Alertă cu bombă la o bancă din Botoșani. Sunt trupe speciale, zona s-a izolat. S-a observat o valiza de catre angajați

De: Elisa Tîrgovățu 09/03/2026 | 13:19
Sursa foto: IPJ Botoșani

Mobilizare de forțe la Dorohoi, în județul Botoșani. Un colet suspect, lăsat într-o unitate bancară, este verificat de polițiști.

Potrivit autorităților, astăzi, 9 martie, în jurul orei 09:00, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Dorohoi au fost sesizați, prin apel 112, de către reprezentanții unei unități bancare, cu privire la faptul că în interiorul unei sucursalei din Dorohoi o persoană ar fi lăsat un colet suspect.

Organele de poliție care s-au deplasat la fața locului au dispus evacuarea unității și asigurarea perimetrului până la sosirea specialiștilor pirotehniști.

Specialiștii pirotehniști derulează, în acest moment, activitățile specifice pentru a stabili cu exactitate care este natura coletului respectiv, susțin reprezentanții IPJ Botoșani.

CITEȘTE ȘI: Orașul din România în care se montează semafoare cu radare. Ce se întâmplă când este depășita viteza legală

Ce se întâmplă când un moștenitor se opune vânzării. Ce poți face în acest sens

