Scandal uriaș între „greii” de la Pro TV! Conflictul a degenerat complet în culise, iar show-ul a dispărut definitiv de pe post

„Love Island România”, show-ul de la Pro TV care promitea iubire și flirt în paradis, a stârnit un adevărat val de curiozitate printre telespectatori. Găzduit de Alina Ceușan, formatul aducea în fața camerelor concurenți în căutarea jumătății. Dar după doar câteva ediții, surpriză: emisiunea a fost stopată brusc, fără prea multe explicații. CANCAN.RO a aflat în exclusivitate că în culisele show-ului a izbucnit un scandal de proporții, un adevărat război în echipa producție, care ar putea explica, astfel, și oprirea subită a filmărilor.

Pro TV a crezut că va da lovitura aducând împreună doi „grei” ai televiziunii: Jan Bors, expertul din spatele ediției cehe a Love Island, și Sânziana Zaharia, supranumită regina reality-show-urilor românești. Pe hârtie, combinația părea perfectă: experiență internațională, fler local și un format gata să cucerească publicul. Doar că realitatea s-a dovedit mai complicată decât se așteptau…

CANCAN.RO dezvăluie, în exclusivitate, că în culisele show-ului s-a iscat un scandal de proporții care ar fi determinat conducerea să oprească filmările.

Scandal care acum s-a mutat în instanță! Jan Borș a dat în judecată Pro TV, dar și pe Sînziana Zaharia. Cu peste 17 ani de experiență în televiziune internațională, cehul susține că imaginea sa profesională a fost grav afectată.

Acesta vorbește despre ”o scurgere de informaţii, o afectare a reputaţiei acestuia într-o manieră necuvenită” și manipularea documentelor interne pentru a-i atribui vina pentru tensiunile apărute în echipă. Mai mult, Jan arată că dosarul intern de anchetă ar fi fost folosit în mod eronat pentru a-i afecta reputația, în timp ce el cere instanței să fie obligată compania să publice soluția completă a anchetei și să-i reabiliteze numele.

”Reclamantul, prin avocat, având cuvântul în replică, arată că depunerea dosarului de anchetă internă al Pro TV este utilă şi nu are nicio certitudine că ceea ce i s-a comunicat corespunde cu ceea ce a rezultat din cercetări, ţinând seama şi de conduita pârâtei PRO TV SRL ulterioară acestei situaţii care contrazice ceea ce i-a comunicat în acel răspuns. Totodată, menţionează că prin cererea de chemare în judecată, a formulat un petit prin care solicită instanţei ca, prin hotărârea ce o va pronunţa, să dispună obligarea pârâtei la publicarea pe internet şi în presa de largă circulaţie a soluţiei de admitere, precum şi a unei declaraţii de reabilitare, fiind esenţial a se lua cunoştinţă de conţinutul integral al acelei anchete interne”.

De cealaltă parte, Pro TV susține că dosarul intern de anchetă nu are legătură cu acțiunea lui Bors și că poziția sa în cadrul producției a fost întotdeauna una profesionistă.

„În ceea ce privește solicitarea de depunere a așa-zisului dosar de anchetă internă, ne opunem, prin raportare la teza probatorie, întrucât nu are legătură cu petitele cererii introductive de instanță, nefiind o acțiune în care se contestă rezultatul acestei anchete, ci este o acțiune în răspundere delictuală, în care reclamantul susține că, urmare a unei anchete, s-ar fi diseminat în spațiul public pretinsele alegații care i-au afectat imaginea”, a transmis avocatul postului de televiziune.

Sânziana Zaharia, cunoscută pentru parcursul său impresionant în televiziune, de la Românii au Talent și Vocea României, la Asia Express, Chefi la cuțite și iUmor, respinge, la rândul ei, toate acuzațiile și își cheamă câțiva colegi în apărare.

„Solicită încuviințarea probei cu încrisurile existente la dosarul cauzei, a probei cu interogatoriul reclamantului și a probei testimoniale în cadrul căreia să fie audiați, în calitate de martor, numitele ##### ####### și ### ##### ##### ###, în dovedirea inexistenței faptei ilicite imputate acesteia.”

Magistrații Tribunalului București au decis ca ambele părți să depună documentele din dosar, inclusiv ancheta internă realizată de Pro TV, considerată esențială pentru clarificarea conflictului. În plus, judecătorii au aprobat audierea mai multor martori implicați în producția Love Island România și au stabilit ca Sânziana Zaharia să se prezinte personal în fața instanței pentru a răspunde întrebărilor formulate de reclamant.

Cine este Jan Bors

Jan Bors este creative producer,regizor și fotograf, implicat anterior și în realizarea ediției din Cehia a formatului Love Island. Cu o experiență de peste 17 ani în televiziune și entertainment, acesta se descrie drept un profesionist specializat în ”captarea și menținerea atenției publicului, atât prin dezvoltarea de emisiuni, cât și prin construirea identității unor branduri media și a detaliilor care contribuie la succesul pe termen lung al unui proiect”.

Bors a fost producător creativ pentru primul sezon și showrunner pentru cel de-al doilea sezon Love Island în Cehia și Slovacia, experiență despre care spune că i-a oferit ocazia să aplice filosofia formatului într-un mod adaptat publicului local. El consideră că trecerea către zona reality-show-urilor a venit natural, după ani petrecuți în proiecte de divertisment cu impact social, chiar dacă procesul de producție i-a confirmat ideea că, odată cu acumularea experienței, apar și mai multe necunoscute.

Într-o postare publicată pe LinkedIn, Jan Bors a afirmat că nu i-a fost tocmai ușor să lucreze pentru Love Island România.

”Conducerea echipei internaționale a fost o provocare pe care am acceptat-o! Mai ales într-un format atât de specific precum Love Island. A trebuit să depășim multe provocări pe parcurs, să ajustăm fluxul de lucru pentru a se potrivi echipei și, cel mai probabil, să găsim modul și chipul românesc al show-ului. Aceasta a fost partea cea mai importantă: să îi oferim propria noastră identitate, așa cum are fiecare țară. Cred că am reușit, iar mulți membri ai echipei și-au îmbunătățit abilitățile, ceea ce îi va ajuta în proiectele viitoare.”

Cine este Sînziana Zaharia

Sânziana Zaharia și-a început cariera în televiziune în 2010, la Pro TV, unde a lucrat ca talent researcher și ulterior ca producătoare pentru două dintre cele mai urmărite show-uri din România, Românii au Talent și Vocea României.

În 2014 a plecat la Antena 1 alături de Mona Segall, unde a devenit una dintre figurile importante din spatele unor producții de top. În acea perioadă a lucrat la mai multe proiecte populare, printre care trei sezoane din Asia Express, opt sezoane din Chefi la Cuțite, șapte sezoane ale emisiunilor realizate alături de Nea Marin și un sezon din iUmor.

În 2021 s-a întors la Pro TV, postul unde și-a început cariera, iar aici a coordonat proiecte precum MasterChef: Restul e plăcere, Love Island România și Sunt celebru, scoate-mă de aici. În prezent, Sânziana Zaharia este considerată una dintre persoanele cu influență importantă în structura creativă a reality-show-ului Desafio.

În timpul filmărilor pentru acest proiect, realizate în Thailanda, producătoarea s-ar fi apropiat foarte mult de unul dintre concurenți, trapperul Ian — însă acesta este un episod separat, despre care puteți citi AICI.

Iar IAN nu ar fi singurul bărbat de care s-ar fi apropiat Sînziana în timpul serviciului. Printre numele apărute în acest scandal cu accente de telenovelă se strecoară și cel al unui alt bărbat influent, despre care documentele sugerează o apropiere interesantă.

Ce rol joacă acesta în conflictul care a aruncat în aer culisele show-ului? Rămâneți pe CANCAN.RO, urmează noi dezvăluiri, acuzații și schimburi de replici greu de imaginat!

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro, să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.