Anna Leu, declarații sfâșietoare la două luni de la moartea lui Mihai Leu. Ritualul văduvei fostului pugilist: “Nu am primit semne de la el, dar...”

Durere fără margini pentru soția lui Mihai Leu! La două luni de la tragedia care a îndoliat o țară întreagă, femeia care i-a fost alături marelui campion peste 30 de ani, abia reușește să își găsească puterea de a merge mai departe. Anna Leu a oferit declarații emoționante pentru CANCAN.RO despre perioada de doliu!

Mihai Leu, primul campion mondial al României la box profesionist și campion național la raliuri s-a stins la vârsta de doar 56 de ani, în urma unor probleme grave de sănătate. A fost diagnosticat cu cancer de colon în 2014, iar boala a recidivat în decembrie 2024. De-a lungul anilor, regretatul campion a suferit 4 intervenții chirugicale, luptând până la ultima suflare pentru viața lui. La data de 1 iulie, familia a anunțat trecerea în neființă a lui Mihai Leu, prin intermediul unui mesaj postat pe rețelele de socializare.

„Merg la cimitir, vorbesc cu el”

Anna Leu, de origine italiancă, i-a fost alături peste trei decenii marelui campion, iar împreună au un fiu, Marco. Soția fostului pugilist este în continuare în stare de șoc, reușind cu greu să meargă mai departe. Văduva lui Mihai Leu a oferit declarații emoționante la 2 luni de la decesul acestuia.

„Nu pot să fiu extraordinar de bine, dar sunt conștientă că trebuie să mergem înainte. Este greu, este foarte greu! Până acum nu l-am visat, nu am primit semne de la el. Merg des la cimitir și vorbesc cu el. Din păcate, asta este realitatea. Tot ce putem face este să acceptăm situația și să facem ce este mai bine. Nu putem decât să mergem mai departe”, a declarat Anna Leu, în exclusivitate pentru CANCAN.RO

Pentru Mihai leu, familia a fost întotdeauna pe primul loc. A reușit de-a lungul anilor să îi țină pe cei dragi departe de lumina reflectoarelor, însă ori de câte ori era întrebat de familie, regretatul campion vorbea cu iubire și căldură în suflet. Marco Leu este unicul fiu al fostului pugilist și nu i-a călcat în totalitate pe urme tatălui său. Atras de lumea sportului, Marco este în prezent intructor de ski și snowboard și se implică, totodată, în organizarea competițiilor. Anna Leu a dezvăluit cum reușește să treacă fiul său peste pierderea celui mai important om din viața lor:

„Băiatul meu, Marco, estre destul de mare. Are 32 de ani și este conștient de întreaga situație. Îi este greu, bineînțeles, dar trebuie să îi onorăm numele lui Mihai și să mergem mai departe…”, a mai spus Anna Leu pentru CANCAN.RO

CITEȘTE ȘI: Cum se simte Marco, fiul lui Mihai Leu, după accidentul cumplit. Ce s-a întâmplat cu mașina în timp ce șofa

NU RATA: Operațiunea „Coldplay” la Snagov. Amantlâc la vârful companiei de 20 miliarde $! Bossul SOCAR a combinat-o pe șefa de la HR: săruturi, diversiuni cu mașini și 5 ore într-o cameră de hotel

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.