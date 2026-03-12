Criminalul Neculai Mitrea s-a căsătorit cu o deținută. Ireal ce le-a cerut ”Șacalul” magistraților imediat după

„Șacalul”, așa cum a fost supranumit în presa din România, a revenit în atenția publică după ce s-a aflat că s-a căsătorit în penitenciar cu o altă deținută. Bărbatul, condamnat pentru două crime comise în vara anului 2024 pe litoral, a ajuns din nou sub lumina reflectoarelor în urma acestui eveniment neobișnuit.

Neculai Mitrea, considerat unul dintre cei mai periculoși criminali din țară, a încheiat căsătoria civilă în luna noiembrie a anului trecut.

Criminalul Neculai Mitrea s-a căsătorit cu o deținută

Înainte de ceremonie, atât el, cât și partenera sa au fost sancționați disciplinar, după ce Mitrea a încercat să îi transmită femeii două inele peste gardul curții de plimbare din penitenciar.

Cei doi au fost duși sub escortă la Primăria Poarta Albă, unde au oficializat relația în prezența a patru agenți de penitenciar. Căsătoria a fost doar civilă, fără ceremonie religioasă.

Ireal ce le-a cerut ”Șacalul” magistraților imediat după

Atât Mitrea, cât și soția lui au depus ulterior cereri la Judecătoria Medgidia, solicitând întreruperea executării pedepsei pe motive medicale. Dosarul a fost înregistrat la începutul lunii martie.

Neculai Mitrea nu este la prima abatere disciplinară în detenție. De-a lungul timpului, acesta a mai fost sancționat după ce a amenințat un șef de secție cu un scaun, iar ulterior a declarat în fața instanței că intenționa să se lovească singur.

CITEŞTE ŞI: Șacalul, criminalul care a ucis două femei în Constanța, a comis-o în arest! Neculai Mitrea a fost trimis din nou în judecată

Răsturnare de situație în cazul Șacalului, bărbatul care le-a omorât pe Denisa și Delia. Și-a recunoscut fapta, după un an de la crimele din Constanța!