Prognoza meteo 26 decembrie 2025. Iarna pune stăpânire pe mai multe regiuni din România, în a doua zi de Crăciun

România se confruntă mâine cu o vreme tipic de iarnă, marcată de temperaturi scăzute, cer predominant noros și precipitații sub formă de ninsoare sau lapoviță în mai multe regiuni. Zonele montane și centrul țării vor avea parte de ninsori mai consistente, în timp ce în sud și sud-est vremea va rămâne rece și instabilă. În marile orașe, valorile termice vor fi scăzute, iar condițiile meteo vor impune prudență în trafic și activitățile în aer liber.

România se află sub influența unui regim de iarnă, cu temperaturi scăzute în majoritatea regiunilor, cer în mare parte noros și precipitații sub formă de ninsoare sau mixte. Temperaturile medii pentru decembrie indică valori reci, cu maxime de câteva grade peste 0°C și minime negative noaptea, ceea ce face plauzibilă apariția zăpezii sau poleiului în orele cele mai reci ale zilei. În această lună se înregistrează frecvent ninsori și cer predominant acoperit în toată țara.

Nord și Nord-Vest

Cer predominant noros pe parcursul zilei. Se așteaptă temperaturi diurne reci, apropiate de 0°C sau ușor sub 0°C, iar noaptea potențialul pentru ninsoare este ridicat, mai ales în zonele de deal și munte. Vântul rece dinspre nord poate accentua senzația de frig.

Vest

Zona de vest va avea de asemenea o zi rece, cu cer mai mult noros decât senin. Precipitațiile pot începe ca ploaie slabă în orele cele mai calde, apoi se pot transforma treptat în ninsoare pe parcursul după-amiezii sau seara. Temperaturile rămân scăzute, dar ușor peste pragul de îngheț în cursul zilei în zonele joase.

Sud și Sud-Est

Regiunile sudice și sud-estice vor resimți vreme rece și înnorată. Există probabilitate de precipitații mixte pe timpul zilei, în special în sudul câmpiilor, unde lapovița poate alterna cu ninsoarea slabă. Senzația de rece va fi mai pronunțată în apropierea litoralului datorită vântului de la Marea Neagră.

Oltenia și Sud-Vest

Oltenia și sud-vestul țării vor fi caracterizate de temperaturi reci, cer predominant noros și șanse de precipitații sub formă de ninsoare slabă sau lapoviță, în funcție de dinamica fronturilor atmosferice locale.

Est și Nord-Est

Estul și nord-estul țării vor avea o vreme rece și norosă, cu ninsoare mai persistentă pe parcursul zilei. Temperatura va fi sub pragul de 0°C în mare parte, favorizând acumularea unui strat subțire de zăpadă, mai ales în orele dimineții și serii.

Centrul țării și zona Carpaților

Centrul țării va avea cer înnorat și temperaturi reci. În zonele montane ale Carpaților, precipitațiile vor fi aproape exclusiv sub formă de ninsoare, ceea ce poate duce la acumulări slabe de zăpadă la altitudini medii și mari.

Dobrogea și zona Mării Negre

Pe litoral și în Dobrogea, vremea va fi rece, cu cer mai mult noros și posibilitate de precipitații slabe alternante între lapoviță și ninsoare, în funcție de temperatura la sol. Vântul de la mare poate face ca senzația termică să fie mai scăzută decât valoarea reală.

Vremea în Capitală și în marile orașe

București

Vreme rece și norosă pe parcursul zilei. Temperaturile maxime se vor situa în jurul valorii de aproximativ 0-3°C, iar minimele nocturne vor coborî în mod probabil spre valori negative, favorizând condiții de zăpadă ușoară sau lapoviță. În decembrie, în București sunt frecvente zilele cu precipitații mixte, iar luna este mai rece spre sfârșit, cu o medie mai scăzută decât în prima parte a lunii.

Cluj-Napoca

Cluj-Napoca va avea cer în mare parte noros și temperaturi ce gravitează în jurul pragului 0°C. Pe parcursul zilei sunt așteptate ninsori slabe, care pot persista mai ales în orele dimineții sau serii, iar vântul rece accentuează impresia de frig.

Timișoara

Timișoara va experimenta o zi rece, cu cer predominant noros și posibilitate de precipitații mixte sau lapoviță în prima parte a zilei. Temperaturile vor rămâne reci, dar ușor peste 0°C în timpul zilei, iar noaptea vor scădea semnificativ.

Iași

Iași și regiunea nord-est vor avea temperaturi sub 0°C pe parcursul zilei și cer noros. Sunt șanse ridicate ca precipitațiile să fie sub formă de ninsoare slabă, cu acumulări slabe de zăpadă în special pe parcursul dimineții și serii.

Craiova

În Craiova, vremea va fi rece și înnorată, cu temperaturi ce pot oscila în jurul valorii de 0°C sau ușor sub, și precipitații slabe mixte sau lapoviță. Senzația de frig va fi pronunțată mai ales dimineața și seara.

Constanța

Constanța va avea cer noros și temperaturi reci, cu precipitații posibile alternante între lapoviță și ninsoare, iar vântul dinspre Marea Neagră poate accentua senzația termică scăzută.