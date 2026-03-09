Ce se întâmplă când un moștenitor se opune vânzării. Ce poți face în acest sens

De multe ori certurile în familie sunt provocate de discuțiile despre moștenire. Fie că vorbim despre terenuri sau apartamente, se întâmplă ca membrii din familii să se certe din cauza testamentului și averii. Dar, totuși, ce se poate întâmpla dacă unul dintre frați nu este de acord cu vânzarea unui apartament? În ciuda încercărilor de negociere, unii nu vor să renunțe la partea lor și, de cele mai multe ori, acest lucru dă naștere unor tensiuni în familie.

Calea legală va fi unica alegere atunci când unul dintre frați respinge orice dorință a celuilalt de a vinde apartamentul. Moștenirea unui apartament de către mai multe persoane înseamnă, de fapt, că fiecare moștenitor este titular de drept al acestuia. Totuși, cel care se împotrivește are tot dreptul de a nu-și abandona succesiunea.

Ce se întâmplă, de fapt

Refuzul unuia dintre cei doi beneficiari de a preda partea sa din apartament nu reprezintă o încălcare a legii. Una dintre cele mai întâlnite modalități de a împărți locuința este partajul în natură. Acest mod constă în repartizarea încăperilor în entități izolate pentru fiecare frate. Totuși, chiar dacă drepturile sunt distribuite în mod egal, iar cel care vrea să vândă poate, într-adevăr, să apeleze la instanța de judecată pentru a-l forța să fie de acord pe fratele care se împotrivește. Instanța va efectua un partaj judiciar, iar suma obținută pe întregul apartament va fi divizată imparțial ambilor moștenitori. De obicei aceasta este singura variantă rămasă din cauza perioadei îndelungate de timp în care se desfășoară procesul, dar și din cauza sumelor de bani acordate avocaților și taxelor de judecată.

O altă opțiune este ca cei doi să ajungă la un acord prin care unul dintre coproprietari să cumpere partea din apartament a celuilalt, în acest fel locuința va rămâne în familie. După ce s-a ajuns la un acord trebuie să intabuleze apartamentul, procedeu prin care imobilul este înregistrat în Cartea Funciară. Actele necesare sunt:

Certificatul de moștenitor;

Actele de identitate ale moștenitorilor;

Documentele apartamentului (contract de vânzare-cumpărare, autorizație de construire, extras de carte funciară etc.);

Cererea de intabulare;

Chitanța de plată a taxei de intabulare (0,15% din valoarea apartamentului).

