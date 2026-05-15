Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Kylie Jenner, mărturisire neașteptată despre sarcina cu fiul ei: „Bebelușul aproape că ieșea”

Kylie Jenner, mărturisire neașteptată despre sarcina cu fiul ei: „Bebelușul aproape că ieșea”

De: Daniel Matei 15/05/2026 | 22:10
Kylie Jenner, mărturisire neașteptată despre sarcina cu fiul ei: „Bebelușul aproape că ieșea”
Sursa foto: Profimedia
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Kylie Jenner a făcut una dintre cele mai intime și surprinzătoare confesiuni despre cea de-a doua sarcină. Vedeta a povestit că a fost nevoită să stea la pat luni întregi în timp ce era însărcinată cu fiul ei, Aire, după ce medicii au descoperit complicații serioase.

Invitată în podcastul „Therapuss” al lui Jake Shane, Kylie a explicat că sarcina cu Aire a fost complet diferită de cea cu fiica ei, Stormi. Deși înainte de a rămâne însărcinată era „în cea mai bună formă” a vieții sale, lucrurile s-au schimbat rapid după primele săptămâni, potrivit PEOPLE.

Vedeta în vârstă de 28 de ani a povestit că, la doar 12 săptămâni de sarcină, s-a trezit cu dureri severe de sciatică și dureri lombare atât de puternice încât abia mai putea merge. Situația s-a agravat în momentul în care medicii au descoperit că era dilatată trei centimetri cu mult înainte de termen.

„Bebelușul era practic pe cale să iasă”, a spus Kylie în podcast, explicând că doctorul i-a recomandat imediat repaus total la pat.

Kylie Jenner spune că a doua sarcină a fost una dificilă

Vedeta a mai dezvăluit că a rămas aproape două luni în această stare și că experiența a afectat-o inclusiv după naștere. Ea spune că încă se confruntă cu dureri cronice de spate, la mai bine de trei ani după venirea pe lume a lui Aire.

Kylie a vorbit și despre schimbările prin care a trecut corpul ei în timpul sarcinii. A mărturisit că a luat aproximativ 30 de kilograme și că avea pofte constante de carbohidrați și înghețată, mai ales pentru a combate grețurile severe.

„Dacă nu mâncam, greața devenea și mai rea”, a explicat vedeta.

În același interviu, Kylie Jenner și-a amintit și de prima sarcină, când a rămas însărcinată cu Stormi la doar 19 ani. Ea a recunoscut că atunci i-a fost extrem de teamă să le spună părinților despre sarcină și că a ales să își ascundă complet sarcina de ochii publicului.

Cu toate acestea, spune că instinctul matern a fost mai puternic decât frica. „Știam în interiorul meu că vreau să fac asta”, a declarat ea.

Kylie Jenner are doi copii împreună cu rapperul Travis Scott, Stormi și Aire, iar în prezent trăiește o relație cu actorul Timothée Chalamet.

CITEȘTE ȘI:

Fosta menajeră a lui Kylie Jenner o dă în judecată! Susține că a fost umilită și i s-au reținut salariile. Ce despăgubiri cere acum

Timothée Chalamet, ținta criticilor după ce a declarat că „nimănui nu-i pasă de operă și balet”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Soția unui actor din „The Devil Wears Prada 2” atacă producătorii: „Montajul a fost brutal”
Showbiz internațional
Soția unui actor din „The Devil Wears Prada 2” atacă producătorii: „Montajul a fost brutal”
Fosta soție a lui Eminem a fost arestată pentru conducere sub influența alcoolului. Kim Mathers apăruse în fața judecătorilor cu doar câteva zile înainte într-un caz similar
Showbiz internațional
Fosta soție a lui Eminem a fost arestată pentru conducere sub influența alcoolului. Kim Mathers apăruse în fața…
A confirmat! AUR îl ia în calcul pe CĂLIN GEORGESCU pentru funcția de PREMIER
Mediafax
A confirmat! AUR îl ia în calcul pe CĂLIN GEORGESCU pentru funcția de...
Experiment de fizică inedit: NASA se va folosi de gravitația planetei Marte pentru a-și propulsa sonda către asteroidul Psyche
Gandul.ro
Experiment de fizică inedit: NASA se va folosi de gravitația planetei Marte pentru...
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Prosport.ro
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și...
Ce a vrut să spună Xi Jinping când l-a avertizat pe Trump asupra „Capcanei lui Tucidide”. Reacția președintelui american
Adevarul
Ce a vrut să spună Xi Jinping când l-a avertizat pe Trump asupra...
Mesajul surprinzător al lui Friedrich Merz: „Nu le-aş recomanda copiilor mei să meargă în SUA, la studii sau la muncă”
Digi24
Mesajul surprinzător al lui Friedrich Merz: „Nu le-aş recomanda copiilor mei să meargă...
Favorita la câștigarea Eurovisionului ar putea influența retragerea Israelului din concurs
Mediafax
Favorita la câștigarea Eurovisionului ar putea influența retragerea Israelului din concurs
Parteneri
Imagini rare cu Oana Zăvoranu în anul 2000, înainte de operațiile estetice. Acum e total schimbată
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini rare cu Oana Zăvoranu în anul 2000, înainte de operațiile estetice. Acum e total...
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Prosport.ro
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Nadine învață pe rupte. Vedeta și-a pus meditator la chimie: „E foarte greu să aleg dacă spăl vase, dau cu aspiratorul, fac mâncare pentru familie sau fac lecții”
Click.ro
Nadine învață pe rupte. Vedeta și-a pus meditator la chimie: „E foarte greu să aleg...
Ce este „capcana lui Tucidide” și de ce a invocat-o Xi Jinping în întâlnirea cu Donald Trump la Beijing
Digi 24
Ce este „capcana lui Tucidide” și de ce a invocat-o Xi Jinping în întâlnirea cu...
Traian Băsescu spune cine este „liberalul 100%” pe care l-ar vedea în funcția de premier. „Nu-l pune nimeni sub semnul întrebării”
Digi24
Traian Băsescu spune cine este „liberalul 100%” pe care l-ar vedea în funcția de premier....
De ce doi șoferi cu aceeași mașină plătesc RCA diferit? Cât costă asigurarea auto în 2026 și care sunt tarifele de referință
Promotor.ro
De ce doi șoferi cu aceeași mașină plătesc RCA diferit? Cât costă asigurarea auto în...
BANCUL ZILEI. Într-un restaurant select, un muzician se apropie de masa lui Bulă
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Într-un restaurant select, un muzician se apropie de masa lui Bulă
Kaufland a redus cu 30% un produs Parkside care poate deveni indispensabil vara aceasta
go4it.ro
Kaufland a redus cu 30% un produs Parkside care poate deveni indispensabil vara aceasta
Trucul simplu pentru plantele de apartament atunci când plecăm de acasă
Descopera.ro
Trucul simplu pentru plantele de apartament atunci când plecăm de acasă
Event epic pentru jucătorii de World of Tanks
Go4Games
Event epic pentru jucătorii de World of Tanks
Experiment de fizică inedit: NASA se va folosi de gravitația planetei Marte pentru a-și propulsa sonda către asteroidul Psyche
Gandul.ro
Experiment de fizică inedit: NASA se va folosi de gravitația planetei Marte pentru a-și propulsa...
ULTIMA ORĂ
Ultimele ore din viața polițistului găsit mort în autospecială. Ce au descoperit anchetatorii
Ultimele ore din viața polițistului găsit mort în autospecială. Ce au descoperit anchetatorii
Un celebru designer din România, petrecere cu ștaif de ziua sa de naștere! Vedetele prezente au avut ...
Un celebru designer din România, petrecere cu ștaif de ziua sa de naștere! Vedetele prezente au avut parte de un spectacol inedit
Soția unui actor din „The Devil Wears Prada 2” atacă producătorii: „Montajul a fost brutal”
Soția unui actor din „The Devil Wears Prada 2” atacă producătorii: „Montajul a fost brutal”
Sorin Mărcuș, dezvăluiri emoționante despre Cristi Chivu: ”Prietenia noastră datează dinaintea ...
Sorin Mărcuș, dezvăluiri emoționante despre Cristi Chivu: ”Prietenia noastră datează dinaintea anilor 2000”
Medicul milionar din Capitală, acuzat de tentativă de omor asupra fostei soții. Război total după ...
Medicul milionar din Capitală, acuzat de tentativă de omor asupra fostei soții. Război total după divorțul de „lux”
Ce face Alex Pițurcă, atunci când crede că nu-l vede nimeni. Fiul fostului selecționer a pus dezvoltarea ...
Ce face Alex Pițurcă, atunci când crede că nu-l vede nimeni. Fiul fostului selecționer a pus dezvoltarea imperiului imobiliar pe pauză
Vezi toate știrile