Se spală sau nu hainele pe 9 martie 2026, când se sărbătoresc Sfinții 40 de mucenici. Ce spune tradiția

De: Irina Vlad 07/03/2026 | 22:53
Se spală sau nu hainele pe 9 martie 2026, când se sărbătoresc Sfinții 40 de mucenici. Ce spune tradiția

Sfinții 40 de Mucenici se serbează în fiecare an pe data de 9 martie și este marcată cu cruce neagră în calendarul ortodox. În această zi, gospodinele pregătesc rețeta de mucenici și își văd în continuare de treburile casnice. Se spală sau nu rufe în această zi de sărbătoare?

Potrivit tradiției bisericești, nu se spală rufe în zilele de mare sărbătoare, în special cele marcate cu cruce roșie în calendarul ortodox. Această interdicție simbolizează odihna și respectul pentru sfințirea apelor, evitând tulburarea acestora. Se crede că spălatul în zi de sărbătoare aduce ghinion și atrage necazuri. Se recomandă ca timpul zilei să fie dedicat rugăciunii și odihnei, nu treburilor din gospodărie.

Se spală sau nu rufe pe 9 martie?

Sărbătoarea creștină a Sfinților 40 de Mucenici din Sevastia este marcată cu cruce neagră în calendarul ortodox, ceea ce înseamnă că gospodinele au voie să spele și să își vadă de activitățile casnice specifice: cutățenie, călcat etc.

Cei 40 de Sfinți Mucenici erau soldați creștini în Legiunea a XII-a Fulminată din Armenia, pe vremea împăratului Licinus (308-324), un aprig prigonitor al creștinilor. Aceștia erau de origine română, amestecați cu greci și armeni.

Ei au refuzat să se închine la idoli și au mărturisit credința lor în Hristos, fapt ce a nemulțumit guvernatorul de atunci, Agricola care a dat ordin să fie întemnițați și supuși la chinuri groaznice. În cele din urmă, soldații creștini sunt condamnați la moarte prin înghețare în lacul Sevastiei.

În tradiția populară se spune că în ziua de 9 martie se deschid mormintele și porțile Raiului, iar gospodinele gătesc 40 de colaci numiți mucenici sau sfințișori, fierți în apă îndulcită cu miere și miez de nucă. De asemenea, în unele zone, bărbații beau 44 de pahare de vin.

Se spune că dacă nu pot consuma cele 44 de pahare de vin, bărbații trebuie să guste vin roșu și să se stropească simbolic, pentru a avea putere de muncă tot anul. Ziua mucenicilor marchează încheierea zilelor babelor și începutul zilelor moșilor, adică zilele calde.

De ziua celor 40 de Mucenici tradiția spune să nu fim supărati și să nu purtăm dusmănie nici măcar celor care ne-au făcut rău. Se crede că cine nu ține cont de acest lucru va avea o perioadă de vară în care va avea parte de multe probleme.

Ingredientul secret pentru cei mai pufoși mucenici moldovenești. Doar așa ies pufoși

Tradiții și superstiții de 9 martie. Ce este interzis să faci de 40 de Mucenic

