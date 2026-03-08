Cel mai scump ceas din lume a fost vândut pentru 17,8 milioane de dolari. A aparținut actorului Paul Newman

Unul dintre cele mai celebre ceasuri din lume, Rolex Cosmograph Daytona „Paul Newman”, a intrat în istorie în anul 2017, atunci când a fost scos la licitație la New York. Evenimentul organizat de casa Phillips a atras atenția colecționarilor din întreaga lume, iar piesa a fost considerată vedeta licitației. Ceasul care a aparținut actorului Paul Newman a fost adjudecat pentru impresionanta sumă de 17,8 milioane de dolari, stabilind atunci un record absolut pentru un ceas de mână vândut la licitație.

Paul Newman a fost una dintre cele mai mari figuri cinematografice americane. Actor, producător și pasionat de curse auto, acesta a câștigat premiul Oscar pentru rolul din filmul The Colour of Money (1986). De-a lungul carierei sale, Paul Newman a devenit o figură emblematică atât pe marele ecran, cât și îl lumea sporturilor cu motor. Celebrul actor s-a stins din viață în anul 2008, la vârsta de 83 de ani.

Unul dintre cele mai celebre ceasuri din lume, Rolex Cosmograph Daytona „Paul Newman”, a intrat în istorie în anul 2017, atunci când a fost scos la licitație la New York. Modelul a fost oferit celebrului actor chiar de către soția sa, actrița Joanne Woodward, care i-a fost alături timp de cinci decenii. Cei doi au jucat împreună în filmul Winning, o producție inspirată din lumea curselor de mașini.

Pe spatele ceasului se află un mesaj gravat de Joanne Woodward: „Condu cu grijă! Eu”. Cadoul a venit chiar în perioada în care actorul participa frecvent la curse auto. De altfel, Paul Newman folosea celebrul ceas pentru a cronometra competițiile la care lua parte.

Modelul are un cadran alb, în care sunt încadrate trei subcadrane negre, și o bandă roșie pe margine. În anii 1980, acest tip de Rolex Daytona a început să fie supranumit chiar „Paul Newman”, tocmai pentru că actorul era văzut mereu cu el la mână.

În anul 2017, ceasul Rolex Cosmograph Daytona „Paul Newman” a fost piesa centrală a unui licitații organizate de casa Phillips. Piesa a făcut parte dintr-un lot special numit „Ceasuri Legendare al Secolului XX”, care a inclus 50 de modele rare.

Estimat inițial la aproximativ un milion de dolari, ceasul Rolex Cosmograph Daytona „Paul Newman” a stârnit un interes uriaș. Licitația pentru celebrul ceas a durat aproximativ 12 minute, iar prețul a crescut rapid până la suma finală de 17,8 milioane de dolari. Piesa a fost câștigată de un client care a licitat prin telefon, iar identitatea acestuia a rămas anonimă.

