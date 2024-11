După ce a fost la un pas de moarte, Leo de la Strehaia iubește din nou! Ireal cine este femeia care i-a sucit mințile

Leo de la Strehaia pare să fi revenit la stilul de viață care l-a consacrat. După o perioadă în care s-a confruntat cu probleme de sănătate, afaceristul s-a pus pe picioare și are de gând să se însoare. Are o iubită nouă și este îndrăgostit până peste cap. Cine, este, de fapt, blonda care i-a luat mințile lui Leo. Dana Criminala e istorie!

După ce în ultimii ani s-a confruntat cu probleme de sănătate, a suferit un AVC și a ajuns pe masa de operație, Leo de la Strehaia este mai îndrăgostit ca niciodată. De data aceasta, afaceristul a ochit o blondă focoasă. Aura B. este femeia care a reușit să-i pună capac, relația lor fiind una cât se poate de serioasă. Cei doi s-au mutat deja împreună și au luat prin surprindere pe toată lumea, după ce s-au afișat pe rețelele de socializare.

Ca în vremurile de glorie, după o perioadă nu tocmai fericită din viața sa, Leo de la Strehaia are motive să zâmbească din nou. Afaceristul este îndrăgostit până peste cap de cântăreața Aura B, blonda care i-a furat inima în doi timpi și două mișcări. NU RATA: Câți bani ar putea primi Maximus și Eduard, după moartea lui Silviu Prigoană. Copiii Adrianei Bahmuțeanu vor beneficia de pensia de urmaș

Și nici nu este de mirare având în vedere că afaceristul a făcut tot ceea ce a putut pentru a o impresiona pe noua lui iubită. Iar efortul lui se pare că a fost răsplătit. Până acum câteva zile, Laura era iubita artistului Ralflo, cei doi făcând echipă și pe plan muzical.

Între timp, se pare că blonda s-a reorientat către alt gen muzical și chiar a lansat o melodie specială pentru noul ei iubit: ”Lasă fetele în pace”. În videoclip, Aura B, apare alături de Leo de la Strehaia și de mama lui, Patroana. Relația dintre Leo de la Strehaia și Aura B. este cât se poate de serioasă. Deși încă nu au devenit oficial soț și soție, afaceristul își numește iubita cu apelativul ”soția mea”.

La începutul verii, Leo de la Strehaia dădea sfoară în țară că este îndrăgostit de o altă femeie, iar Dana Criminala este istorie. Era vorba despre o fostă iubită din tinerețea afaceristului, pe care avea de gând să o ia de nevasta. La vremea respectivă, cei doi și-au oficializat relația pe o rețea de socializare.

”Este o fată pe care o cunosc de mulți ani, dar acum a fost să fie, acum am luat-o de nevastă. Bine, nu am luat-o de nevastă cu acte, dar e ca și nevastă, prieteni, pentru că eu nu vreau să o iau să mai am iubită. Tocmai din cauza asta vreau să o las și pe ea să spună ceva despre mine, cum vede ea viața sau ce crede”, spunea Leo.

”Ești minunat. Faptul că ne-am cunoscut cu mulți ani în urmă, când tu erai îndrăgostit nebunește și m-ai abandonat, m-ai lăsat a nimănui. Vezi că eu m-am întors la tine și sărac și bătrân”, a continuat iubita lui Leo.