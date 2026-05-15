Telefonul care a schimbat totul pentru Angelina Pivarnick. Cum a reacționat tatăl misterios al copilului

De: Paul Hangerli 16/05/2026 | 00:30
Tatăl necunoscut a fost anunțat telefonic, sursa- colaj CANCAN.RO
Angelina Pivarnick, una dintre vedetele emisiunii „Jersey Shore: Family Vacation”, a anunțat că este însărcinată. Vedeta reality show-ului a făcut dezvăluirea în episodul difuzat joi, 14 mai, atunci când i-a arătat colegei sale Sammi „Sweetheart” Giancola un test de sarcină pozitiv.

„Nu există nicio șansă să se fi întâmplat natural. Nu există niciun donator de spermă acum”, a spus Angelina, în vârstă de 39 de ani, vizibil șocată, făcând referire la parcursul ei legat de fertilitate, care a fost unul dintre subiectele principale ale acestui sezon. Aceasta a mai adăugat:

„Nu credeam că pot rămâne însărcinată, dar wow, sunt însărcinată. Acesta poate fi un lucru minunat. Poate fi povestea mea de basm, drumul meu, copilul meu.”

A anunțat vestea și tatălui copilului

Mai târziu în episod, Angelina l-a sunat pe tatăl copilului său nenăscut, prezentat în emisiune sub numele „John Doe-Nor”, un joc de cuvinte inspirat de termenul „donator”. Angelina i-a mai comunicat telefonic:

„Am niște vești pentru tine. Sunt oficial însărcinată, vom avea un copil!”

Vedeta a confirmat sarcina și pe rețelele sociale

În timp ce episodul, filmat în martie 2025, era difuzat, Angelina a postat și pe platforma X mesajul:

„Sunt însărcinată!!!! #jsfamilyvacation”

Până acum, vedeta nu a publicat alte imagini cu burtica de gravidă și nici nu a oferit detalii despre naștere. Angelina a făcut testele de sarcină în timpul petrecerii aniversare de un an a fiicei colegului său Mike „The Situation” Sorrentino, Luna. Mike a postat ulterior pe Instagram un clip din episod, în care apare încercând să păstreze secretul după ce a aflat rezultatul pozitiv al testului.

Angelina vorbea recent despre fertilitate și donatori de spermă

Și episodul precedent al emisiunii a urmărit parcursul Angelinei în încercarea de a deveni mamă.

Vedeta a vorbit despre ideea de a apela la donatori de spermă și a stârnit controverse după ce a glumit spunând că s-ar culca cu mai mulți bărbați pentru a rămâne însărcinată.

„Am și eu nevoi și au și ei nevoi. Dacă s-ar întâmpla, ar fi minunat. Aș primi cu bucurie o sarcină în viața mea acum”, declara Angelina în episodul din 7 mai.

A clarificat ulterior comentariile controversate

După reacțiile apărute online, Angelina a publicat un mesaj pe Instagram Story pentru a explica faptul că afirmațiile respective au fost făcute în glumă.

„Comentariile pe care le-am făcut au fost în spirit de glumă și nu reflectă viața mea reală. Nu există «mai mulți bărbați», iar această poveste nu este adevărată”, a transmis ea.

„Oricine mă cunoaște cu adevărat știe ce fel de persoană sunt și ce valori am, mai ales când vine vorba despre relații.”

