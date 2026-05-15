Kylie Jenner, mărturisire neașteptată despre sarcina cu fiul ei: „Bebelușul aproape că ieșea”

Kylie Jenner a făcut una dintre cele mai intime și surprinzătoare confesiuni despre cea de-a doua sarcină. Vedeta a povestit că a fost nevoită să stea la pat luni întregi în timp ce era însărcinată cu fiul ei, Aire, după ce medicii au descoperit complicații serioase.

Invitată în podcastul „Therapuss” al lui Jake Shane, Kylie a explicat că sarcina cu Aire a fost complet diferită de cea cu fiica ei, Stormi. Deși înainte de a rămâne însărcinată era „în cea mai bună formă” a vieții sale, lucrurile s-au schimbat rapid după primele săptămâni, potrivit PEOPLE.

Vedeta în vârstă de 28 de ani a povestit că, la doar 12 săptămâni de sarcină, s-a trezit cu dureri severe de sciatică și dureri lombare atât de puternice încât abia mai putea merge. Situația s-a agravat în momentul în care medicii au descoperit că era dilatată trei centimetri cu mult înainte de termen.

„Bebelușul era practic pe cale să iasă”, a spus Kylie în podcast, explicând că doctorul i-a recomandat imediat repaus total la pat.

Kylie Jenner spune că a doua sarcină a fost una dificilă

Vedeta a mai dezvăluit că a rămas aproape două luni în această stare și că experiența a afectat-o inclusiv după naștere. Ea spune că încă se confruntă cu dureri cronice de spate, la mai bine de trei ani după venirea pe lume a lui Aire.

Kylie a vorbit și despre schimbările prin care a trecut corpul ei în timpul sarcinii. A mărturisit că a luat aproximativ 30 de kilograme și că avea pofte constante de carbohidrați și înghețată, mai ales pentru a combate grețurile severe.

„Dacă nu mâncam, greața devenea și mai rea”, a explicat vedeta.

În același interviu, Kylie Jenner și-a amintit și de prima sarcină, când a rămas însărcinată cu Stormi la doar 19 ani. Ea a recunoscut că atunci i-a fost extrem de teamă să le spună părinților despre sarcină și că a ales să își ascundă complet sarcina de ochii publicului.

Cu toate acestea, spune că instinctul matern a fost mai puternic decât frica. „Știam în interiorul meu că vreau să fac asta”, a declarat ea.

Kylie Jenner are doi copii împreună cu rapperul Travis Scott, Stormi și Aire, iar în prezent trăiește o relație cu actorul Timothée Chalamet.

