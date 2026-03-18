Tatăl unui medic din Caransebeș a locuit în spital timp de doi ani. Cum a fost dat de gol

Caz fără precedent în România! Un medic și-a ținut tatăl internat în spital timp de peste doi ani în secția de neurologie a Spitalului Municipal de Urgență Caransebeș. Cum a fost, de fapt, descoperită ilegalitatea și cine i-a dat de gol?

Descoperirea a fost făcută în urma mai multor controale efectuate de reprezentanții Casei de Asigurări de Sănătate Caraș-Severin. Inspecțiile au vizat mai multe spitale și clinici de specialitate din județ, pentru a verifica dacă personalul medical declarat în contractele încheiate cu Casa de Asigurări de Sănătate Caraș-Severin respectă programul de lucru. Nu mică le-a fost mirarea când au descoperit că, la Spitalul Municipal de Urgență Caransebeș, tatăl unui medic era internat acolo de peste doi ani (începând cu 2024 până în prezent).

Tatăl unui medic a fost internat în spital timp de peste doi ani

În urma verificărilor, președintele CAS Caraș-Severin a precizat că prejudiciul adus spitalului se ridică la 44.868 de lei. Suma include serviciile medicale acordate timp de doi ani și 69 de zilei, inclusiv contravaloarea hranei și a celor 12 foi de observație întocmite pacientului. La aceste sume s-ar putea adăuga și alte sancțiuni pentru încălcarea legislației în vigoare.

De asemenea, autoritățile au aplicat sancțiuni pentru reprezentanții secției unde au fost găsite neregulile. Este vorba o poprire de 5% din valoarea serviciilor realizate și decontate de spital, aferente lunilor respective.

„Echipa noastră s-a autosesizat. Am sesizat și Colegiul Medicilor. Nota de relații semnată de către managerul unității sanitare a arătat că, pe o secție a spitalului, a fost internat un pacient în regim de spitalizare continuă pe o perioadă de 799 de zile! Lucrurile nu pot rămâne așa. Mai mult, în documentele analizate s-a constatat relația de rudenie între pacient și medicul curant. Mai precis, pacientul este tatăl medicului”, a declarat Ionuț Mihai Popovici, directorul general al CAS Caraș-Severin.

Spitalele din România care vor fi finalizate până în 2030. Banii provin din fonduri europene

Sfârșit tragic pentru un bărbat din Iași! A fost ucis de o ambulanță care dădea cu spatele. Cum s-a întâmplat totul