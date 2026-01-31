Acasă » Știri » Concubina lui Nicușor Dan, singură la înmormântarea bunicii. Președintele nu a însoțit-o pe Mirabela Grădinaru

Concubina lui Nicușor Dan, singură la înmormântarea bunicii. Președintele nu a însoțit-o pe Mirabela Grădinaru

De: Anca Chihaie 31/01/2026 | 17:29
Concubina lui Nicușor Dan, singură la înmormântarea bunicii. Președintele nu a însoțit-o pe Mirabela Grădinaru
Nicușor Dan și Mirabela Grădinar/ sursă - Mediafax

Mirabela Grădinaru, soția președintelui României, Nicușor Dan, a participat astăzi la înmormântarea bunicii sale, Tița Malcoce, desfășurată în comuna Zăpodeni. Evenimentul a avut loc într-un cadru restrâns, rude și localnici, însă președintele României nu a fost prezent pentru a o însoți.

În ciuda condițiilor, de -6 grade Celsius, rudele și vecinii au așteptat sosirea preotului, pregătind tot ce era necesar pentru desfășurarea ritualului: coroanele funerare, mașina mortuară și alte aranjamente specifice unei înmormântări tradiționale în mediul rural.

Concubina lui Nicușor Dan, singură la înmormântarea bunicii

Cortegiul funerar a ajuns la biserica din cimitirul satului, unde tradițiile locale au fost respectate cu strictețe. La fiecare oprire, când se citeau cele 12 Evanghelii, rudele defunctei aruncau pumni de monede pe drum. Monedele au fost colectate de copii, conform unui obicei vechi păstrat în Zăpodeni, care completează ritualul de trecere a celor dragi. Totodată, la fiecare oprire, familiile împart pomana către cei prezenți, conform tradiției locale, cunoscută sub denumirea de „poduri”.

Participarea la eveniment a fost în jur de 100 de persoane, majoritatea fiind membri ai familiei și locuitori din Zăpodeni. Mirabela Grădinaru a venit fără cei doi copii, alegând să-i protejeze de impactul emoțional al unei astfel de ceremonii, iar familia a respectat tradițiile comunității în desfășurarea întregului ritual funerar.

Bunica Mirabelei, Tița Malcoce, a fost o figură cunoscută și apreciată în comunitate, recunoscută pentru implicarea sa în viața socială a satului și pentru ospitalitatea față de rude și vecini. De-a lungul anilor, ea a fost o prezență activă la evenimentele comunitare și a contribuit la menținerea tradițiilor locale. După pierderea soțului său în 2021, Tița s-a retras treptat din viața publică, dar a rămas respectată și iubită de comunitate până la sfârșitul vieții sale.

Absența președintelui Nicușor Dan a atras atenția în cadrul ceremoniei. Deși soția sa, Mirabela Grădinaru, a participat pentru a-și conduce bunica pe ultimul drum, prezența liderului de stat ar fi putut marca oficial importanța evenimentului.

Nicușor Dan, anunț de ultim moment! România ar putea trimite soldați în zona arctică 

Ce salariu are Delia Dinu, consiliera lui Nicușor Dan. Cât primește lunar și ce avere are 

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Alimentul pe care îl recomandă prof. dr. Irinel Popescu. Unul pe zi este suficient
Știri
Alimentul pe care îl recomandă prof. dr. Irinel Popescu. Unul pe zi este suficient
Vremea se încălzește. Când scăpăm de ger și pentru câte zile
Știri
Vremea se încălzește. Când scăpăm de ger și pentru câte zile
Ziua în care LEVA dispare definitiv din Bulgaria: Euro, singura monedă, de la miezul nopții
Mediafax
Ziua în care LEVA dispare definitiv din Bulgaria: Euro, singura monedă, de la...
Cea mai ieftină garsonieră din Constanța. Cât costă 11mp locuibili în orașul de la malul Mării
Gandul.ro
Cea mai ieftină garsonieră din Constanța. Cât costă 11mp locuibili în orașul de...
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Prosport.ro
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Top 10 cele mai căutate mărci auto în 2025: Românii mizează pe mașini second-hand și întreținere ieftină
Adevarul
Top 10 cele mai căutate mărci auto în 2025: Românii mizează pe mașini...
Interviu cu Lolita, artista AI care a stârnit controverse: „Tehnologia nu omoară sufletul. Nu o să înlocuiesc niciodată artiști umani”
Digi24
Interviu cu Lolita, artista AI care a stârnit controverse: „Tehnologia nu omoară sufletul....
„Te iau cu mine!” REVOLTĂ după ce un sudanez a împins o fată de 18 ani în fața metroului: Tânăra și agresorul au murit pe loc
Mediafax
„Te iau cu mine!” REVOLTĂ după ce un sudanez a împins o fată...
Parteneri
Imagini cu Antonia în costum de baie. Cum arată acum artista, după ce și-a mărit posteriorul cu Aquafilling și a fost la un pas de tragedie
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini cu Antonia în costum de baie. Cum arată acum artista, după ce și-a mărit...
Rivala Simonei Halep divorțează după ce și-a înșelat soțul cu prietenul acestuia! A fost prinsă de nevasta bărbatului
Prosport.ro
Rivala Simonei Halep divorțează după ce și-a înșelat soțul cu prietenul acestuia! A fost prinsă...
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Imagini din interiorul casei lui Virgil Ianțu. Vila cu două niveluri, complet transformată după renovare: „O adevărată investiție, la care mă gândesc cu mândrie”
Click.ro
Imagini din interiorul casei lui Virgil Ianțu. Vila cu două niveluri, complet transformată după renovare:...
Rețeaua Iran-Occident. Cum a construit fiul ayatollahului un imperiu care protejează familia Khamenei în caz de „apocalipsă” politică
Digi 24
Rețeaua Iran-Occident. Cum a construit fiul ayatollahului un imperiu care protejează familia Khamenei în caz...
Val de demisii în PSD București: liderii mai multor filiale pleacă după eșecul alegerilor din Capitală. Cine le ia locul (surse)
Digi24
Val de demisii în PSD București: liderii mai multor filiale pleacă după eșecul alegerilor din...
Un inginer aerospațial a cumpărat o mașină nouă și a încuiat-o în garaj timp de 40 de ani. O poveste rară din lumea auto
Promotor.ro
Un inginer aerospațial a cumpărat o mașină nouă și a încuiat-o în garaj timp de...
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de două ori, de trei, de patru…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de...
Record istoric: Singurul actor care a jucat în 3 filme cu 8+ Oscaruri
go4it.ro
Record istoric: Singurul actor care a jucat în 3 filme cu 8+ Oscaruri
Stelele de mare controlează sute de picioare, deși nu au creier. Cum reușesc?
Descopera.ro
Stelele de mare controlează sute de picioare, deși nu au creier. Cum reușesc?
Jocuri gratuite pentru abonații PlayStation
Go4Games
Jocuri gratuite pentru abonații PlayStation
Cea mai ieftină garsonieră din Constanța. Cât costă 11mp locuibili în orașul de la malul Mării
Gandul.ro
Cea mai ieftină garsonieră din Constanța. Cât costă 11mp locuibili în orașul de la malul...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Alimentul pe care îl recomandă prof. dr. Irinel Popescu. Unul pe zi este suficient
Alimentul pe care îl recomandă prof. dr. Irinel Popescu. Unul pe zi este suficient
Vremea se încălzește. Când scăpăm de ger și pentru câte zile
Vremea se încălzește. Când scăpăm de ger și pentru câte zile
Ovidiu Lipan Țăndărică, sărbătorit cu mare fast la Sala Palatului! Concertul aniversar a reunit ...
Ovidiu Lipan Țăndărică, sărbătorit cu mare fast la Sala Palatului! Concertul aniversar a reunit greii muzicii românești
Doliu în Giulești! Cristi Manea și-a pierdut mama: „Dumnezeu să o odihnească în pace
Doliu în Giulești! Cristi Manea și-a pierdut mama: „Dumnezeu să o odihnească în pace
Bancul sfârșitului de săptămână | „Am un camion în stânga, o mașină de pompieri în dreapta..”
Bancul sfârșitului de săptămână | „Am un camion în stânga, o mașină de pompieri în dreapta..”
Test de inteligență | Acești doi pensionari par identici, dar nu sunt. Identificați 3 diferențe!
Test de inteligență | Acești doi pensionari par identici, dar nu sunt. Identificați 3 diferențe!
Vezi toate știrile
×