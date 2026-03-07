O femeie de afaceri din Alba a rămas fără 300.000 de euro. Escrocii s-au dat drept reprezentanți ANAF

O femeie de afaceri din județul Alba a fost victima unei fraude complexe și a pierdut aproape 300.000 de euro după ce a fost păcălită de persoane care s-au prezentat drept reprezentanți ai autorităților fiscale. Escrocii au contactat-o și i-au spus că statul ar urma să îi restituie o sumă considerabilă de bani, reprezentând o rambursare din impozitele achitate în anul precedent.

Pentru a face povestea credibilă, aceștia i-au oferit detalii aparent oficiale și au convins-o că este necesar să urmeze câțiva pași pentru a primi banii. În acest context, femeia le-a permis accesul la telefonul și laptopul personal, fără să realizeze că în spatele discuției se află o tentativă de fraudă informatică.

Escrocii au transferat sume mari din contul femeii

Odată ce au obținut acces la dispozitivele victimei, infractorii au acționat rapid. În scurt timp, au reușit să efectueze mai multe tranzacții și au transferat peste 1,6 milioane de lei din contul firmei pe care aceasta o administrează, sumă echivalentă cu aproximativ 300.000 de euro. Abia după ce banii dispăruseră din cont, femeia și-a dat seama că fusese înșelată.

Imediat după descoperirea fraudei, aceasta a mers la poliție și a depus plângere. Cazul este investigat în prezent de polițiștii de la Investigații Criminale, sub coordonarea unui procuror. Anchetatorii încearcă să stabilească modul exact în care a fost comisă infracțiunea, să identifice persoanele implicate și să recupereze suma transferată.

Specialiștii avertizează că astfel de înșelătorii devin tot mai frecvente, infractorii folosind diverse pretexte pentru a obține acces la dispozitivele electronice sau la conturile bancare ale victimelor. Într-o situație similară petrecută recent, o altă femeie a fost păcălită prin aceeași metodă și a pierdut aproximativ 100.000 de euro.

