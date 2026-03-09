Alertă cu bombă la o bancă din Botoșani. Sunt trupe speciale, zona s-a izolat. S-a observat o valiza de catre angajați

Mobilizare de forțe la Dorohoi, în județul Botoșani. Un colet suspect, lăsat într-o unitate bancară, este verificat de polițiști.

Potrivit autorităților, astăzi, 9 martie, în jurul orei 09:00, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Dorohoi au fost sesizați, prin apel 112, de către reprezentanții unei unități bancare, cu privire la faptul că în interiorul unei sucursalei din Dorohoi o persoană ar fi lăsat un colet suspect.

Organele de poliție care s-au deplasat la fața locului au dispus evacuarea unității și asigurarea perimetrului până la sosirea specialiștilor pirotehniști.

Specialiștii pirotehniști derulează, în acest moment, activitățile specifice pentru a stabili cu exactitate care este natura coletului respectiv, susțin reprezentanții IPJ Botoșani.

