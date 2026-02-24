Acasă » Știri » Elevii care pot face meditații gratuite. Unde se țin și cum se înscriu

Elevii care pot face meditații gratuite. Unde se țin și cum se înscriu

De: David Ioan 24/02/2026 | 10:35
Elevii care pot face meditații gratuite. Unde se țin și cum se înscriu
Elevii care pot face meditații gratuite. Unde se țin și cum se înscriu. Foto: Pixabay

Pe măsură ce se apropie sesiunea de Bacalaureat și alte examene esențiale pentru elevii de liceu, presiunea pregătirii devine tot mai vizibilă.

În contextul în care nu toți tinerii își permit meditații plătite, tot mai multe instituții de învățământ superior și centre educaționale din țară pun la dispoziție programe gratuite de pregătire, atât online, cât și cu prezență fizică.

Elevii care pot face meditații gratuite

În numeroase comunități, sprijinul vine și din partea unor instituții precum Palatul Copiilor sau căminele culturale, unde profesorii organizează sesiuni de lucru față în față, în funcție de resursele locale. Astfel, elevii care caută variante accesibile au șanse reale să găsească programe de pregătire, cu condiția să urmărească anunțurile și să se înscrie din timp.

Universitățile mari, în special cele cu profil tehnic, se remarcă prin inițiative consistente, având în vedere cererea ridicată pentru pregătirea la matematică. Universitatea de Vest, de exemplu, a deschis înscrierile pentru sesiunile de pregătire care se desfășoară până la finalul lunii iunie și care acoperă toate disciplinele scrise ale Bacalaureatului.

Aici, elevii beneficiază de un cadru organizat, cu structură similară examenului și ritm constant de lucru.

De asemenea, şi Politehnica din Timișoara derulează un program dedicat viitorilor candidați care doresc să își consolideze cunoștințele, să exerseze tipuri de probleme frecvente și să își crească încrederea înaintea probelor scrise.

În general, astfel de programe pun accent pe dezvoltarea logicii și a metodei de rezolvare, nu doar pe memorarea formulelor.

Unde se țin și cum se înscriu

La Craiova, Facultatea de Automatică din cadrul Universității din Craiova continuă tradiția meditațiilor gratuite la matematică pentru elevii de liceu. Programul este util mai ales pentru cei care întâmpină dificultăți la subiectele de nivel mediu și avansat, unde este necesară o abordare metodică.

În Iași, Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” organizează la finalul lunii martie sesiuni gratuite de pregătire la matematică, deschise tuturor elevilor interesați. Pentru mulți dintre ei, această perioadă reprezintă momentul în care își evaluează realist nivelul și încearcă să recupereze capitolele rămase în urmă.

Unul dintre cele mai detaliate programe anunțate public este cel al Universității „Lucian Blaga” din Sibiu. În colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean, instituția oferă meditații gratuite la matematică pentru elevii din clasele a XI-a și a XII-a, în cadrul Facultății de Inginerie, Departamentul Calculatoare și Inginerie electrică.

„Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Inginerie, Departamentul Calculatoare și Inginerie electrică realizează pregătiri gratuite la matematică pentru BAC și examenul de admitere”, transmite ISJ.

Conform informării, programul se desfășoară între 18 octombrie 2025 și 9 mai 2026, iar temele abordate includ progresii, funcții, operații cu numere reale, matrici și determinanți, polinoame, integrale și elemente de combinatorică.

Orele sunt susținute de prof. dr. ing. Florea Adrian, lector unic dr. Țincu Ioan, conf. dr. ing. Popescu Lizeta și șef lucr. dr. ing. Neghină Mihai. Activitățile au loc cu prezență fizică, la sediul ULBS.

CITEŞTE ŞI: Structura anului școlar 2026-2027. Când încep elevii școala

Minivacanța de Paște 2026. Câte zile libere vor fi și când reîncepe școala

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Care ar fi cauza morții celor doi bărbați din Deva, găsiți fără viață în apartamente diferite. Ce au descoperit medicii legiști
Știri
Care ar fi cauza morții celor doi bărbați din Deva, găsiți fără viață în apartamente diferite. Ce au…
Singurul județ din România cu spor natural pozitiv. Care este motivul, de fapt
Știri
Singurul județ din România cu spor natural pozitiv. Care este motivul, de fapt
Magazine Auchan din România vizate de un apropiat al premierului maghiar Viktor Orban
Mediafax
Magazine Auchan din România vizate de un apropiat al premierului maghiar Viktor Orban
Cât a plătit un client BOLT pentru o cursă din Berceni în Budapesta. La ce oră a ajuns
Gandul.ro
Cât a plătit un client BOLT pentru o cursă din Berceni în Budapesta....
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Prosport.ro
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Un român dezvăluie cât cheltuiește cu chiria, mâncarea și utilitățile în Spania: „Dacă vrei confort și liniște îți trebuie 1.400 de euro lunar de persoană”
Adevarul
Un român dezvăluie cât cheltuiește cu chiria, mâncarea și utilitățile în Spania: „Dacă...
O femeie din SUA a fost dată dispărută în urmă cu 24 de ani. Acum a fost găsită, dar nu vrea să ia legătura cu familia
Digi24
O femeie din SUA a fost dată dispărută în urmă cu 24 de...
Investigație The Telegraph: Jeffrey Epstein a mutat mai multe computere în depozite secrete pe întreg teritoriul SUA înainte de percheziții
Mediafax
Investigație The Telegraph: Jeffrey Epstein a mutat mai multe computere în depozite secrete...
Parteneri
Cum arată acum fosta iubită a lui Ioan Neculaie, fostul patron de la FC Brașov! A dispărut din lumina reflectoarelor, dar nu a renunțat la pozele incendiare: „Am luat așa o pauză”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum fosta iubită a lui Ioan Neculaie, fostul patron de la FC Brașov!...
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Prosport.ro
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Pensii mai mari de la 1 iulie 2026. E vorba de românii care au lucrat în această țară din Europa
Click.ro
Pensii mai mari de la 1 iulie 2026. E vorba de românii care au lucrat...
ANALIZĂ „Operațiunea militară specială” intră în al cincilea an: ce se întâmplă în societatea rusă și cât mai rezistă „consensul Putin”
Digi 24
ANALIZĂ „Operațiunea militară specială” intră în al cincilea an: ce se întâmplă în societatea rusă...
Cum au aflat serviciile secrete CIA și MI6 despre planurile lui Putin de a invada Ucraina și de ce nimeni nu le-a crezut
Digi24
Cum au aflat serviciile secrete CIA și MI6 despre planurile lui Putin de a invada...
Poliția Timiș a invocat ChatGPT în instanță pentru a susține o sancțiune. Judecătorii au anulat-o și au restituit permisul șoferului
Promotor.ro
Poliția Timiș a invocat ChatGPT în instanță pentru a susține o sancțiune. Judecătorii au anulat-o...
BANCUL ZILEI. Pe plajă: – Băi Costele, ce bine arată nevastă-ta, are o siluetă de invidiat!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Pe plajă: – Băi Costele, ce bine arată nevastă-ta, are o siluetă de...
Viață sau moarte: Lupta incredibilă a doi piloți F-16 prinși în ambuscadă
go4it.ro
Viață sau moarte: Lupta incredibilă a doi piloți F-16 prinși în ambuscadă
Cât cântărește cel mai mare fluture din lume?
Descopera.ro
Cât cântărește cel mai mare fluture din lume?
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Go4Games
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Cât a plătit un client BOLT pentru o cursă din Berceni în Budapesta. La ce oră a ajuns
Gandul.ro
Cât a plătit un client BOLT pentru o cursă din Berceni în Budapesta. La ce...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Care ar fi cauza morții celor doi bărbați din Deva, găsiți fără viață în apartamente diferite. ...
Care ar fi cauza morții celor doi bărbați din Deva, găsiți fără viață în apartamente diferite. Ce au descoperit medicii legiști
Singurul județ din România cu spor natural pozitiv. Care este motivul, de fapt
Singurul județ din România cu spor natural pozitiv. Care este motivul, de fapt
Ce se întâmplă când bei apă carbogazoasă în fiecare zi, potrivit nutriționiștilor
Ce se întâmplă când bei apă carbogazoasă în fiecare zi, potrivit nutriționiștilor
Soțul lui Emily Burghelea s-a accidentat în vacanță! Andrei s-a ales cu răni serioase: „Nu mai ...
Soțul lui Emily Burghelea s-a accidentat în vacanță! Andrei s-a ales cu răni serioase: „Nu mai pot respira”
Robert Carradine, cunoscut pentru rolurile din Lizzie McGuire și Revenge of the Nerds, a murit. Actorul ...
Robert Carradine, cunoscut pentru rolurile din Lizzie McGuire și Revenge of the Nerds, a murit. Actorul avea 71 de ani
Vreme neobișnuit de caldă în România. Elena Mateescu, directorul ANM, a spus cum o să fie următoarea ...
Vreme neobișnuit de caldă în România. Elena Mateescu, directorul ANM, a spus cum o să fie următoarea perioadă
Vezi toate știrile
×