Sorin Mărcuș, dezvăluiri emoționante despre Cristi Chivu: ”Prietenia noastră datează dinaintea anilor 2000”

Inter Milan a devenit campioana Italiei pentru a 21-a oară din Serie A. Totul a fost posibil sub coordonarea antrenorului român Cristi Chivu. O mulțime de reacții au venit în urma victoriei clubului italian, iar acum, Sorin Mărcuș vine cu o poveste inedită despre prietenul său.

Cristi Chivu este unul dintre cei mai apreciați antrenori din lume, mai ales după ce a avut numeroase victorii, cea mai recentă fiind la echipa Inter Milan. În urma succesului, fani, prieteni și nu numai i-au transmis mesaje impresionante. Același lucru l-a făcut și Sorin Mărcuș prin intermediul rețelelor de socializare. Acesta a dezvăluit o amintire incredibilă pe care o are cu tehnicianul Chivu.

Sorin Mărcuș, poveste emoționantă despre Cristi Chivu

Postarea pe care a făcut-o Sorin Mărcuș scoate la suprafață admirarea pe care o are față de antrenorul de la Inter Milan. Acesta a început povestea mărturisind că pentru el, Cristi Chivu este un erou. Pe cei doi îi leagă o prietenie de lungă durată, încă din anii 2000, atunci când antrenorul a ajuns la Ajax Amsterdam.

Cuvântul dat , onoarea OMULUI!

Eroul zilei OMUL discret, luptător, disciplinat, inteligent, familist convins și cu o onoare de neclintit :

CRISTI CHIVU!

Prietenia mea cu Cristi datează dinaintea anilor 2000 când a venit de la Universitatea Craiova la Ajax Amsterdam, a scris Sorin Mărcuș pe Facebook.

Acesta și-a amintit cu emoție că atunci când locuiau în apropiere mergeau adesea la cluburi și la muzee, pentru a putea să se distreze.

Căutam noaptea cluburi “obișnuite” , ca să ne distrăm un pic , dar în limite normale. Îmi amintesc ca mi-a cerut sa vizitam chiar și muzee . Și uite așa, am fost la muzee precum Rijksmuseum și Madame Tussauds, a mai povestit el.

De asemenea, nu este singurul episod pe care l-a povestit bărbatul. Acesta a mai vorbit și despre momentul în care România a câștigat împotriva Angliei, iar Cristi Chivu, având doar 19 ani la acea vreme i-a promis că dacă va avea parte de victorie îi va oferi tricoul în care a jucat. Fericiți amândoi de succesul avut, s-au îmbrățișat strâns, iar Sorin Mărcuș, colecționer de tricouri de fotbal a primit echipamentul fotbalistului admirat: Cristi Chivu.

Țepele din gard nici nu le mai simțeam, în acele momente !

Eram fericiți și în extaz ! România batea Anglia cu 3-2!!!

Tricoul cu numărul 13 , debutul lui Cristi in fotbalul mare, este al meu !

ONOAREA ȘI CUVÂNTUL DAT acesta este OMUL CRISTI CHIVU !, a mai adăugat Sorin pe pagina sa.

