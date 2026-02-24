Elevii care pot face meditații gratuite. Unde se țin și cum se înscriu

Pe măsură ce se apropie sesiunea de Bacalaureat și alte examene esențiale pentru elevii de liceu, presiunea pregătirii devine tot mai vizibilă.

În contextul în care nu toți tinerii își permit meditații plătite, tot mai multe instituții de învățământ superior și centre educaționale din țară pun la dispoziție programe gratuite de pregătire, atât online, cât și cu prezență fizică.

Elevii care pot face meditații gratuite

În numeroase comunități, sprijinul vine și din partea unor instituții precum Palatul Copiilor sau căminele culturale, unde profesorii organizează sesiuni de lucru față în față, în funcție de resursele locale. Astfel, elevii care caută variante accesibile au șanse reale să găsească programe de pregătire, cu condiția să urmărească anunțurile și să se înscrie din timp.

Universitățile mari, în special cele cu profil tehnic, se remarcă prin inițiative consistente, având în vedere cererea ridicată pentru pregătirea la matematică. Universitatea de Vest, de exemplu, a deschis înscrierile pentru sesiunile de pregătire care se desfășoară până la finalul lunii iunie și care acoperă toate disciplinele scrise ale Bacalaureatului.

Aici, elevii beneficiază de un cadru organizat, cu structură similară examenului și ritm constant de lucru.

De asemenea, şi Politehnica din Timișoara derulează un program dedicat viitorilor candidați care doresc să își consolideze cunoștințele, să exerseze tipuri de probleme frecvente și să își crească încrederea înaintea probelor scrise.

În general, astfel de programe pun accent pe dezvoltarea logicii și a metodei de rezolvare, nu doar pe memorarea formulelor.

Unde se țin și cum se înscriu

La Craiova, Facultatea de Automatică din cadrul Universității din Craiova continuă tradiția meditațiilor gratuite la matematică pentru elevii de liceu. Programul este util mai ales pentru cei care întâmpină dificultăți la subiectele de nivel mediu și avansat, unde este necesară o abordare metodică.

În Iași, Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” organizează la finalul lunii martie sesiuni gratuite de pregătire la matematică, deschise tuturor elevilor interesați. Pentru mulți dintre ei, această perioadă reprezintă momentul în care își evaluează realist nivelul și încearcă să recupereze capitolele rămase în urmă.

Unul dintre cele mai detaliate programe anunțate public este cel al Universității „Lucian Blaga” din Sibiu. În colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean, instituția oferă meditații gratuite la matematică pentru elevii din clasele a XI-a și a XII-a, în cadrul Facultății de Inginerie, Departamentul Calculatoare și Inginerie electrică.

„Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Inginerie, Departamentul Calculatoare și Inginerie electrică realizează pregătiri gratuite la matematică pentru BAC și examenul de admitere”, transmite ISJ.

Conform informării, programul se desfășoară între 18 octombrie 2025 și 9 mai 2026, iar temele abordate includ progresii, funcții, operații cu numere reale, matrici și determinanți, polinoame, integrale și elemente de combinatorică.

Orele sunt susținute de prof. dr. ing. Florea Adrian, lector unic dr. Țincu Ioan, conf. dr. ing. Popescu Lizeta și șef lucr. dr. ing. Neghină Mihai. Activitățile au loc cu prezență fizică, la sediul ULBS.

