc într-un cadru restrâns, rude și localnici, însă președintele României nu a fost prezent pentru a o însoți.

În ciuda condițiilor, de -6 grade Celsius, rudele și vecinii au așteptat sosirea preotului, pregătind tot ce era necesar pentru desfășurarea ritualului: coroanele funerare, mașina mortuară și alte aranjamente specifice unei înmormântări tradiționale în mediul rural.

Concubina lui Nicușor Dan, singură la înmormântarea bunicii

Cortegiul funerar a ajuns la biserica din cimitirul satului, unde tradițiile locale au fost respectate cu strictețe. La fiecare oprire, când se citeau cele 12 Evanghelii, rudele defunctei aruncau pumni de monede pe drum. Monedele au fost colectate de copii, conform unui obicei vechi păstrat în Zăpodeni, care completează ritualul de trecere a celor dragi. Totodată, la fiecare oprire, familiile împart pomana către cei prezenți, conform tradiției locale, cunoscută sub denumirea de „poduri”.

Participarea la eveniment a fost în jur de 100 de persoane, majoritatea fiind membri ai familiei și locuitori din Zăpodeni. Mirabela Grădinaru a venit fără cei doi copii, alegând să-i protejeze de impactul emoțional al unei astfel de ceremonii, iar familia a respectat tradițiile comunității în desfășurarea întregului ritual funerar.

Bunica Mirabelei, Tița Malcoce, a fost o figură cunoscută și apreciată în comunitate, recunoscută pentru implicarea sa în viața socială a satului și pentru ospitalitatea față de rude și vecini. De-a lungul anilor, ea a fost o prezență activă la evenimentele comunitare și a contribuit la menținerea tradițiilor locale. După pierderea soțului său în 2021, Tița s-a retras treptat din viața publică, dar a rămas respectată și iubită de comunitate până la sfârșitul vieții sale.

Absența președintelui Nicușor Dan a atras atenția în cadrul ceremoniei. Deși soția sa, Mirabela Grădinaru, a participat pentru a-și conduce bunica pe ultimul drum, prezența liderului de stat ar fi putut marca oficial importanța evenimentului.

