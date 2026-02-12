Minivacanța de Paște 2026. Câte zile libere vor fi și când reîncepe școala

Românii se vor bucura, în primăvara anului 2026, de o minivacanță de Paște, prilejuită de zilele libere legale acordate cu ocazia celei mai importante sărbători creștine. Pentru mulți angajați, această perioadă va fi un bun moment de relaxare, de petrecut timp alături de familie și de participare la tradițiile pascale.

Paștele Ortodox va fi sărbătorit în anul 2026 pe data de 12 aprilie, iar acest moment important din calendarul religios aduce și o serie de zile libere legale pentru angajații din România. Conform legislației actuale, salariații vor beneficia de timp liber în Vinerea Mare, în prima zi de Paște (duminică) și în a doua zi de Paște (luni), ceea ce le permite să se bucure de un weekend prelungit, ideal pentru odihnă și activități personale.

Pentru majoritatea angajaților cu program standard, aceste zile se vor traduce într-un interval de patru zile consecutive de repaus, de vineri până luni inclusiv. Vinerea Mare deschide această pauză, iar duminica este, în mod obișnuit, zi nelucrătoare. Lunea Paștelui completează perioada, fiind și ea declarată zi liberă prin lege.

Când se întorc elevii la școală

Există însă și situații în care activitatea nu poate fi întreruptă, cum este cazul angajaților din domenii esențiale, precum sistemul medical, forțele de ordine, transporturile sau unitățile de alimentație publică. Pentru aceștia, munca în zilele de sărbătoare este compensată fie prin acordarea de zile libere ulterior, fie prin sporuri salariale.

Elevii vor intra în vacanța de Paște pe 4 aprilie și se vor întoarce la școală pe 15 aprilie, când va începe ultimul modul al anului școlar, înainte de vacanța de vară.

În 2026, atât Paștele Catolic, cât și cel Ortodox va fi celebrat pe 12 aprilie, iar Floriile vor avea loc pe 5 aprilie pentru ortodocși și pe 29 martie pentru catolici.

