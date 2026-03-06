Acasă » Știri » Ingredientul secret pentru cei mai pufoși mucenici moldovenești. Doar așa ies pufoși

De: Iancu Tatiana 06/03/2026 | 07:30
Cu cât se vinde un mucenic moldovenesc în 2026. Au apărut deja la vânzare

În data de 9 martie sunt sărbătoriți cei 40 de Mucenici. Cu ocazia acestei zile sfinte se pregătește un desert mult iubit de români. Această sărbătoare este una deosebit de importantă, deoarece reprezintă momentul oficial de trecere de la iarnă la primăvară. Cele mai multe gospodine pregătesc un desert care poartă același nume ca sărbătoarea. Această delicatesă, care este modelată în forma cifrei 8, se prepară la cuptor. Pregătirea acesteia reprezintă marcarea sfârșitului Zilelor Babelor și începutul Zilelor Moșilor, care este perioada în care vremea va fi mai călduroasă.

Pentru că sunt nelipsiți din meniu, mucenicii moldovenești sunt unul dintre deliciile cele mai apreciate de români. Cu multă miere și nucă, delicatesa are, însă, un mic truc pentru a ieși fragedă și moale.

Ce avem nevoie

S-ar putea ca ingredientele necesare să se afle deja în casa ta, iar dacă nu, trebuie să te grăbești la magazin pentru că mulți aleg să facă această prăjitură. Următoarea listă conține tot ce ai nevoie pentru niște mucenici delicioși:

Pentru aluat:

  1. 1 kg de făină
  2. 200 g de zahăr
  3. 100 g de unt topit
  4. 4 gălbenușuri
  5. 500 ml de lapte
  6. un vârf de linguriță de sare
  7. 14 g de drojdie uscată
  8. coaja de la 2 lămâi
  9. o esență de rom
  10. 5 linguri de ulei

Pentru a unge mucenicii:

  1. un gălbenuș de ou
  2. o lingură de lapte

Pentru sirop:

  1. 300 ml de apă
  2. 60 g de miere
  3. o lămâie

Pentru servire:

  1. nucă măcinată

Totul începe cu activarea drojdiei în 4 linguri de lapte călduț, peste care punem 4 lingurițe de zahăr. Lăsăm drojdia să crească. În alt bol punem uleiul cu gălbenușurile și untul topit, iar separat amestecăm zahărul, laptele călduț, coaja de lămâie și esența de rom. Punem făină într-un bol și facem loc în mijloc pentru sare, drojdia activată și restul ingredientelor. Amestecăm până când vom obține un aluat nelipicios, dar moale, pe care îl acoperim cu folie alimentară sau un prosop și îl lăsăm la loc călduros să își dubleze volumul timp de o oră.

După ce a trecut ora, îl împărțim în 8 biluțe egale și le modelăm în formă de 8. După, se așează pe o tavă tapetată cu folie de copt și se mai lasă la crescut 15 minute. Apoi, îi ungem cu amestecul de lapte și gălbenuș și îi băgăm în cuptorul preîncălzit pentru 20 de minute la 180 de grade. Când sunt gata mucenicii, presărăm nucă mărunțită peste ei.

Tradiții și superstiții de 9 martie. Ce este interzis să faci de 40 de Mucenici

Motivul pentru care luna februarie are mai puține zile. Ce este anul bisect, de fapt

