Motivul pentru care luna februarie are mai puține zile. Ce este anul bisect, de fapt

De: David Ioan 01/03/2026 | 19:10
Motivul pentru care luna februarie are mai puține zile. Ce este anul bisect, de fapt.

Februarie este cunoscută drept singura lună din calendarul gregorian cu o durată mai scurtă decât restul, având 28 de zile în anii obișnuiți și 29 în anii bisecți.

Această particularitate a atras mereu interesul publicului și a generat întrebări legate de originea ei și de modul în care a fost stabilită structura actuală a calendarului.

Rădăcinile acestei situații se află în evoluția sistemelor de măsurare a timpului. Calendarul gregorian, folosit astăzi, a fost introdus în 1582 ca o corectură a calendarului iulian, creat în anul 46 î.Hr. de Iulius Cezar. Calendarul iulian avea 365 de zile și o zi suplimentară la fiecare patru ani, mecanism care stă la baza anului bisect modern.

Înaintea acestora, romanii foloseau un calendar lunar cu doar 10 luni, de la martie la decembrie, însumând 304 zile. Restul zilelor de iarnă nu erau atribuite niciunei luni. În anul 713 î.Hr., regele Numa Pompilius a reorganizat calendarul, introducând lunile ianuarie și februarie pentru a completa anul. În acest proces, februarie a primit 28 de zile, în timp ce ianuarie a fost stabilită la 31 de zile.

Structura lunii februarie a fost influențată de încercarea romanilor de a păstra o alternanță între lunile de 30 și 31 de zile, în acord cu ciclurile lunare de aproximativ 29,5 zile. De-a lungul timpului, februarie a suferit mai multe ajustări, iar uneori erau introduse luni suplimentare pentru a sincroniza anul cu anotimpurile, ceea ce genera confuzie. Stabilitatea a venit odată cu calendarul iulian, care a fixat durata lunii.

Pentru a corecta diferența dintre anul calendaristic și anul solar, care durează aproximativ 365 de zile, 5 ore, 48 de minute și 45 de secunde, a fost introdus anul bisect. O dată la patru ani, în februarie se adaugă o zi în plus, ajungând la 29 de zile, pentru a compensa cele aproape șase ore care s-ar pierde anual.

Regula modernă prevede că un an este bisect dacă este divizibil cu 4, dar anii divizibili cu 100 sunt bisecți doar dacă sunt divizibili și cu 400. Astfel, anul 2000 a fost bisect, în timp ce 1900 nu.

Tradiția de a adăuga ziua suplimentară în februarie provine din practicile romane, care foloseau această lună pentru ajustări calendaristice. Sistemul actual menține alinierea anotimpurilor cu datele calendaristice, evitând decalaje majore în timp.

Februarie este asociată și cu diverse tradiții culturale. Ziua Îndrăgostiților este una dintre cele mai cunoscute sărbători ale lunii, marcând simbolic apropierea primăverii.

În același timp, anii bisecți au propriile obiceiuri: în Irlanda, femeile puteau cere în căsătorie bărbații pe 29 februarie, iar în unele culturi această zi este considerată fie norocoasă, fie aducătoare de ghinion. În Italia circulă expresia „Anno bisesto, anno funesto”, iar în Grecia mulți evită organizarea nunților în anii bisecți.

Există și implicații practice. Unele companii nu recunosc oficial ziua de 29 februarie pentru documente precum datele de naștere, obligând persoanele născute atunci să aleagă 28 februarie sau 1 martie.

Angajații plătiți cu salariu fix lunar nu primesc remunerație suplimentară pentru această zi, ceea ce înseamnă că mulți lucrează fără plată în 29 februarie.

În Statele Unite, orașele Anthony din Texas și Anthony din New Mexico se autointitulează „Capitala Anului Bisect” și organizează anual, în anii bisecți, festivaluri dedicate acestei date, atrăgând vizitatori din întreaga țară.

