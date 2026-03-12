Acasă » Știri » Din ce câștigă bani Leo de la Strehaia în 2026. Cât a pierdut la jocurile de noroc, de fapt

Din ce câștigă bani Leo de la Strehaia în 2026. Cât a pierdut la jocurile de noroc, de fapt

De: Simona Vlad 12/03/2026 | 22:22
Leo de la Strehaia, scandal cu medicul vedetelor
Invitat la Dan Capatos Show, Leo de la Strehaia a făcut o serie de mărturisiri surprinzătoare despre perioada în care ducea o viață extravagantă, cu petreceri, cazinouri și cheltuieli greu de imaginat. Artistul ne-a vorbit despre modul în care banii veneau și plecau rapid, fără ca el să se gândească prea mult la consecințe sau la viitor. CANCAN.ro are primele detalii!

Astăzi, spune el, lucrurile sunt diferite, iar o parte din veniturile sale vin din mediul online. Chiar dacă nu mai vorbim despre sumele uriașe de altădată, Leo spune că activitatea din mediul digital îi aduce câteva mii de euro pe lună. Vezi emisiunea integrală aici!

„Eu acum, de exemplu, fac YouTube și face toată familia mea YouTube. Eu câștig de pe YouTube pe lună șapte-opt mii de euro. Suntem printre cei mai plătiți YouTuberi din țară, pentru că avem foarte multe vizualizări și ne urmărește multă lume. Pe noi ne urmărește foarte multă lume în afară. Dacă te uiți la contul meu, vezi câte vizualizări sunt și cât plătește. Uneori mă plătește internetul mai bine decât muzica.”

Artistul a vorbit și despre diferența uriașă dintre viața pe care o duce astăzi și perioada în care cheltuia bani fără limite. Leo spune că în acei ani avea un stil de viață extrem, în care distracțiile și jocurile de noroc consumau sume enorme. Artistul recunoaște că ajunsese să cheltuiască bani într-un ritm incredibil.

„Eu eram obișnuit cu stilul ăla de viață. Cheltuiam foarte mult, uneori și 100.000 de euro pe zi, fără să stau prea mult pe gânduri. Era perioada aia în care mergeam la cazino, mergeam la petreceri și banii se duceau foarte repede. Au fost multe milioane cheltuite la cazino. Am câștigat, dar am și pierdut foarte mult. La jocuri de noroc toată lumea câștigă o dată și apoi pierde.”

Leo de la Strehaia a recunoscut că pasiunea pentru jocurile de noroc a fost una dintre cele mai costisitoare greșeli ale sale. Artistul spune că în acea perioadă ajunsese să considere cazinoul un loc obișnuit, unde mergea aproape constant.

„La cazino s-au dus multe milioane. Am cheltuit foarte mult acolo și am înțeles mai târziu că nu rămâne nimeni cu bani din jocuri de noroc. Toată lumea câștigă la început și după aceea pierde tot. Eu nu știu pe nimeni care să câștige din jocuri de noroc și să rămână cu milioane de euro. Toată lumea a pierdut, a câștigat și după aceea a pierdut.”

Leo de la Strehaia: „Am cheltuit enorm pe femei”

Artistul a făcut și o mărturisire care a stârnit reacții în platou. Leo a spus că o parte importantă din averea sa s-a dus pe femei, pentru că în acea perioadă credea că banii pot cumpăra loialitatea.

„Mai erau și fetele care m-au costat câte 100.000 sau 200.000 și au fost multe. Atunci credeam că dacă cheltuiesc bani pe ele, vor rămâne lângă mine. Mă gândisem să cheltuiesc câteva milioane de euro cu femeile, crezând că o să fie ale mele toată viața.”

Artistul a vorbit și despre momentele extrem de dificile prin care a trecut în acea perioadă. Artistul spune că stilul de viață haotic l-a adus de mai multe ori în situații limită.

„Era să mor de vreo cinci-șase ori, dar m-a ajutat Dumnezeu și am trecut peste toate. Am avut o viață foarte intensă și uneori foarte periculoasă. Am îmbătrânit mai repede din cauza vieții pe care am avut-o. Am 48 de ani și am trecut prin multe lucruri. (…) Dacă ar fi să dea mama banii înapoi, nu aș mai cheltui cum am cheltuit atunci. Ar trebui să fii nebun să mai faci aceleași greșeli. Acum văd lucrurile altfel și sunt mult mai atent cu tot ce fac.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

Război cu iz de telenovelă în familia lui Leo de la Strehaia! Aur de jumătate de milion de euro, amenințări online și ordin de protecție

Leo de la Strehaia, cu brățară la picior după ce a amenințat pe internet copiii unor rude: "Vor să-mi închidă gura!"

