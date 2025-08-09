Acasă » Știri » Cum se simte Marco, fiul lui Mihai Leu, după accidentul cumplit. Ce s-a întâmplat cu mașina în timp ce șofa

Cum se simte Marco, fiul lui Mihai Leu, după accidentul cumplit. Ce s-a întâmplat cu mașina în timp ce șofa

De: Alina Drăgan 09/08/2025 | 15:55
Cum se simte Marco, fiul lui Mihai Leu, după accidentul cumplit. Ce s-a întâmplat cu mașina în timp ce șofa
Cum se simte Marco, fiul lui Mihai Leu, după accidentul cumplit /Foto: Captură Facebook @ Jurnal de Timiș
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
10 poze
Vezi galeria foto

La o lună de la moartea legendarului campion Mihai Leu, fiul acestuia, Marco, a trecut prin momente de coșmar. Tânărul pilot a fost implicat într-un accident grav, chiar în cadrul competiției Timișoara Super Rally, un eveniment dedicat memoriei tatălui său. Deși incidentul a stârnit îngrijorare, Marco a făcut primele declarații și a povestit cum s-a produs totul.

Sâmbătă dimineața, în timpul cursei desfășurate pe bulevardele centrale ale Timișoarei, mașina de competiție condusă de Marco, un Audi R8 GT3 LMS care i-a aparținut tatălui său, a ieșit brusc de pe pistă. În urma impactului, vehiculul a distrus un parapet de beton și a lovit un alt autoturism parcat în apropiere.

Cum se simte Marco, fiul lui Mihai Leu, după accidentul cumplit

Din imaginile surprinse la eveniment, Marco Leu se afla la volanul celebrului Audi R8 GT3 LMS, mașina tatălui său, când a pierdut controlul. Într-o fracțiune de secundă, bolidul a rupt un parapet de beton, producând pagube considerabile pe traseu.

În momentul incidentului, Marco nu era singur în mașină – copilotul său, un bărbat de 64 de ani, a fost transportat de urgență la spital pentru investigații medicale. Din fericire, starea sa este stabilă, iar fiul lui Mihai Leu a scăpat fără răni grave, fiind acum în afara oricărui pericol.

Alertă meteo: Septembrie ca niciodată în România! Ce se întâmplă în București? Nu rata prognoza meteo actualizată!
Alertă meteo: Septembrie ca niciodată în România! Ce se întâmplă în București? Nu...
Un turist român a comandat 3 mici la Nisipurile de Aur, în Bulgaria. Ce a primit, de fapt
Un turist român a comandat 3 mici la Nisipurile de Aur, în Bulgaria....

Potrivit spuselor lui Marco Leu, totul s-ar fi întâmplat din cauza unei defecțiuni tehnice la sistemul de frânare.

„Am încercat să frânez și am întâmpinat dificultăți la oprire. Am schimbat inferioare până la a I-a și nu am reușit să ne oprim. Cel mai probabil a fost o problemă tehnică. Vedem ce o să zică mecanicii în momentul în care încep să desfacă mașina. Era un viraj dificil de virat, mașina nu reușea să se încadreze acolo și cu atât mai mult nu aveam ce să forțăm”, a declarat tânărul pilot.

Marco, fiul lui Mihai Leu /Foto: Captură Facebook @ Juranl de Timiș

Mașina de curse, grav avariată, urmează să fie supusă unei inspecții tehnice amănunțite pentru a determina exact cauza defecțiunii. Specialiștii vor analiza sistemul de frânare, cutia de viteze și alte componente care ar fi putut contribui la pierderea controlului în acel viraj dificil. Poliția a deschis un dosar penal în urma accidentului.

„În data de 09 august a.c., în timpul unei competiţii de raliu, un pilot în vârstă de 22 de ani a ieşit cu autovehiculul pe care îl conducea în afara pistei de raliu de pe Bulevardul I.C. Brătianu, intrând în coliziune cu un autoturism parcat. În urma impactului a rezultat o victimă, respectiv un bărbat de 64 de ani, copilot în autovehicul”, au transmis reprezentanții IPJ Timiş.

FIUL LUI MIHAI LEU, IMPLICAT ÎNTR-UN ACCIDENT GRAV, DUPĂ CE FRÂNELE AU CEDAT! INFORMAȚII DE ULTIMĂ ORĂ DESPRE MARCO

FIUL LUI MIHAI LEU, OMAGIU ÎN MEMORIA REGRETATULUI SPORTIV: ”SIMT O PRESIUNE, DAR ÎN ACEST FEL VOI FACE CEEA CE I-A PLĂCUT TATĂLUI MEU”

 

Foto: Captură Facebook @ Juranl de Timiș, Facebook @ TVR Timișoara

Tags:
Iți recomandăm
Vești îngrijorătoare despre Kate Middleton! Apropiații ei au făcut anunțul: „Nu mai are nici 40 de kg”
Știri
Vești îngrijorătoare despre Kate Middleton! Apropiații ei au făcut anunțul: „Nu mai are nici 40 de kg”
O femeie a murit și timp de 8 minute a fost pe lumea cealaltă. Dezvăluiri cutremurătoare: „ Acum înțeleg de ce am suferit”
Știri
O femeie a murit și timp de 8 minute a fost pe lumea cealaltă. Dezvăluiri cutremurătoare: „ Acum…
EXCLUSIV. Cât de ateu a fost Ion Iliescu, de fapt? E singurul președinte român prohodit în propria biserică, pe care a reconstruit-o din cenușă
Mediafax
EXCLUSIV. Cât de ateu a fost Ion Iliescu, de fapt? E singurul președinte...
Un turist român a comandat 3 mici la Nisipurile de Aur, în Bulgaria. Ce a primit, de fapt
Gandul.ro
Un turist român a comandat 3 mici la Nisipurile de Aur, în Bulgaria....
Aryna Sabalenka s-a pozat topless și i-a înnebunit pe fani! A publicat fotografia și i-a lăsat să-și imagineze restul
Prosport.ro
Aryna Sabalenka s-a pozat topless și i-a înnebunit pe fani! A publicat fotografia...
Bobul în straturi: tunsoarea care îți șterge 10 ani de pe chip și îți dă un aer fresh instant, recomandată de un hairstylist celebru
Adevarul
Bobul în straturi: tunsoarea care îți șterge 10 ani de pe chip și...
O țară unde „banii cash fac legea” și cei mai mulți oameni nu au cont bancar ar putea fi primul stat din lume care interzice bancnotele
Digi24
O țară unde „banii cash fac legea” și cei mai mulți oameni nu...
EXCLUSIV. Suma uriașă cu care ar putea fi vândută vila din Primăverii în care locuiește Nina Iliescu. Ar putea face profit de 430,00%
Mediafax
EXCLUSIV. Suma uriașă cu care ar putea fi vândută vila din Primăverii în...
Parteneri
Ce s-a ales Mona Nicolici, fostă știristă! Cum arată astăzi, la 56 de ani! Mulți nu o mai recunosc, transformarea e șocantă
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce s-a ales Mona Nicolici, fostă știristă! Cum arată astăzi, la 56 de ani! Mulți...
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Comuna din România unde se trăiește mai bine ca în multe orașe. Rupe topurile și a devenit vedetă internațională
Click.ro
Comuna din România unde se trăiește mai bine ca în multe orașe. Rupe topurile și...
Detaliul observat pe crucea lui Ion Iliescu! Lipsa de pe simbolul funerar face lumină în tot ceea ce s-a speculat despre fostul președinte al României
WOWBiz.ro
Detaliul observat pe crucea lui Ion Iliescu! Lipsa de pe simbolul funerar face lumină în...
Jaf istoric în Anglia: o grupare de români a reușit să fure de la Fiscul britanic aproape 50 de milioane de lire sterline
Antena 3
Jaf istoric în Anglia: o grupare de români a reușit să fure de la Fiscul...
Luna Sturion, cea mai strălucitoare din august, își va face apariția pe cer două nopți consecutive. Când va putea fi admirată
Digi24
Luna Sturion, cea mai strălucitoare din august, își va face apariția pe cer două nopți...
Apogeul exclusivismului. Bugatti prezintă Brouillard, un model unicat
Promotor.ro
Apogeul exclusivismului. Bugatti prezintă Brouillard, un model unicat
O româncă și-a salvat familia de la înec în Thassos. Avertismentul făcut de familia de turiști pe rețelele sociale: „Aveți grijă la curenții marini!”
kanald.ro
O româncă și-a salvat familia de la înec în Thassos. Avertismentul făcut de familia de...
Un avion s-a prăbușit într-o curte, în Arad. Doi oameni au murit
StirileKanalD
Un avion s-a prăbușit într-o curte, în Arad. Doi oameni au murit
Fiul lui Mihai Leu a făcut declarații, după accidentul în care a fost implicat cu mașina tatălui său: „Am încercat să frânez și am întâmpinat dificultăți la oprire.”
kfetele.ro
Fiul lui Mihai Leu a făcut declarații, după accidentul în care a fost implicat cu...
Ea este Romina, femeia din Arad care a fost răpită, ucisă și abandonată de fostul iubit! A târât-o agățată de mașină și i-a aruncat trupul neînsuflețit pe câmp. Momentul teribil, surprins de camerele de supraveghere
WOWBiz.ro
Ea este Romina, femeia din Arad care a fost răpită, ucisă și abandonată de fostul...
Trump a anunţat că se va întâlni cu Vladimir Putin pe 15 august, în Alaska / Kremlinul a confirmat summitul
observatornews.ro
Trump a anunţat că se va întâlni cu Vladimir Putin pe 15 august, în Alaska...
BANCUL ZILEI. Un tip își privește soția în timp ce se sărută cu amantul. – De unde atâta tupeu?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip își privește soția în timp ce se sărută cu amantul. –...
OpenAI a lansat noul GPT-5. Ce îmbunătățiri sunt aduse?
go4it.ro
OpenAI a lansat noul GPT-5. Ce îmbunătățiri sunt aduse?
S-a născut „cel mai BĂTRÂN BEBELUȘ” din lume. Cu câți ani este mai mic decât părinții săi?
Descopera.ro
S-a născut „cel mai BĂTRÂN BEBELUȘ” din lume. Cu câți ani este mai mic decât...
Cui i-ar fi lăsat Ion Iliescu, de fapt, averea! Bărbatul a fost zilnic la spital și are grijă de Nina Iliescu. Surpriză uriașă, despre cine este vorba
Viva.ro
Cui i-ar fi lăsat Ion Iliescu, de fapt, averea! Bărbatul a fost zilnic la spital...
Un cuplu a vrut să facă o poză romantică la malul mării. Ce a urmat după i-a traumatizat pe viață
Fanatik.ro
Un cuplu a vrut să facă o poză romantică la malul mării. Ce a urmat...
Prima țară din lume condusă de inteligența artificială. Figuri marcante ale istoriei sunt readuse la viață 100% digital
Fanatik.ro
Prima țară din lume condusă de inteligența artificială. Figuri marcante ale istoriei sunt readuse la...
Guvernul îi limitează pe pensionari. Accesul total la bani, interzis: Va da lege. Vine partea nasoală
Capital.ro
Guvernul îi limitează pe pensionari. Accesul total la bani, interzis: Va da lege. Vine partea...
Vești TERIBILE despre Nina Iliescu. Refuză să meargă la spital, deși nu se simte bine, nu mai primește vizite și nu mai răspunde la telefon. Detalii cutremurătoare!
Romania TV
Vești TERIBILE despre Nina Iliescu. Refuză să meargă la spital, deși nu se simte bine,...
Din vară, la FCSB via modul Carieră din EA SPORTS FC 26
Go4Games
Din vară, la FCSB via modul Carieră din EA SPORTS FC 26
S-a stins un mare actor. A fost cunoscut pentru performanțele sale memorabile pe scenă, film și televiziune
Capital.ro
S-a stins un mare actor. A fost cunoscut pentru performanțele sale memorabile pe scenă, film...
Gigi Becali le-a închis gura tuturor cu ultima apariție. Cum s-a afișat în fața bisericii din Pipera
evz.ro
Gigi Becali le-a închis gura tuturor cu ultima apariție. Cum s-a afișat în fața bisericii...
Alertă meteo: Septembrie ca niciodată în România! Ce se întâmplă în București? Nu rata prognoza meteo actualizată!
Gandul.ro
Alertă meteo: Septembrie ca niciodată în România! Ce se întâmplă în București? Nu rata prognoza...
Mă cunoaște lumea, mă iubește! Ce prețuri are Rică Răducanu la restaurantul din Neptun: Am față comercială
as.ro
Mă cunoaște lumea, mă iubește! Ce prețuri are Rică Răducanu la restaurantul din Neptun: Am...
Imaginea rară cu Raluca Bădulescu în costum de baie. Vedeta a apărut și fără perucă
A1
Imaginea rară cu Raluca Bădulescu în costum de baie. Vedeta a apărut și fără perucă
Trupele Vama și Paraziții și-au anulat concertele de la UNTOLD X în ultimul moment: „Decizia vine în urma unor neînțelegeri, rezultate din diferențe de viziune și de perspectivă”. Reacția lui Edy Chereji, co-fondatorul festivalului
radioimpuls.ro
Trupele Vama și Paraziții și-au anulat concertele de la UNTOLD X în ultimul moment: „Decizia...
Orașul din Europa care a fost invadat de șobolani uriași. Unele rozătoare au mărimea unei pisici
Fanatik.ro
Orașul din Europa care a fost invadat de șobolani uriași. Unele rozătoare au mărimea unei...
Răsturnare de situație în tragedia aviatică de la Arad. Cine ar fi trebuit să fie la bordul avionului, de fapt
Fanatik.ro
Răsturnare de situație în tragedia aviatică de la Arad. Cine ar fi trebuit să fie...
Cât a costat sicriul lui Ion Iliescu? Regina Întunericului, dezvăluiri uimitoare
Yellow News
Cât a costat sicriul lui Ion Iliescu? Regina Întunericului, dezvăluiri uimitoare
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Vești îngrijorătoare despre Kate Middleton! Apropiații ei au făcut anunțul: „Nu mai are nici ...
Vești îngrijorătoare despre Kate Middleton! Apropiații ei au făcut anunțul: „Nu mai are nici 40 de kg”
O femeie a murit și timp de 8 minute a fost pe lumea cealaltă. Dezvăluiri cutremurătoare: „ Acum ...
O femeie a murit și timp de 8 minute a fost pe lumea cealaltă. Dezvăluiri cutremurătoare: „ Acum înțeleg de ce am suferit”
Anchetă fulger printre vip-urile autohtone! Magda Pălimariu, Jorge şi Andreea Bănică şi-au mărturisit ...
Anchetă fulger printre vip-urile autohtone! Magda Pălimariu, Jorge şi Andreea Bănică şi-au mărturisit plăcerile “vinovate”
Ei sunt cei doi bărbați care au murit în tragedia aviatică din Arad. Cum s-au fotografiat cu 10 minute ...
Ei sunt cei doi bărbați care au murit în tragedia aviatică din Arad. Cum s-au fotografiat cu 10 minute înainte de accident
Cât a plătit Flick Domnul Rimă pe un prânz în Mamaia Sat. Stupoare colosală când și-a comandat ...
Cât a plătit Flick Domnul Rimă pe un prânz în Mamaia Sat. Stupoare colosală când și-a comandat 2 mici
Cât de mare a crescut fiul lui Carmen Brumă cu Mircea Badea. Cele mai noi imagini cu Vlad
Cât de mare a crescut fiul lui Carmen Brumă cu Mircea Badea. Cele mai noi imagini cu Vlad
Vezi toate știrile
×