Război cu iz de telenovelă în familia lui Leo de la Strehaia! Aur de jumătate de milion de euro, amenințări online și ordin de protecție

06/10/2025 | 16:22
Scandalul nu lipsește niciodată din jurul lui Leo de la Strehaia, personajul  care și-a clădit imaginea pe relații cu femei celebre, live-uri explozive și dispute interminabile! De această dată, „Prințul” din Mehedinți a ajuns să-și trăiască propriul coșmar chiar cu rudele de sânge, verii Mițuș, iar CANCAN.RO are date incredibile dintr-un dosar ajuns pe masa judecătorilor, care-l poate trimite după gratii pe fostul iubit al Loredanei Chivu, la o singură abatere!

Totul a început cu plângerea lui Leo, care a reclamat la poliție că ar fi fost amenințat de cei doi veri. Doar că, surpriză, aceștia nu au stat cu mâinile în sân și au depus, la rândul lor, plângeri împotriva lui.

În miezul conflictului a apărut o miză greu de ignorat: 500 de galbeni din aur de 24k, ce valorează peste 500.000 de euro! Potrivit documentelor consultate de CANCAN.RO, Leo și mama sa ar fi transformat un vechi litigiu financiar într-un spectacol online cu iz de șantaj, folosindu-se de zeci de conturi false pe TikTok, Facebook și YouTube. Dovadă stau declarațiilor verilor săi, depuse la dosar de către avocații acestora.

Leo de la Strehaia și-a terorizat rudele

În realitate, prin această succesiune de postări, numitul Ion-Stelică Mihai, zis Leo de la Strehaia, a urmărit disimularea acțiunilor sale de șantaj sub forma unor demersuri on-line de recuperare a unei datorii mai vechi, încercând să confere caracter legitim sumei de bani pe care acesta o pretinde nejustificat de la noi. Inclusiv suma de bani pretinsă a avut caracterul de a genera senzaționalul și a atrage mai mult interes din partea comunității online, prin cuantumul exorbitant al acesteia, respectiv 500 de bucăți de galbeni mari (monede de aur de 24k de tip „##### ######” în greutate aprox. 14 g fiecare), ce valorează în prezent mai mult de 500.000 euro”.

Doar că judecătorii au văzut altfel lucrurile: nu ar fi vorba de o simplă recuperare de bani, ci inclusiv de o tentativă de șantaj mascată.

Leo, acuzat că a inventat amantlâcuri ca să-și distrugă verii

Mai exact, Leo ar fi folosit live-urile de pe TikTok, Facebook și YouTube ca să pună presiune pe verișorii săi, folosind peste 20 de conturi pe social media, inclusiv pentru a-i denigra și pentru a-i amenința.

În conținutul acestor amenințări, pe lângă limbajul brutal folosit, au fost proferate numeroase insulte și expresii denigratoare și jignitoare la adresa lor și a membrilor familiilor lor, scopul agresorului fiind acela ca amenințările sale să capete o aparentă justificare, în sensul că acesta le va face rău întrucât merită acest rău, ei fiind oameni de joasă speță.

Totodată, au încercat să destrame familiile lor, insinuând că ar avea relații extraconjugale cu femei din alte localități, că şi-ar fi întemeiat familii cu acestea și ar avea copii despre care concubinele lor nu au cunoștință, precum și faptul că au cheltuit foarte mulți bani cu acestea, urmărind să provoace gelozie, ură și dușmănie în rândul membrilor familiilor lor”, se arată în declarațiile victimelor.

Judecătorii au decis că există risc real ca situația să escaladeze, așa că au emis un ordin de protecție pe 6 luni. De asemenea, Leo nu mai are voie să posteze mesaje provocatoare sau denigratoare despre verișorii lui pe rețelele de socializare.

În același timp, frații Mițuș trebuie să păstreze o distanță de minim 50 de metri față de Leo și familia lui, dar și 20 de metri față de domiciliul „Prințului din Strehaia”. Li se interzice, de asemenea, orice contact, inclusiv telefonic.

Leo de la Strehaia a contestat decizia, însă instanța i-a refuzat cererea!

