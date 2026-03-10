Acasă » Știri » Nicolae Simescu a fost dat dispărut pe 2 martie 2026. Ireal unde a fost găsit după o săptămână

De: Iancu Tatiana 10/03/2026 | 09:00
SURSA FOTO: IPJ Argeș

A fost găsit bărbatul din Pitești care a dispărut săptămâna trecută! Nicolae Simescu, în vârstă de 42 de ani, a plecat de acasă în data de 2 martie 2026, în jurul orei 12:00, iar poliția a efectuat căutări. Autoritățile au fost semnalate în ziua respectivă că acesta a dispărut voluntar și au început acțiunile de căutare, după ce în urma verificărilor nu a fost găsit acasă. Atât Polițiștii Secției 4 Pitești, cât și Polițiștii Municipiului Pitești au demarat investigații pentru a-l găsi pe bărbat.

Nicolae Simescu a fost găsit în râul Argeș în zona barajului Tudor Vladimirescu din Pitești, potrivit oficialilor. Familia acestuia a anunțat autoritățile că a plecat de acasă lunea trecută, iar de atunci nu a mai fost de găsit. Semnalmentele au fost utilizate pentru a-l identifica, dar în zadar.

Cum a murit

După ce a fost alertată poliția, organele legii au publicat datele fizionomice ale victimei decedate. Piteșteanul avea 42 de ani, aproximativ 1,75 m înălțime, 80 de kg, păr șaten, cărunt și calviție. Atunci când a părăsit locuința purta o șapcă neagră, geacă și pantaloni negri cu dungi albe și era încălțat cu o pereche de adidași albi. Din nefericire, după o săptămână de depistări, pompierii l-au găsit fără suflare pe bărbat în apa râului Argeș. Motivul este unul sfâșietor: se pare că a recurs la gestul morbid din cauza despărțirii de concubina sa. Potrivit informațiilor, dosarul penal deschis pe numele său pentru săvârșirea actului de conducere sub influența alcoolului, ar fi contribuit la decizia de a-și pune capăt zilelor.

Ca urmare a intervenției din această dimineață a reprezentanților ISU Argeș, care au descoperit cadavrul unui bărbat în apa râului Argeș în zona barajului din cartierul Tudor Vladimirescu din Pitești, Inspectoratul de Poliție Județean Argeș transmite următoarele informații:
Bărbatul extras de scafandrii în această dimineață a fost identificat ca fiind o persoană dată în atenția populației la data de 4 martie 2026 ca urmare a plecării sale voluntare.
Trupul bărbatului a fost transportat la unitatea medico-legală, pentru stabilirea cu certitudine a cauzei decesului.
Polițiștii Secției 4 Poliție Pitești au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, cercetările fiind continuate pentru stabilirea tuturor împrejurărilor producerii evenimentului, a transims ISU Argeș.

Omul în vârstă de 42 de ani a recurs la un gest teribil și și-a luat viața după ce s-ar fi aflat într-un colaps emoțional. Autoritățile continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate contextul în care s-a petrecut tragicul eveniment.

Mesajul pe care Anca Molnar i l-a trimis soțului printr-o străină. Ce a descoperit la cimitir două săptămâni mai târziu l-a lăsat fără cuvinte!

De ce ne dorim o transformare radicală după o pierdere? Psihologia din spatele „makeover”-ului în perioada de doliu

