Alertă în România! Ion e de negăsit. Cine îl vede, este rugat să sune la 112

Este alertă de dispariție în România! De aproape o săptămână, Toma Ion este de negăsit. Îngrijorați, apropiații au anunțat autoritățile. Cei care îl văd sunt rugați să sune la 112 sau să se prezinte la cea mai apropiată unitate de poliție.

În data de 7 martie 2026, Toma Ion a plecat de acasă și nu a mai revenit până în prezent. Bărbatul în vârstă de 58 de ani este domiciliat în comuna Piatra, județul Olt, acesta fiind și locul dispariției. Oamenii legii au fost informați cu privire la plecarea acestuia și au făcut publice toate informațiile necesare și semnalementele care ar putea ajuta la găsirea lui.

Orice persoană care poate oferi informații ce pot conduce la depistarea lui Toma Ion este rugată să apeleze Serviciul Unic de Urgențe 112, ori să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție.

„A plecat de la domiciliu în ziua de 07.03.2026, orele 12:00 și nu a mai revenit. La momentul plecării era îmbrăcat cu geacă neagră, pantaloni de stofă negri și pantofi negri purtați gen papuc”, se arată în comunicatul Poliției Române. SEMNALMENTE: înălțime: 1.70 cm, greutate: 60 kg, culoare păr: negru, contur față: oval, culoare ochi: căprui. Are mustață și barbă.

Ce trebuie să faci dacă îl vezi pe Toma Ion

Potrivit legii în vigoare, cine îl vede pe Toma Ion este rugat să sune la 112 sau să se prezinte la cea mai apropiată unitate de poliție, pentru a oferi toate detaliile către structurile competente. Procedura este prevăzută în Legea 141/2010 cu privire la semnalarea persoanelor dispărute.

„În cazul identificării unei persoane majore cu privire la care a fost introdusă în SINS (Sistemul Informatic Național de Semnalări, n.a.) o semnalare din categoria celor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a), aceasta este informată despre existenţa semnalării şi i se solicită consimţământul cu privire la transmiterea informaţiilor privind adresa la care locuieşte către persoana care a sesizat dispariţia”, extras din Legea 141/2010 cu privire la semnalarea persoanelor dispărute.

