Acasă » Exclusiv » Anna Leu, despre viața fără marele campion. Comemorare specială pentru Mihai Leu, la un an de la deces: “A fost proiectul lui de suflet”

Anna Leu, despre viața fără marele campion. Comemorare specială pentru Mihai Leu, la un an de la deces: “A fost proiectul lui de suflet”

De: Luciana Popescu 12/03/2026 | 22:15
Anna Leu, despre viața fără marele campion. Comemorare specială pentru Mihai Leu, la un an de la deces: “A fost proiectul lui de suflet”
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
10 poze
Vezi galeria foto

Au trecut deja opt luni de când România a pierdut unul dintre cei mai respectați sportivi ai săi, fostul campion mondial la box și campion național la raliuri, Mihai Leu. Pentru public, el a rămas un simbol al ambiției, o legendă, însă pentru familia lui a fost mult mai mult de atât,  un soț devotat, un tată iubitor și un om care și-a trăit viața cu demnitate până în ultimele clipe. Timpul a trecut, însă rana din sufletul soției sale este încă la fel de adâncă și fiecare zi este ca o luptă interioară. CANCAN.RO a luat legătura cu Anna Leu și în exclusivitate ne-a spus cum îi va comemora amintirea marelui campion atunci când se va împlini un an de la trecerea sa în neființă.

După ce Mihai Leu, marele campion al țării noastre a pierdut lupta cu boala, în sufletele persoanelor care l-au iubit s-a așternut un val de durere. La 8 luni de la pierderea marelui sportiv, soția lui, Anna Leu încă se află în proces de vindecare. CANCAN.RO a luat legătura cu partenera de viață a lui Mihai Leu, iar aceasta, cu lacrimi în ochi și multă durere în voce, ne-a povestit cum sunt zilele de când și-a pierdut marea iubire.

„Cum să fiu? Binișor. Mergem înainte, altă variantă nu avem. Vin și zile mai bune, dar și zile mai grele. Este greu, este un gol în fiecare zi, e greu să mergem mai departe fără sprijinul lui ” a declarat Anna Leu pentru CANCAN.RO

Mihai Leu a lăsat în urma sa o durere fără margini/ Foto: Social media

Comemorare specială pentru Mihai Leu, la un an de la deces

În memoria sa, la aproape un an de la moartea lui Mihai Leu, soția, Anna, deja pune cap la cap toate elementele pentru a crea un eveniment memorabil, așa cum a fost și sportivul. Campionatul Național Super Rally merge mai departe. Fiind un proiect de suflet al lui Mihai Leu, Anna vrea să îi păstreze amintirea vie.

„O să facem Super Rally la Hunedoara. Am început deja pregătirile. Evenimentul va avea loc pe 27–28 iunie. Vom organiza în continuare Campionatul Super Rally. A fost ideea lui Mihai și proiectul lui de suflet, iar noi vom duce acest eveniment mai departe. Vor fi 4 etape, Alba Iulia, Hunedoara. Timișoara și București.”a declarat Anna Leu pentru CANCAN.RO

Hunedoara, locație special aleasă în amintirea lui Mihai Leu

Mihai Leu s-a născut la Hunedoara, iar acum soția sa a ales să transforme această locație într-un loc de onoare. Pe 26-27 iunie va avea loc Super Rally în Hunedoara, special în memoria sportivului. Toți cei care vor să îi aducă un omagiu sunt așteptați.

„Hunedoara va fi special pentru el.” a mai declarat Anna Leu

Ziua de 1 iunie 2025, va rămâne mereu în istorie ca o zi extrem de tristă și neagră. În acea zi, Mihai Leu a pierdut lupta cu o boală chinuitoare. La 56 de ani, campionul României a pășit în neființă.  Marele campion la box a fost căsătorit mai bine de 30 de ani cu Anna, pe care a cunoscut-o în Germania, acolo unde fostul pugilist emigrase. Femeii nu i-a fost deloc ușor să își piardă iubirea vieții sale.

CITEȘTE ȘI:

Semnul pe care soția lui Mihai Leu l-a primit de la regretatul campion: ”Cred că zâmbește”

Anna Leu, declarații sfâșietoare la două luni de la moartea lui Mihai Leu. Ritualul văduvei fostului pugilist: “Nu am primit semne de la el, dar…”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro, să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

 

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Scandal uriaș între „greii” de la Pro TV! Conflictul a degenerat complet în culise, iar show-ul a dispărut definitiv de pe post
Exclusiv
Scandal uriaș între „greii” de la Pro TV! Conflictul a degenerat complet în culise, iar show-ul a dispărut…
Delia, ”maraton” în Herăstrău cu ochii pe brățara fitness. ”Luptă” să fie cea mai sexy artistă și în 2026!
Exclusiv
Delia, ”maraton” în Herăstrău cu ochii pe brățara fitness. ”Luptă” să fie cea mai sexy artistă și în…
Bolojan, criticat de subordonați: bugetul ridică semne de întrebare
Mediafax
Bolojan, criticat de subordonați: bugetul ridică semne de întrebare
Pe ce dată se întoarce iarna în București. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza pentru toată România
Gandul.ro
Pe ce dată se întoarce iarna în București. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza...
FOTO. Ce transformare pentru Simona Halep. Imaginile momentului: radiază de fericire
Prosport.ro
FOTO. Ce transformare pentru Simona Halep. Imaginile momentului: radiază de fericire
O nouă armă misterioasă a Ucrainei doboară drone cu un fascicul direcționat
Adevarul
O nouă armă misterioasă a Ucrainei doboară drone cu un fascicul direcționat
Sfaturile mamei lui Ilie Bolojan către fiul ei: „Dragul mamei, nu demisiona”
Digi24
Sfaturile mamei lui Ilie Bolojan către fiul ei: „Dragul mamei, nu demisiona”
Super-bogații fug din Orientul Mijlociu cu avioane private. Prețurile charter au explodat
Mediafax
Super-bogații fug din Orientul Mijlociu cu avioane private. Prețurile charter au explodat
Parteneri
Elena Cârstea a suferit un AVC! Cum a ajuns să arate acum solista. A slăbit considerabil!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Elena Cârstea a suferit un AVC! Cum a ajuns să arate acum solista. A slăbit...
FOTO. Fiica de 19 ani a fostului fotbalist se iubește cu un jucător mai mare cu 8 ani
Prosport.ro
FOTO. Fiica de 19 ani a fostului fotbalist se iubește cu un jucător mai mare...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Aventura ascunsă a lui Mugurel Vrabete. S-a iubit cu o solistă mai tânără cu 32 de ani decât el
Click.ro
Aventura ascunsă a lui Mugurel Vrabete. S-a iubit cu o solistă mai tânără cu 32...
VIDEO Viktor Orban, atac la un europarlamentar român. Ce l-a supărat pe premierul ungar
Digi 24
VIDEO Viktor Orban, atac la un europarlamentar român. Ce l-a supărat pe premierul ungar
Primul mesaj oficial al liderului suprem Mojtaba Khamenei: Toate bazele SUA vor fi atacate. Țările care le găzduiesc, să le închidă
Digi24
Primul mesaj oficial al liderului suprem Mojtaba Khamenei: Toate bazele SUA vor fi atacate. Țările...
Concluzia jurnaliștilor TopGear când după interacțiunea cu Dacia Bigster: „Incitantă ca un pui de...”. Iar asta nu e o critică
Promotor.ro
Concluzia jurnaliștilor TopGear când după interacțiunea cu Dacia Bigster: „Incitantă ca un pui de...”. Iar...
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Fiica dictatorului Kim Jong Un, într-o ipostază periculoasă la 13 ani. Ce tată permite asta?
go4it.ro
Fiica dictatorului Kim Jong Un, într-o ipostază periculoasă la 13 ani. Ce tată permite asta?
Semnal fără precedent din Cosmos, detectat pe Pământ!
Descopera.ro
Semnal fără precedent din Cosmos, detectat pe Pământ!
Noul film Mario sosește în cinema la începutul lunii aprilie
Go4Games
Noul film Mario sosește în cinema la începutul lunii aprilie
Pe ce dată se întoarce iarna în București. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza pentru toată România
Gandul.ro
Pe ce dată se întoarce iarna în București. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza pentru toată...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Din ce câștigă bani acum Leo de la Strehaia. Cât a pierdut la jocurile de noroc, de fapt
Din ce câștigă bani acum Leo de la Strehaia. Cât a pierdut la jocurile de noroc, de fapt
Criminalul Neculai Mitrea s-a căsătorit cu o deținută. Ireal ce le-a cerut ”Șacalul” magistraților ...
Criminalul Neculai Mitrea s-a căsătorit cu o deținută. Ireal ce le-a cerut ”Șacalul” magistraților imediat după
Alertă în România! Ion e de negăsit. Cine îl vede, este rugat să sune la 112
Alertă în România! Ion e de negăsit. Cine îl vede, este rugat să sune la 112
Timothée Chalamet, ținta criticilor după ce a declarat că „nimănui nu-i pasă de operă și balet”. ...
Timothée Chalamet, ținta criticilor după ce a declarat că „nimănui nu-i pasă de operă și balet”. Scandalul îi va afecta șansele la Premiile Oscar 2026?
Scandal uriaș între „greii” de la Pro TV! Conflictul a degenerat complet în culise, iar show-ul ...
Scandal uriaș între „greii” de la Pro TV! Conflictul a degenerat complet în culise, iar show-ul a dispărut definitiv de pe post
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 13 martie, de la ora 20.00
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 13 martie, de la ora 20.00
Vezi toate știrile