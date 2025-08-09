Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un accident grav, după ce frânele au cedat! Informații de ultimă oră despre Marco

O nouă lovitură pentru familie Leu. La doar o lună de la moartea campionului Mihai Leu, fiul acestuia, Marco, a trecut prin momente de coșmar. În timpul unei competiții auto, bolidul pe care îl conducea a fost implicat într-un grav accident rutier. În urma impactului, copilotul său a fost transportat de urgență la spital, iar mașina a fost distrusă complet.

Tragedia s-a petrecut sâmbătă dimineață, în Timișoara, în cadrul unei etape speciale a Campionatului Național de Automobilism – Super Rally. Evenimentul, dedicat chiar memoriei lui Mihai Leu, a fost umbrit de incidentul șocant în care fiul său a fost protagonist.

Fiul lui Mihai Leu, accident grav

Din imaginile surprinse la eveniment, Marco Leu se afla la volanul celebrului Audi R8 GT3 LMS, mașina tatălui său, când a pierdut controlul. Din primele informații, totul s-ar fi întâmplat din cauza unei defecțiuni la sistemul de frânare. Într-o fracțiune de secundă, bolidul a rupt un parapet de beton, producând pagube considerabile pe traseu.

Copilotul lui Marco a suferit răni care au necesitat transportul de urgență la spital, însă, din fericire, viața acestuia nu este în pericol. Marco Leu a scăpat nevătămat, dar a trăit o sperietură uriașă.

Accidentul a avut loc în cadrul Super Rally, competiție fondată chiar de Mihai Leu în urmă cu opt ani și devenită deja un reper în lumea motorsportului românesc. Etapa de la Timișoara trebuia să fie un omagiu adus campionului, însă a fost marcată de acest incident nefericit.

„În data de 09 august a.c., în timpul unei competiţii de raliu, un pilot în vârstă de 22 de ani, a ieşit cu autovehiculul pe care îl conducea în afara pistei de raliu de pe Bulevardul I.C. Brătianu, intrând în coliziune cu un autoturism parcat. În urma impactului a rezultat o victimă, respectiv un bărbat de 64 de ani, copilot în autovehicul”, a transmis IPJ Timiş.

Înainte de start, Anna Leu, mama lui Marco, postase pe rețelele de socializare o fotografie emoționantă cu fiul său la volanul mașinii, însoțită de un mesaj plin de mândrie. Nimeni nu putea anticipa că, la scurt timp, o defecțiune mecanică avea să transforme momentul într-o scenă de panică.

Reamintim că în data de 1 iulie 2025, Mihai Leu s-a stins din viață după o luptă îndelungată cu problemele de sănătate, lăsând un gol imens în lumea sportului și în sufletele celor care l-au cunoscut. Pentru Marco, participarea la această etapă era și o modalitate de a-i aduce un tribut tatălui său, însă destinul i-a pregătit o nouă încercare.

Chiar dacă accidentul a distrus complet bolidul, organizatorii au anunțat că evenimentul va continua, iar incidentul va fi investigat pentru a stabili cu exactitate cauza defecțiunii la sistemul de frânare.

ȚI SE RUPE SUFLETUL! CE A APĂRUT PE CONTUL LUI MIHAI LEU, LA APROAPE O LUNĂ DE LA DECESUL SĂU: „POVESTEA MEA NU SE VA OPRI AICI”

FIUL LUI MIHAI LEU, OMAGIU ÎN MEMORIA REGRETATULUI SPORTIV: ”SIMT O PRESIUNE, DAR ÎN ACEST FEL VOI FACE CEEA CE I-A PLĂCUT TATĂLUI MEU”

Foto: Foto: Facebook @ TVR Timișoara