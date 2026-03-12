Timothée Chalamet, ținta criticilor după ce a declarat că „nimănui nu-i pasă de operă și balet”. Scandalul îi va afecta șansele la Premiile Oscar 2026?

Actorul Timothée Chalamet, nominalizat la Premiile Oscar 2026, a stârnit reacții negative în lumea artelor spectacolului după ce a declarat că baletul și opera sunt forme de artă de care publicul nu mai este interesat.

Chalamet a discutat cu Matthew McConaughey la Universitatea din Texas în februarie despre eforturile de a conserva cinematografia când a făcut declarația descrisă de mulți ca fiind una nefericită.

„Nu vreau să lucrez în balet, operă sau lucruri în care te gândești: «Hei, mențineți chestia asta în viață, chiar dacă nimănui nu-i mai pasă de asta»”, a spus Chalamet. „Tot respectul pentru oamenii care fac balet și operă”, a adăugat el rapid.

Comentariile actorului au atras critici din partea vedetelor, a teatrelor de operă, a companiilor de balet și a multor membri ai publicului, dar unii i-au văzut cuvintele ca pe o oportunitate de promovare, scrie BBC.

Timothée Chalamet, criticat după aceste declarații

În videoclipul cu McConaughey, postat pe YouTube de Variety luna trecută, Chalamet a recunoscut rapid că remarcile sale ar putea deveni controversate.

Mezzo-soprana canadiană Deepa Johnny a descris comentariile lui Chalamet drept o „interpretare dezamăgitoare”, în timp ce vedeta de la Hollywood Jamie Lee Curtis a întrebat „de ce se iau unii artiști de alți artiști?”

Johnny a subliniat că artiștii ar trebui „să se unească în diferite discipline” pentru a „promova aceste forme de artă”.

„Două forme de artă clasice care există de sute de ani, ambele necesitând o cantitate masivă de talent și disciplină pe care acest om nu le va poseda niciodată.” „Spune multe despre nivelul său de gust pentru a spune asta… de asemenea, a spune «fără lipsă de respect» după ce a spus ceva lipsit de respect se traduce de fapt prin «Nu respect arta pe care nu o înțeleg»”, a scris și artistul american Franz Szony.

Compania Națională de Balet a Angliei a transmis, ca răspuns, că arta este „nu doar vie și sănătoasă, ci și înfloritoare”.

„Peste 200.000 de oameni au participat la spectacolele noastre, experimentând puterea baletului. Conținutul nostru social a înregistrat peste 65 de milioane de vizualizări și ne-am conectat cu mii de oameni de toate vârstele și categoriile sociale prin învățare creativă și participare”, a transmis instituția.

De altfel, cele mai mari instituții de operă din lume, printre care și Opera Metropolitană din New York, au transmis mesaje prin care au criticat declarațiile actorului.

Comentariile fac abia acum ocolul lumii, pentru că mai sunt câteva zile până la anunțarea premiilor Oscar, unde Chalamet e nominalizat la secțiunea „Cel mai bun actor”. Timothée Chalamet a primit Globul de Aur pentru cel mai bun actor în ianuarie pentru rolul din „Marty Supreme”.

