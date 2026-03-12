Acasă » Știri » Criminalul Neculai Mitrea s-a căsătorit cu o deținută. Ireal ce le-a cerut ”Șacalul” magistraților imediat după

De: David Ioan 12/03/2026 | 22:22
„Șacalul”, așa cum a fost supranumit în presa din România, a revenit în atenția publică după ce s-a aflat că s-a căsătorit în penitenciar cu o altă deținută. Bărbatul, condamnat pentru două crime comise în vara anului 2024 pe litoral, a ajuns din nou sub lumina reflectoarelor în urma acestui eveniment neobișnuit.

Neculai Mitrea, considerat unul dintre cei mai periculoși criminali din țară, a încheiat căsătoria civilă în luna noiembrie a anului trecut.

Înainte de ceremonie, atât el, cât și partenera sa au fost sancționați disciplinar, după ce Mitrea a încercat să îi transmită femeii două inele peste gardul curții de plimbare din penitenciar.

Neculai Mitrea, „Şacalul”

Cei doi au fost duși sub escortă la Primăria Poarta Albă, unde au oficializat relația în prezența a patru agenți de penitenciar. Căsătoria a fost doar civilă, fără ceremonie religioasă.

Atât Mitrea, cât și soția lui au depus ulterior cereri la Judecătoria Medgidia, solicitând întreruperea executării pedepsei pe motive medicale. Dosarul a fost înregistrat la începutul lunii martie.

Neculai Mitrea nu este la prima abatere disciplinară în detenție. De-a lungul timpului, acesta a mai fost sancționat după ce a amenințat un șef de secție cu un scaun, iar ulterior a declarat în fața instanței că intenționa să se lovească singur.

