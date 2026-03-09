Acasă » Știri » Cât au ajuns să costele apartamentele în Dubai acum, în 2026. Cât a influențat războiul prețurile

Cât au ajuns să costele apartamentele în Dubai acum, în 2026. Cât a influențat războiul prețurile

De: Denisa Crăciun 09/03/2026 | 10:33
Hotelul Burj Al Arab din Dubai. Foto: Profimedia

Dubai este un oraș care atrage foarte mulți turiști. Românii sunt și ei pe lista celor care merg des în Orientul Mijlociu. Mulți dintre ei nu se duc doar pentru a petrece timp, ci se duc pentru a-și achiziționa o proprietate. În contextul actual, în care războiul este în plină desfășurare, costul apartamentelor este direct influențat.

Piața imobiliară din Dubai a crescut rapid. Mulți români aleg să își cumpere acolo câte un apartament. Prețurile diferă foarte mult în funcție de poziționare, dar și de tipul apartamentelor.

Dubaiul este unul dintre cele mai dinamice orașe. Locurile sunt spectaculoase și e imposibil să nu îți dorești o casă cu vedere spre cele mai înalte și moderne clădiri. Deși este considerat un oraș de lux și este un loc potrivit pentru o astfel de investiție, iar interesul este în continuare mare, războiul a afectat în mod clar costul imobilelor.

Tot mai mulți români își cumpără apartament în Dubai

În ultimii ani, Dubaiul a fost luat cu asalt de români. Aceștia nu au fost acolo doar ca simpli turiști. Pentru că i-a atras atât de mult metropola din Orient, aceștia și-au achiziționat câte o proprietate, iar în acest mod s-au stabilit acolo. În 2025, de exemplu, s-au cumpărat cu 40% mai multe apartamente în Dubai decât în anul 2024. Numărul de români care locuiesc în Capitala de lux este în continuă creștere. În prezent, numărul de români care sunt stabiliți acolo a ajuns la 10.000.

Cât costă în 2026 un apartament în Dubai

Războiul dintre Iran, Israel și Statele Unite este în plină desfășurare. Efectele negative se văd deja, mai ales pe piața imobiliară. Costul apartamentelor în acest oraș variază în funcție de imobil, de dimensiunea lui și caracteristicile pe care le are. Un studio, de exemplu, care este cel mai accesibil, deci și cel mai cumpărat poate avea un cost minim de 100.000 de euro și ajungea chiar și la 175.000 de euro. Pentru apartamentele cu o cameră, oamenii trebuie să scoată mai mult din buzunar. Prețul cel mai mic este de 150.000 de euro, dar poate ajunge să coste și 375.000 de euro, în funcție de zona în care se află și dotările apartamentului. Cei care își doresc un imobil cu două camere, trebuie să știe că prețul este mult mai mare și variază între 250.000 și 750.000 de euro.

