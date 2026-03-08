Acasă » Știri » Panică în Dubai! Zgârie-nori, în flăcări: mai multe clădiri au fost evacuate de urgență

Panică în Dubai! Zgârie-nori, în flăcări: mai multe clădiri au fost evacuate de urgență

De: Alina Drăgan 08/03/2026 | 11:18
23 Marina Tower a fost lovit de resturile din interceptarea unor proiectile /Foto: X / The Caspian Post @thecaspianpost
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
7 poze
Vezi galeria foto

Continuă panica în Dubai! Un incident a avut loc sâmbătă seara, 7 martie, în unul dintre cele mai luxoase cartiere din Dubai. Resturi rezultate din interceptarea unor proiectile au avariat fațada unui zgârie-nori. 23 Marina Tower a fost avariat, iar persoanele ce se aflau în clădirile din apropiere au fost evacuate de urgență.

Clădirile din zona Dubai Marina au fost evacuate sâmbătă seara după ce fragmente provenite din interceptarea unor proiectile au avariat fațada unui zgârie-norului rezidențial. Printre persoanele evacuate s-au numărat și membri ai echipei CNN.

23 Marina Tower a fost lovit de resturile din interceptarea unor proiectile

Conform anunțului făcut sâmbătă seară de biroul de presă al guvernului din Dubai, o clădire din districtul Dubai Marina a fost lovită de fragmentele rezultate dintr-o interceptare aeriană, care „au cauzat un incident minor” pe fațada turnului situat într-o zonă rezidențială populară printre turiști.

Potrivit informațiilor oficiale, apărarea antiaeriană a interceptat cu succes un proiectil, însă fragmentele care au căzut au avariat exteriorul clădirii. Este vorba despre turnul 23 Marina, un zgârie-nori rezidențial și hotelier cu 88 de etaje.

„Autoritățile confirmă că resturile rezultate în urma unei interceptări reușite au provocat un incident minor pe fațada unui turn din Dubai Marina. Situația a fost ținută sub control. Nu au fost raportate victime”, a declarat biroul de presă al guvernului din Dubai.

23 Marina Tower a fost lovit de resturile din interceptarea unor proiectile /Foto: X – The Caspian Post @thecaspianpost

În urma celor întâmplate, celelalte clădiri din Dubai Marina au fost evacuate de urgență. Zona a fost izolată și se iau în continuare măsuri de precauție. Persoanele care sunt în Dubai au primit pe telefoanele mobile mesaje de avertizare cu privire la apariția unor proiectile în apropiere.

Atacul a avut loc după ce președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, a transmis un mesaj de scuze țărilor vecine, declarând că Iranul nu va ataca statele decât dacă acestea sunt folosite pentru a ataca Teheranul.

De asemenea, atacul a avut loc și după ce președintele Emiratelor a făcut primele declarații publice de când Iranul a lansat rachete și drone asupra vecinilor din Golf.

„Emiratele Arabe Unite sunt frumoase, sunt un model de urmat, dar vă spun să nu vă lăsați păcăliți de asta (…) Mâna Emiratelor poate ajunge departe și este puternică, iar noi nu suntem o pradă ușoară”, a declarat acesta în timpul unei vizite la un spital unde sunt tratați civili răniți în urma atacurilor.

Suma uriașă pe care Iustina și Cornel de la Insula Iubirii au plătit-o, ca să plece din Dubai: „Am zburat 8 ore, în loc de 5 ore jumătate”

Calvarul trăit de o vedetă din România în Dubai: „Noi am fost fix unde au căzut acele drone. Stăteam pe plajă cu copiii”

 

Foto: Foto: X – The Caspian Post @thecaspianpost

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Elena Burcioiu, o româncă de 21 de ani, a dispărut fără urmă în Italia. Ce s-a întâmplat pe 2 martie 2026: unde a fost găsit telefonul tinerei
Știri
Elena Burcioiu, o româncă de 21 de ani, a dispărut fără urmă în Italia. Ce s-a întâmplat pe…
Ora de vară 2026. Data la care România dă ceasurile înainte: ora 03:00 devine ora 04:00
Știri
Ora de vară 2026. Data la care România dă ceasurile înainte: ora 03:00 devine ora 04:00
Aeroportul Ben Gurion din Tel Aviv a fost redeschis parțial. Primii pasageri părăsesc Israelul după conflictul cu Iranul
Mediafax
Aeroportul Ben Gurion din Tel Aviv a fost redeschis parțial. Primii pasageri părăsesc...
840 lei în plus la pensie, pentru acești pensionari din România. Cine se încadrează și pe ce dată vor crește pensiile
Gandul.ro
840 lei în plus la pensie, pentru acești pensionari din România. Cine se...
FOTO. Imagini incendiare cu rivala Simonei Halep!
Prosport.ro
FOTO. Imagini incendiare cu rivala Simonei Halep!
Milioane de oameni dezinstalează ChatGpt. Care e motivul
Adevarul
Milioane de oameni dezinstalează ChatGpt. Care e motivul
Avionul de vânătoare F-47 de generația a șasea va face primul zbor în 2028. „Dacă proiectul nu va fi un succes, va îngropa Boeing”
Digi24
Avionul de vânătoare F-47 de generația a șasea va face primul zbor în...
Presa iraniană anunță un consens majoritar pentru alegerea noului lider suprem după moartea lui Ali Khamenei
Mediafax
Presa iraniană anunță un consens majoritar pentru alegerea noului lider suprem după moartea...
Parteneri
Imagini ireale cu Daniela Gyorfi! Operațiile estetice au schimbat-o TOTAL. Fanii s-au șocat când au văzut-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini ireale cu Daniela Gyorfi! Operațiile estetice au schimbat-o TOTAL. Fanii s-au șocat când au...
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
Prosport.ro
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei,...
Sunt mame devotate! Ziua de 8 martie o dedicam lor, celor mai puternice femei din showbiz-ul românesc
Ciao.ro
Sunt mame devotate! Ziua de 8 martie o dedicam lor, celor mai puternice femei din...
Horoscop 6-12 martie. Fecioarele ar putea rezolva o situație dificilă din trecut, schimbări pentru Vărsători, noi începuturi pentru Pești
Click.ro
Horoscop 6-12 martie. Fecioarele ar putea rezolva o situație dificilă din trecut, schimbări pentru Vărsători,...
Cine este „aventurierul” din Ormuz, magnatul care își riscă flota uriașă de petroliere în Golful Persic, în ciuda războiului din Iran
Digi 24
Cine este „aventurierul” din Ormuz, magnatul care își riscă flota uriașă de petroliere în Golful...
Libia, Panama, Irak, Grenada, Afganistan, Venezuela. Istoria zbuciumată a operațiunilor americane de schimbare a regimurilor
Digi24
Libia, Panama, Irak, Grenada, Afganistan, Venezuela. Istoria zbuciumată a operațiunilor americane de schimbare a regimurilor
De ce sunt așa scumpi carburanții? Explicațiile unui expert
Promotor.ro
De ce sunt așa scumpi carburanții? Explicațiile unui expert
BANCUL ZILEI. Adam se trezește de dimineața cu o mahmureală groaznică: – Unde sunt coastele mele???
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Adam se trezește de dimineața cu o mahmureală groaznică: – Unde sunt coastele...
TikTok te urmărește fără cont? Cum să oprești colectarea datelor
go4it.ro
TikTok te urmărește fără cont? Cum să oprești colectarea datelor
Inteligența Artificială a dezvăluit schimbări chimice ascunse în creierul afectat de Alzheimer
Descopera.ro
Inteligența Artificială a dezvăluit schimbări chimice ascunse în creierul afectat de Alzheimer
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Go4Games
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
840 lei în plus la pensie, pentru acești pensionari din România. Cine se încadrează și pe ce dată vor crește pensiile
Gandul.ro
840 lei în plus la pensie, pentru acești pensionari din România. Cine se încadrează și...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Elena Burcioiu, o româncă de 21 de ani, a dispărut fără urmă în Italia. Ce s-a întâmplat pe ...
Elena Burcioiu, o româncă de 21 de ani, a dispărut fără urmă în Italia. Ce s-a întâmplat pe 2 martie 2026: unde a fost găsit telefonul tinerei
Ora de vară 2026. Data la care România dă ceasurile înainte: ora 03:00 devine ora 04:00
Ora de vară 2026. Data la care România dă ceasurile înainte: ora 03:00 devine ora 04:00
BANCUL ZILEI | Statistică de 8 Martie
BANCUL ZILEI | Statistică de 8 Martie
Dacă o ai acasă, te îmbogățești! Cu cât se vinde, în 2026, moneda de 20 de lei din anii ’90, ...
Dacă o ai acasă, te îmbogățești! Cu cât se vinde, în 2026, moneda de 20 de lei din anii ’90, cu chipul lui Ștefan cel Mare
2 zodii care vor avea mari probleme cu greutatea în primăvara acestui an, conform astrologilor
2 zodii care vor avea mari probleme cu greutatea în primăvara acestui an, conform astrologilor
Calcul complet. Cât te costă în 2026 să îți închizi balconul cu tâmplărie PVC și geam termopan
Calcul complet. Cât te costă în 2026 să îți închizi balconul cu tâmplărie PVC și geam termopan
Vezi toate știrile
×