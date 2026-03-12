Dorian Popa aplică regula „Soție fericită, viață liniștită”. Am aflat cine conduce, la propriu, în relația lor

Dorian Popa, 37 de ani, pare să se simtă în largul lui alături de tânăra lui soție, Andreea. CANCAN.RO a surprins cuplul la patru ace, ambii îmbrăcați elegant, într-un moment de tandrețe, în zona Dorobanți. Atenție, doamnelor, sunt imagini la care unele dintre voi s-ar putea să ofteze, mai ales dacă ați visat să deveniți doamna Dorian Popa.

Dorian Popa și-a scos tânăra soție la plimbare cu Rolls-ul prin Dorobanți. Lângă Andreea, Dorian pare să se fi dat pe brazdă, s-a făcut „băiat de comitet”. S-a și orientat bine, pe o studentă la Medicină, care, deși nu prea are experiență (e cu zece ani mai tânără decât el), are totuși un viitor promițător. Influencerul a și slăbit foarte mult, față de cum îl știam noi, dar nu e o problemă, costumul tot bine se așează pe el.

Andreea s-a obișnuit rapid cu Rolls Royce-ul Phantom bicolor, mov cu argintiu, imposibil de confundat, al lui Dorian. Se vede mâna de șefă de familie în cei câțiva pași pe care îi fac împreună. O apariție stilată a celor doi, care au atrs atenția și prin interacțiunile pline de afecțiune. Totuși, Andreea are tact. Poartă niște cizmulițe cu un toc modest și o ținută elegantă. Tot din „același film” era și Dorian Popa, îmbrăcat cu un costum clasic cu trei piese, inclusiv o vestă cu ultimul nasture descheiat regulamentar, dar fără cravată, cu un aer relaxat, iar prezența sa era una impecabilă. Un detaliu curios a fost umerașul pe care îl purta agale în mână, adăugând o notă neconvențională apariției sale.

Dorian Popa și soția, apariție remarcabilă și tandrețuri în plină stradă

Andreea are gusturi rafinate, din moment ce poartă o geantă Yves Saint Laurent și un costumaș din lână în nuanța ivory, plus o bustieră interesantă, cu un decolteu care îl eclipsează chiar și pe elegantul Dorian și atrage mai multe priviri decât Rolls-ul.

Un detaliu demn de menționat este că cheia Rolls-ului este la Andreea, care deschide expertă portbagajul unde Dorian își plasează gentuța cu haine, apoi o ajută pe Andreea să-și pună haina tot în portbagaj. Înainte de a pleca, cuplul a împărtășit un sărut tandru în public, un gest care a subliniat deschiderea și naturalețea relației lor. Această manifestare publică a afecțiunii este o dovadă a confortului pe care îl simt unul în prezența celuilalt, indiferent de privirile curioase ale trecătorilor. După acest moment, Andreea a preluat volanul, indicând o împărțire a rolurilor și o încredere reciprocă în dinamica lor.

CITEȘTE ȘI – Ce a făcut, de fapt, Dorian Popa în Japonia. Adevărul despre escapada influencerului: „Nu a fost o vacanță”

NU RATA – Cum arată soția lui Dorian Popa cu burtică de gravidă. Vloggerul și-a luat fanii prin surprindere

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro, să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.