Vreme neobișnuit de caldă în România. Elena Mateescu, directorul ANM, a spus cum o să fie următoarea perioadă

De: David Ioan 24/02/2026 | 11:13
Vremea va continua să se încălzească în zilele următoare, însă cele mai ridicate temperaturi sunt așteptate în vestul României, potrivit declarațiilor făcute de Elena Mateescu, director general al Administrației Naționale de Meteorologie.

Aceasta a prezentat evoluția estimată pentru finalul lunii februarie și începutul lunii martie, subliniind o tendință generală de creștere a temperaturilor la nivel național.

„Așa cum arată informațiile în acest moment și pentru parcursul acestei săptămâni, valorile temperaturilor vor crește ușor de la o zi la alta, cu mici variații. Intervalul maximelor va fi, în general, cuprins între aproximativ 4 și 13–14 °C, cele mai ridicate valori fiind așteptate în partea de vest a țării.

Minimele rămân negative, în special în zonele mai reci, dar treptat vor tinde să crească și în regiunile sud-estice. Și în Capitală vom vorbi de maxime care, plecând de la valori negative în zilele recente, către mijlocul săptămânii se vor situa în jurul a 6–7 °C; chiar și minimele vor deveni ușor pozitive.

Cele mai ridicate valori, conform estimărilor actuale, sunt posibile la debutul lunii martie, când există probabilitatea ca în regiunile extracarpatice să consemnăm temperaturi peste cele obișnuite perioadei, vorbind de valori care pot ajunge spre 13–15 °C”, transmite Elena Mateescu.

Prognoza pentru intervalul 23 februarie – 8 martie, publicată de ANM, indică o alternanță între zile cu temperaturi mai ridicate, specifice începutului de primăvară, și episoade cu precipitații și răciri nocturne.

În Banat, temperaturile se vor menține peste mediile multianuale, cu maxime ce vor varia între 10 și 16°C, în timp ce minimele vor coborî temporar spre −2°C. Precipitațiile sunt probabile în 23–25 februarie și după 4 martie.

În Crișana, maximele vor urca treptat până la 14–16°C la începutul lunii martie, după câteva zile mai reci în jurul datei de 26 februarie. Minimele vor scădea până la −3°C, urmând apoi să revină spre valori pozitive. Precipitațiile sunt așteptate în aceleași intervale ca în Banat.

Transilvania va înregistra maxime de 6°C la începutul perioadei, cu o încălzire semnificativă spre finalul lunii. Nopțile vor fi reci, cu valori ce pot ajunge la −8°C în 27 februarie. În Maramureș, maximele vor crește treptat până la 14°C, iar minimele vor coborî la −6°C în ultimele zile din februarie.

În Moldova, Dobrogea, Muntenia și Oltenia, evoluția temperaturilor va fi similar. Acestea vor scădea ușor în jurul datei de 26 februarie, după care va urma o încălzire constantă la începutul lunii martie, când maximele pot depăși 10–14°C. Precipitațiile vor fi prezente în special în 23–25 februarie și din nou după 4–6 martie.

La munte, regimul termic va rămâne oscilant, cu maxime între −2 și 4°C și minime ce pot coborî până la −8°C. Precipitațiile vor fi mai însemnate în 23–24 februarie, cu o nouă creștere a probabilității după 4 martie.

