Benzina a trecut de 8 lei pe litru în România: cât costă azi un plin în București și în marile orașe

De: Paul Hangerli 09/03/2026 | 06:45
Prețuri la carburanți, sursa-pexels.com

Prețurile carburanților din România au crescut din nou în ultimele zile, iar benzina și motorina au depășit praguri importante în multe benzinării din țară. În unele stații, motorina premium a ajuns chiar peste 9 lei pe litru, în timp ce GPL-ul rămâne cea mai ieftină variantă pentru șoferi. Diferențele dintre orașe sunt mici, însă costul unui plin a devenit din nou o cheltuială semnificativă pentru mulți conducători auto.

Prețuri carburanți azi în România

În această perioadă, prețurile la pompă au înregistrat noi creșteri, iar benzina și motorina au depășit pragul de 8 lei pe litru în multe benzinării. În prezent, benzina standard se vinde la aproximativ 8,07 – 8,16 lei pe litru, în timp ce motorina standard a ajuns la aproximativ 8,41 – 8,68 lei pe litru. GPL-ul rămâne în continuare cel mai ieftin carburant, cu prețuri situate în jurul valorii de 3,84 – 4,00 lei pe litru.

În unele stații, sortimentele premium de motorină au depășit chiar pragul de 9 lei pe litru, ceea ce înseamnă că șoferii care aleg aceste tipuri de combustibil plătesc semnificativ mai mult pentru fiecare alimentare.

Prețuri carburanți în București

În Capitală, valorile minime identificate în benzinării sunt apropiate de media națională. Benzina standard se vinde în general între 8,07 și 8,16 lei pe litru, în timp ce motorina standard costă aproximativ 8,41 – 8,54 lei pe litru. Pentru GPL, prețul mediu este de aproximativ 3,84 lei pe litru.

Specialiștii spun că diferențele dintre stații pot ajunge la 10–20 de bani pe litru, în funcție de compania petrolieră, amplasarea benzinăriei sau eventualele promoții aplicate în anumite zile.

Prețuri în marile orașe din România

În marile centre urbane, prețurile carburanților sunt foarte apropiate de cele din București. Diferențele sunt mici și rareori depășesc câțiva bani pe litru.

În Cluj-Napoca, benzina costă aproximativ 8,09 lei pe litru, iar motorina ajunge la aproximativ 8,39 lei pe litru. În Timișoara, benzina se vinde la aproximativ 8,08 lei pe litru, iar motorina la aproximativ 8,41 lei pe litru.

În Iași, benzina are un preț de aproximativ 8,09 lei pe litru, iar motorina ajunge la aproximativ 8,41 lei pe litru. În Constanța, benzina costă aproximativ 8,10 lei pe litru, iar motorina aproximativ 8,40 lei pe litru.

În general, diferențele dintre orașe sunt reduse, de regulă sub 10 bani pe litru.

Cât costă un plin în România

Creșterea prețurilor se vede cel mai clar atunci când șoferii calculează cât plătesc pentru un plin. Pentru un rezervor standard de 50 de litri, costurile sunt semnificative.

Un plin de benzină ajunge în prezent la aproximativ 403 – 408 lei. Pentru motorină, costul unui plin poate ajunge la aproximativ 420 – 434 lei. În cazul GPL-ului, un plin costă aproximativ 192 – 200 lei, motiv pentru care acest carburant rămâne cea mai economică variantă pentru mulți șoferi.

Tendința prețurilor la carburanți

Potrivit datelor din piață, prețurile au crescut în ultimele zile cu aproximativ 10 – 15 bani pe litru. În multe benzinării, benzina a depășit deja pragul de 8 lei pe litru, iar motorina a trecut de 8,5 lei pe litru.

Specialiștii spun că evoluția prețurilor este influențată de mai mulți factori, printre care majorarea accizelor, evoluția prețului petrolului pe piața internațională și fluctuațiile cursului valutar.

În funcție de evoluția acestor factori, prețurile la pompă ar putea continua să fluctueze în perioada următoare, ceea ce înseamnă că șoferii trebuie să fie atenți la diferențele dintre stații atunci când aleg unde să alimenteze.

