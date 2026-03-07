Pentru cântăreața Pink, mariajul nu a fost tocmai roz. Cei 20 de ani petrecuți alături de Carey Hart au fost marcați de crize repetate și zvonuri de infidelitate care le-au pus relația la încercare. Deși au vorbit deschis despre dragoste și reconectare, povestea lor a fost departe de imaginea perfectă afișată în public.

Scandalul din 2007 și despărțirea din 2008

Cu mult înainte ca în 2026 să circule informații despre o posibilă a doua separare (dezmințită public de cântăreață) mariajul celor doi a fost zguduit de controverse. În august 2007, fostul campion de motocross a fost surprins în compania unei blonde misterioase, în timp ce Pink era plecată în turneu, potrivit Page Six. Imaginile și relatările apărute atunci au aprins rapid speculațiile despre o posibilă infidelitate.

Hart a respins categoric acuzațiile, declarând pentru presa americană că e vorba despre „simple bârfe” și că relația lor merge bine. Dar tensiunile au ieșit în scurt timp la suprafață. În februarie 2008, reprezentantul artistei anunța oficial că cei doi au hotărât să se despartă. „Această decizie a fost luată de doi oameni care sunt cei mai buni prieteni, care au multă dragoste și respect unul față de celălalt”, transmitea pe atunci purtătorul de cuvânt al câștigătoarei premiului Grammy.

Despărțirea a inspirat o parte din albumul „Funhouse” (2008), inclusiv hituri precum „So What” și „Please Don’t Leave Me” – piese în care artista și-a vărsat durerea, frustrarea și dorința de a merge mai departe. Deși separarea părea definitivă, povestea lor era departe de final.

Împăcare, terapie și lupta pentru relație

La începutul anului 2009, Pink și Carey Hart au decis să mai încerce o dată. Cei doi au apelat la terapie de cuplu și au reușit să își reconstruiască relația, pas cu pas. Artista a vorbit deschis, de-a lungul anilor, despre cât de greu a fost și despre efortul constant care a fost necesar pentru a menține o căsnicie funcțională sub presiunea luminilor reflectoarelor.

În 2024, anul în care au împlinit 22 de ani împreună, Pink a postat un mesaj sincer pe Instagram, în care a recunoscut că au fost la un pas de a renunța. „Dragostea înseamnă să revii la masa discuțiilor, din nou și din nou. Era cât pe ce să nu ajungem până aici – ba chiar de mai multe ori, dacă e să fiu sinceră”, a scris ea.

Cu toate acestea, pe 26 februarie 2026, au reapărut zvonuri despre o nouă separare, după 20 de ani de căsnicie, potrivit Page Six. Publicația a scris că ar fi vorba despre o a doua ruptură majoră, însă reprezentanții cuplului nu au oferit imediat un comentariu oficial.

O poveste de dragoste sub presiune

Pink și Carey Hart s-au cunoscut în 2001, la Summer X Games din Philadelphia. S-au căsătorit în ianuarie 2006, în Costa Rica, și au împreună doi copii: Willow Sage și Jameson Moon.

De-a lungul anilor, relația lor a fost un rollercoaster de pasiune, conflicte și reconcilieri – o poveste de dragoste trăită intens, sub presiunea faimei și a privirilor curioase. În ciuda zvonurilor repetate și a momentelor dificile, cei doi au demonstrat că, pentru ei, căsnicia nu a însemnat doar romantism, ci eforturi constante, compromisuri și dorința de a lupta pentru familia lor.

