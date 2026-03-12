Anna Leu, despre viața fără marele campion. Comemorare specială pentru Mihai Leu, la un an de la deces: “A fost proiectul lui de suflet”

Au trecut deja opt luni de când România a pierdut unul dintre cei mai respectați sportivi ai săi, fostul campion mondial la box și campion național la raliuri, Mihai Leu. Pentru public, el a rămas un simbol al ambiției, o legendă, însă pentru familia lui a fost mult mai mult de atât, un soț devotat, un tată iubitor și un om care și-a trăit viața cu demnitate până în ultimele clipe. Timpul a trecut, însă rana din sufletul soției sale este încă la fel de adâncă și fiecare zi este ca o luptă interioară. CANCAN.RO a luat legătura cu Anna Leu și în exclusivitate ne-a spus cum îi va comemora amintirea marelui campion atunci când se va împlini un an de la trecerea sa în neființă.

După ce Mihai Leu, marele campion al țării noastre a pierdut lupta cu boala, în sufletele persoanelor care l-au iubit s-a așternut un val de durere. La 8 luni de la pierderea marelui sportiv, soția lui, Anna Leu încă se află în proces de vindecare. CANCAN.RO a luat legătura cu partenera de viață a lui Mihai Leu, iar aceasta, cu lacrimi în ochi și multă durere în voce, ne-a povestit cum sunt zilele de când și-a pierdut marea iubire.

„Cum să fiu? Binișor. Mergem înainte, altă variantă nu avem. Vin și zile mai bune, dar și zile mai grele. Este greu, este un gol în fiecare zi, e greu să mergem mai departe fără sprijinul lui ” a declarat Anna Leu pentru CANCAN.RO

Comemorare specială pentru Mihai Leu, la un an de la deces

În memoria sa, la aproape un an de la moartea lui Mihai Leu, soția, Anna, deja pune cap la cap toate elementele pentru a crea un eveniment memorabil, așa cum a fost și sportivul. Campionatul Național Super Rally merge mai departe. Fiind un proiect de suflet al lui Mihai Leu, Anna vrea să îi păstreze amintirea vie.

„O să facem Super Rally la Hunedoara. Am început deja pregătirile. Evenimentul va avea loc pe 27–28 iunie. Vom organiza în continuare Campionatul Super Rally. A fost ideea lui Mihai și proiectul lui de suflet, iar noi vom duce acest eveniment mai departe. Vor fi 4 etape, Alba Iulia, Hunedoara. Timișoara și București.”a declarat Anna Leu pentru CANCAN.RO

Hunedoara, locație special aleasă în amintirea lui Mihai Leu

Mihai Leu s-a născut la Hunedoara, iar acum soția sa a ales să transforme această locație într-un loc de onoare. Pe 26-27 iunie va avea loc Super Rally în Hunedoara, special în memoria sportivului. Toți cei care vor să îi aducă un omagiu sunt așteptați.

„Hunedoara va fi special pentru el.” a mai declarat Anna Leu

Ziua de 1 iunie 2025, va rămâne mereu în istorie ca o zi extrem de tristă și neagră. În acea zi, Mihai Leu a pierdut lupta cu o boală chinuitoare. La 56 de ani, campionul României a pășit în neființă. Marele campion la box a fost căsătorit mai bine de 30 de ani cu Anna, pe care a cunoscut-o în Germania, acolo unde fostul pugilist emigrase. Femeii nu i-a fost deloc ușor să își piardă iubirea vieții sale.

