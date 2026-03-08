Panică în Dubai! Zgârie-nori, în flăcări: mai multe clădiri au fost evacuate de urgență

Continuă panica în Dubai! Un incident a avut loc sâmbătă seara, 7 martie, în unul dintre cele mai luxoase cartiere din Dubai. Resturi rezultate din interceptarea unor proiectile au avariat fațada unui zgârie-nori. 23 Marina Tower a fost avariat, iar persoanele ce se aflau în clădirile din apropiere au fost evacuate de urgență.

Clădirile din zona Dubai Marina au fost evacuate sâmbătă seara după ce fragmente provenite din interceptarea unor proiectile au avariat fațada unui zgârie-norului rezidențial. Printre persoanele evacuate s-au numărat și membri ai echipei CNN.

23 Marina Tower a fost lovit de resturile din interceptarea unor proiectile

Conform anunțului făcut sâmbătă seară de biroul de presă al guvernului din Dubai, o clădire din districtul Dubai Marina a fost lovită de fragmentele rezultate dintr-o interceptare aeriană, care „au cauzat un incident minor” pe fațada turnului situat într-o zonă rezidențială populară printre turiști.

Potrivit informațiilor oficiale, apărarea antiaeriană a interceptat cu succes un proiectil, însă fragmentele care au căzut au avariat exteriorul clădirii. Este vorba despre turnul 23 Marina, un zgârie-nori rezidențial și hotelier cu 88 de etaje.

„Autoritățile confirmă că resturile rezultate în urma unei interceptări reușite au provocat un incident minor pe fațada unui turn din Dubai Marina. Situația a fost ținută sub control. Nu au fost raportate victime”, a declarat biroul de presă al guvernului din Dubai.

În urma celor întâmplate, celelalte clădiri din Dubai Marina au fost evacuate de urgență. Zona a fost izolată și se iau în continuare măsuri de precauție. Persoanele care sunt în Dubai au primit pe telefoanele mobile mesaje de avertizare cu privire la apariția unor proiectile în apropiere.

Atacul a avut loc după ce președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, a transmis un mesaj de scuze țărilor vecine, declarând că Iranul nu va ataca statele decât dacă acestea sunt folosite pentru a ataca Teheranul.

De asemenea, atacul a avut loc și după ce președintele Emiratelor a făcut primele declarații publice de când Iranul a lansat rachete și drone asupra vecinilor din Golf.

„Emiratele Arabe Unite sunt frumoase, sunt un model de urmat, dar vă spun să nu vă lăsați păcăliți de asta (…) Mâna Emiratelor poate ajunge departe și este puternică, iar noi nu suntem o pradă ușoară”, a declarat acesta în timpul unei vizite la un spital unde sunt tratați civili răniți în urma atacurilor.

Foto: Foto: X – The Caspian Post @thecaspianpost