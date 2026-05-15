Emilia Clarke, despre drama ascunsă din timpul „Game of Thrones”: „Eram convinsă că trebuia să mor”

Emilia Clarke a făcut noi dezvăluiri emoționante despre cele mai dificile momente din viața sa, petrecute chiar în perioada în care devenea celebră datorită rolului Daenerys Targaryen din serialul „Game of Thrones”. Actrița britanică a vorbit despre cele două hemoragii cerebrale care aproape i-au fost fatale și despre impactul psihologic uriaș pe care l-au avut asupra ei.

Invitată în podcastul „How To Fail with Elizabeth Day”, Emilia Clarke a mărturisit că după a doua intervenție chirurgicală era convinsă că nu va supraviețui.

„Eram convinsă că am păcălit moartea și că trebuia să mor”, a spus actrița, potrivit PEOPLE.

Prima hemoragie cerebrală a avut loc în 2011, la scurt timp după filmările pentru primul sezon din „Game of Thrones”. Emilia Clarke avea doar 24 de ani atunci când s-a prăbușit în timpul unui antrenament la sală, după ce a simțit o durere puternică la nivelul capului. Ulterior, medicii au descoperit că suferise un anevrism cerebral care provocase o hemoragie severă.

Actrița a fost operată de urgență și a trecut inclusiv prin episoade de afazie, o tulburare neurologică ce i-a afectat temporar vorbirea și memoria. Emilia Clarke a povestit că, la un moment dat, nici măcar nu își mai putea aminti propriul nume.

Emilia Clarke a trecut prin două operații pe creier

Problemele nu s-au oprit însă aici. În 2013, medicii au descoperit un al doilea anevrism cerebral, iar intervenția inițială a eșuat, provocând o nouă hemoragie masivă. Actrița a avut nevoie de o operație extrem de riscantă.

Emilia Clarke spune că perioada de recuperare a fost devastatoare din punct de vedere emoțional și că, după a doua operație, s-a izolat complet de cei din jur.

„Nu puteam să mă uit oamenii în ochi”, a povestit ea.

În ciuda traumelor prin care a trecut, actrița a continuat să filmeze pentru „Game of Thrones”, temându-se inclusiv că producătorii ar putea să o înlocuiască dacă ar afla cât de gravă era situația ei medicală.

În 2019, Emilia Clarke a decis să vorbească public despre experiența sa și a lansat organizația caritabilă SameYou, dedicată recuperării persoanelor care au suferit leziuni cerebrale și accidente vasculare.

CITEȘTE ȘI:

Căderea de pe tron! Emilia Clarke mărturisește că a intrat în depresie după finalul seriei Game of Thrones

Legătura secretă dintre Mădălina Bellariu Ion și starul din Game of Thrones! Luke Roberts revine în România