Leo de la Strehaia, implicat într-un scandal de proporţii: îl dă în judecată pe medicul vedetelor! 200.000 de euro daune morale şi…

Un nou scandal zguduie lumea showbiz-ului românesc! Protagoniști sunt Leo de la Strehaia și doctorul vedetelor, Mohamad Delbani. CANCAN.RO are detalii și declarații, în exclusivitate, despre întreaga situație. „Prințul” este foc și pară pe medicul chirurg, care trebuia să o opereze pe o amică de-ale lui Leo. Toate bune și frumoase, până când, domnișoara a plătit o sumă considerabilă drept avans, însă operația nu a mai avut loc. Motivul este halucinant! Se pare că medicul estetician nu doar că ar fi refuzat să mai efectueze intervenția cu pricina, ci și l-ar fi jignit pe Leo de Strehaia. Acesta din urmă vrea să convoace staborul, dar și să-l dea în judecată pe medic pentru discriminare, defăimare, ură de rasă, pentru care va cere daune morale în valoare de 200.000 de euro.

Leo de la Strehaia tună și fulgeră, după ce a fost implicat într-o situație total neașteptată. Să o luăm de la început, deoarece sunt multe detalii la mijlocul neînțelegerii, care, se pare că se va încheia în fața instanței. O prietenă de-ale „Prințului” și-a dorit să își facă o intervenție estetică, mai exact un BBL, iar împreună cu Leo, au hotărât să apeleze la unul dintre medicii renumiți din România, pe mâna căruia au trecut mai multe vedete de la noi. Domnișoara a mers la mai multe consultații, acolo unde s-au pus la punct detaliile operației, dar și avansul și alte cheltuieli, care au fost acoperite în totalitate de „victimă”.

Ba mai mult, i s-a promis și o reducere, deoarece Leo, care are o comunitate destul de mare pe rețelele de socializare, urma să îi facă reclamă medicului. Deși intervenția estetică era programată, din spusele afaceristului, doctorul estetician a dat un pas înapoi, în momentul în care Leo a însoțit-o pe amica lui la consultația finală, de dinaintea operației. Banii pe care i-a plătit fata au rămas în continuare în conturile clinicii, nu i s-au restituit și nici nu a fost anunțată că se va rezolva situația în vreun fel.

Leo de la Strehaia vrea să îl dea în judecată pe doctorul Delbani

Deși inițial totul părea să decurgă în mod firesc, iar amica afaceristului aștepta cu nerăbdare să aibă loc intervenția, dr. Delbani s-ar fi răzgândit chiar cu o noapte înainte, atunci când a anunțat-o pe domnișoară că operația nu va mai avea loc. Se pare că lucrurile nu s-au încheiat aici, iar la scurt timp, femeia a fost sunată de o altă persoană, care a certat-o și i-a spus că a venit însoțită de Leo la clinică și ar fi adresat mai multe apelative jignitoare la adresa „Prințului”. Acum, Leo de la Strehaia vrea să se facă dreptate și spune că va lua toate măsurile necesare în acest sens. În plus, este de părere că Delbani ar face mai multe ilegalități la cabinetul său, pe care vrea să le semnalizeze către organele competente, inclusiv, spune el, către Cristian Popescu Piedone.

„Eu mi-am făcut programare la domnul doctor Delbani pentru o intervenție chirurgicală, mi-a spus că pot să plătesc cash, în ziua intervenției, dar inițial mi-a zis că pot să îi fac și transfer bancar, eu am așteptat să îmi facă o reducere, am ajuns până penultima zi de operație, atunci când am fost cu Leo, la ultimul consult, înainte de intervenție. A fost totul ok, pentru că operația asta a fost plănuită de două luni, iar în ultima zi m-a primit pe mine, a fost ok, dar când l-a văzut pe Leo s-a răzgândit, a spus că nu mai vrea să facă operația.

El mi-a spus să vin cu banii la clinică, apoi a spus că o vină cineva din partea lui să ia banii cash, dar când l-a văzut pe Leo, cred că i s-a făcut frică, că o să se întâmple ceva. Trebuia să-i dau 13.000 de euro cash. Eu i-a dat și un avans, am fost chemată apoi la recepție, iar acolo am plătit 3000 și ceva de lei, pentru echipamentul de BBL. Eu am rămas cu banii dați, nu mi s-au restituit„, a declarat amica lui Leo de la Strehaia pentru CANCAN.RO.

