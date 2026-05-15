Acasă » Altceva Podcast » Sorin Mărcuș, dezvăluiri emoționante despre Cristi Chivu: ”Prietenia noastră datează dinaintea anilor 2000”

Sorin Mărcuș, dezvăluiri emoționante despre Cristi Chivu: ”Prietenia noastră datează dinaintea anilor 2000”

De: Denisa Crăciun 15/05/2026 | 22:47
Sorin Mărcuș, dezvăluiri emoționante despre Cristi Chivu: ”Prietenia noastră datează dinaintea anilor 2000”
Sorin Mărcuș, poveste despre Cristi Chivu / Sursă Foto: Facebook
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Inter Milan a devenit campioana Italiei pentru a 21-a oară din Serie A. Totul a fost posibil sub coordonarea antrenorului român Cristi Chivu. O mulțime de reacții au venit în urma victoriei clubului italian, iar acum, Sorin Mărcuș vine cu o poveste inedită despre prietenul său.

Cristi Chivu este unul dintre cei mai apreciați antrenori din lume, mai ales după ce a avut numeroase victorii, cea mai recentă fiind la echipa Inter Milan. În urma succesului, fani, prieteni și nu numai i-au transmis mesaje impresionante. Același lucru l-a făcut și Sorin Mărcuș prin intermediul rețelelor de socializare. Acesta a dezvăluit o amintire incredibilă pe care o are cu tehnicianul Chivu.

Sorin Mărcuș, poveste emoționantă despre Cristi Chivu

Postarea pe care a făcut-o Sorin Mărcuș scoate la suprafață admirarea pe care o are față de antrenorul de la Inter Milan. Acesta a început povestea mărturisind că pentru el, Cristi Chivu este un erou. Pe cei doi îi leagă o prietenie de lungă durată, încă din anii 2000, atunci când antrenorul a ajuns la Ajax Amsterdam.

Cuvântul dat , onoarea OMULUI!
Eroul zilei OMUL discret, luptător, disciplinat, inteligent, familist convins și cu o onoare de neclintit :
CRISTI CHIVU!
Prietenia mea cu Cristi datează dinaintea anilor 2000 când a venit de la Universitatea Craiova la Ajax Amsterdam, a scris Sorin Mărcuș pe Facebook.

Sorin Mărcuș, poveste despre Cristi Chivu / Sursă Foto: Facebook
Sorin Mărcuș, poveste despre Cristi Chivu / Sursă Foto: Facebook

Acesta și-a amintit cu emoție că atunci când locuiau în apropiere mergeau adesea la cluburi și la muzee, pentru a putea să se distreze.

Căutam noaptea cluburi “obișnuite” , ca să ne distrăm un pic , dar în limite normale. Îmi amintesc ca mi-a cerut sa vizitam chiar și muzee . Și uite așa, am fost la muzee precum Rijksmuseum și Madame Tussauds, a mai povestit el.

De asemenea, nu este singurul episod pe care l-a povestit bărbatul. Acesta a mai vorbit și despre momentul în care România a câștigat împotriva Angliei, iar Cristi Chivu, având doar 19 ani la acea vreme i-a promis că dacă va avea parte de victorie îi va oferi tricoul în care a jucat. Fericiți amândoi de succesul avut, s-au îmbrățișat strâns, iar Sorin Mărcuș, colecționer de tricouri de fotbal a primit echipamentul fotbalistului admirat: Cristi Chivu.

Țepele din gard nici nu le mai simțeam, în acele momente !
Eram fericiți și în extaz ! România batea Anglia cu 3-2!!!
Tricoul cu numărul 13 , debutul lui Cristi in fotbalul mare, este al meu !
ONOAREA ȘI CUVÂNTUL DAT acesta este OMUL CRISTI CHIVU !, a mai adăugat Sorin pe pagina sa.

VEZI ȘI: Ce studii are, de fapt, Cristi Chivu. Puțini știau acest detaliu despre fostul căpitan al naționalei

Cu ce se ocupă soția lui Cristi Chivu. Adelina și antrenorul sunt căsătoriți de 18 ani și au împreună două fete

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Dincolo de măști: Suada Agachi descifrează hărțile destinului la podcastul „Altceva cu Adrian Artene”! Cum ne trădează trăsăturile feței și liniile palmei
Știri
Dincolo de măști: Suada Agachi descifrează hărțile destinului la podcastul „Altceva cu Adrian Artene”! Cum ne trădează trăsăturile…
Ce a făcut Ramona Olaru cu cenușa pisicii ei: ”Abia aștept să ne revedem în următoarea viață”
Știri
Ce a făcut Ramona Olaru cu cenușa pisicii ei: ”Abia aștept să ne revedem în următoarea viață”
A confirmat! AUR îl ia în calcul pe CĂLIN GEORGESCU pentru funcția de PREMIER
Mediafax
A confirmat! AUR îl ia în calcul pe CĂLIN GEORGESCU pentru funcția de...
Experiment de fizică inedit: NASA se va folosi de gravitația planetei Marte pentru a-și propulsa sonda către asteroidul Psyche
Gandul.ro
Experiment de fizică inedit: NASA se va folosi de gravitația planetei Marte pentru...
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Prosport.ro
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și...
Ce a vrut să spună Xi Jinping când l-a avertizat pe Trump asupra „Capcanei lui Tucidide”. Reacția președintelui american
Adevarul
Ce a vrut să spună Xi Jinping când l-a avertizat pe Trump asupra...
Mesajul surprinzător al lui Friedrich Merz: „Nu le-aş recomanda copiilor mei să meargă în SUA, la studii sau la muncă”
Digi24
Mesajul surprinzător al lui Friedrich Merz: „Nu le-aş recomanda copiilor mei să meargă...
Favorita la câștigarea Eurovisionului ar putea influența retragerea Israelului din concurs
Mediafax
Favorita la câștigarea Eurovisionului ar putea influența retragerea Israelului din concurs
Parteneri
Imagini rare cu Oana Zăvoranu în anul 2000, înainte de operațiile estetice. Acum e total schimbată
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini rare cu Oana Zăvoranu în anul 2000, înainte de operațiile estetice. Acum e total...
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Prosport.ro
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Nadine învață pe rupte. Vedeta și-a pus meditator la chimie: „E foarte greu să aleg dacă spăl vase, dau cu aspiratorul, fac mâncare pentru familie sau fac lecții”
Click.ro
Nadine învață pe rupte. Vedeta și-a pus meditator la chimie: „E foarte greu să aleg...
Ce este „capcana lui Tucidide” și de ce a invocat-o Xi Jinping în întâlnirea cu Donald Trump la Beijing
Digi 24
Ce este „capcana lui Tucidide” și de ce a invocat-o Xi Jinping în întâlnirea cu...
Traian Băsescu spune cine este „liberalul 100%” pe care l-ar vedea în funcția de premier. „Nu-l pune nimeni sub semnul întrebării”
Digi24
Traian Băsescu spune cine este „liberalul 100%” pe care l-ar vedea în funcția de premier....
De ce doi șoferi cu aceeași mașină plătesc RCA diferit? Cât costă asigurarea auto în 2026 și care sunt tarifele de referință
Promotor.ro
De ce doi șoferi cu aceeași mașină plătesc RCA diferit? Cât costă asigurarea auto în...
BANCUL ZILEI. Într-un restaurant select, un muzician se apropie de masa lui Bulă
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Într-un restaurant select, un muzician se apropie de masa lui Bulă
Kaufland a redus cu 30% un produs Parkside care poate deveni indispensabil vara aceasta
go4it.ro
Kaufland a redus cu 30% un produs Parkside care poate deveni indispensabil vara aceasta
Trucul simplu pentru plantele de apartament atunci când plecăm de acasă
Descopera.ro
Trucul simplu pentru plantele de apartament atunci când plecăm de acasă
Event epic pentru jucătorii de World of Tanks
Go4Games
Event epic pentru jucătorii de World of Tanks
Experiment de fizică inedit: NASA se va folosi de gravitația planetei Marte pentru a-și propulsa sonda către asteroidul Psyche
Gandul.ro
Experiment de fizică inedit: NASA se va folosi de gravitația planetei Marte pentru a-și propulsa...
ULTIMA ORĂ
Ultimele ore din viața polițistului găsit mort în autospecială. Ce au descoperit anchetatorii
Ultimele ore din viața polițistului găsit mort în autospecială. Ce au descoperit anchetatorii
Un celebru designer din România, petrecere cu ștaif de ziua sa de naștere! Vedetele prezente au avut ...
Un celebru designer din România, petrecere cu ștaif de ziua sa de naștere! Vedetele prezente au avut parte de un spectacol inedit
Soția unui actor din „The Devil Wears Prada 2” atacă producătorii: „Montajul a fost brutal”
Soția unui actor din „The Devil Wears Prada 2” atacă producătorii: „Montajul a fost brutal”
Medicul milionar din Capitală, acuzat de tentativă de omor asupra fostei soții. Război total după ...
Medicul milionar din Capitală, acuzat de tentativă de omor asupra fostei soții. Război total după divorțul de „lux”
Ce face Alex Pițurcă, atunci când crede că nu-l vede nimeni. Fiul fostului selecționer a pus dezvoltarea ...
Ce face Alex Pițurcă, atunci când crede că nu-l vede nimeni. Fiul fostului selecționer a pus dezvoltarea imperiului imobiliar pe pauză
Cele 3 zodii care câștigă o sumă uriașă de bani în weekendul 16-17 mai 2026
Cele 3 zodii care câștigă o sumă uriașă de bani în weekendul 16-17 mai 2026
Vezi toate știrile