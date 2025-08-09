Cum se simte Marco, fiul lui Mihai Leu, după accidentul cumplit. Ce s-a întâmplat cu mașina în timp ce șofa

La o lună de la moartea legendarului campion Mihai Leu, fiul acestuia, Marco, a trecut prin momente de coșmar. Tânărul pilot a fost implicat într-un accident grav, chiar în cadrul competiției Timișoara Super Rally, un eveniment dedicat memoriei tatălui său. Deși incidentul a stârnit îngrijorare, Marco a făcut primele declarații și a povestit cum s-a produs totul.

Sâmbătă dimineața, în timpul cursei desfășurate pe bulevardele centrale ale Timișoarei, mașina de competiție condusă de Marco, un Audi R8 GT3 LMS care i-a aparținut tatălui său, a ieșit brusc de pe pistă. În urma impactului, vehiculul a distrus un parapet de beton și a lovit un alt autoturism parcat în apropiere.

Din imaginile surprinse la eveniment, Marco Leu se afla la volanul celebrului Audi R8 GT3 LMS, mașina tatălui său, când a pierdut controlul. Într-o fracțiune de secundă, bolidul a rupt un parapet de beton, producând pagube considerabile pe traseu.

În momentul incidentului, Marco nu era singur în mașină – copilotul său, un bărbat de 64 de ani, a fost transportat de urgență la spital pentru investigații medicale. Din fericire, starea sa este stabilă, iar fiul lui Mihai Leu a scăpat fără răni grave, fiind acum în afara oricărui pericol.

Potrivit spuselor lui Marco Leu, totul s-ar fi întâmplat din cauza unei defecțiuni tehnice la sistemul de frânare.

„Am încercat să frânez și am întâmpinat dificultăți la oprire. Am schimbat inferioare până la a I-a și nu am reușit să ne oprim. Cel mai probabil a fost o problemă tehnică. Vedem ce o să zică mecanicii în momentul în care încep să desfacă mașina. Era un viraj dificil de virat, mașina nu reușea să se încadreze acolo și cu atât mai mult nu aveam ce să forțăm”, a declarat tânărul pilot.

Mașina de curse, grav avariată, urmează să fie supusă unei inspecții tehnice amănunțite pentru a determina exact cauza defecțiunii. Specialiștii vor analiza sistemul de frânare, cutia de viteze și alte componente care ar fi putut contribui la pierderea controlului în acel viraj dificil. Poliția a deschis un dosar penal în urma accidentului.

„În data de 09 august a.c., în timpul unei competiţii de raliu, un pilot în vârstă de 22 de ani a ieşit cu autovehiculul pe care îl conducea în afara pistei de raliu de pe Bulevardul I.C. Brătianu, intrând în coliziune cu un autoturism parcat. În urma impactului a rezultat o victimă, respectiv un bărbat de 64 de ani, copilot în autovehicul”, au transmis reprezentanții IPJ Timiş.

