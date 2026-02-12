Acasă » Știri » Minivacanța de Paște 2026. Câte zile libere vor fi și când reîncepe școala

Minivacanța de Paște 2026. Câte zile libere vor fi și când reîncepe școala

De: Andreea Stăncescu 12/02/2026 | 11:34
Minivacanța de Paște 2026. Câte zile libere vor fi și când reîncepe școala
Câte zile libere vor avea românii de Paște

Românii se vor bucura, în primăvara anului 2026, de o minivacanță de Paște, prilejuită de zilele libere legale acordate cu ocazia celei mai importante sărbători creștine. Pentru mulți angajați, această perioadă va fi un bun moment de relaxare, de petrecut timp alături de familie și de participare la tradițiile pascale.

Paștele Ortodox va fi sărbătorit în anul 2026 pe data de 12 aprilie, iar acest moment important din calendarul religios aduce și o serie de zile libere legale pentru angajații din România. Conform legislației actuale, salariații vor beneficia de timp liber în Vinerea Mare, în prima zi de Paște (duminică) și în a doua zi de Paște (luni), ceea ce le permite să se bucure de un weekend prelungit, ideal pentru odihnă și activități personale.

Pentru majoritatea angajaților cu program standard, aceste zile se vor traduce într-un interval de patru zile consecutive de repaus, de vineri până luni inclusiv. Vinerea Mare deschide această pauză, iar duminica este, în mod obișnuit, zi nelucrătoare. Lunea Paștelui completează perioada, fiind și ea declarată zi liberă prin lege.

Minivacanță de Paște în 2026

Când se întorc elevii la școală

Există însă și situații în care activitatea nu poate fi întreruptă, cum este cazul angajaților din domenii esențiale, precum sistemul medical, forțele de ordine, transporturile sau unitățile de alimentație publică. Pentru aceștia, munca în zilele de sărbătoare este compensată fie prin acordarea de zile libere ulterior, fie prin sporuri salariale.

Elevii vor intra în vacanța de Paște pe 4 aprilie și se vor întoarce la școală pe 15 aprilie, când va începe ultimul modul al anului școlar, înainte de vacanța de vară.

În 2026, atât Paștele Catolic, cât și cel Ortodox va fi celebrat pe 12 aprilie, iar Floriile vor avea loc pe 5 aprilie pentru ortodocși și pe 29 martie pentru catolici.

CITEȘTE ȘI: Zile libere legale în 2026. Calendar complet: minivacanțe, sărbători legale și cum să îți planifici concediul

Tabară de iarnă 2026. Cât trebuie să plătească un copil pentru 7 zile la munte

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Tranzacția care îi costă pe frații Pavăl 823 de milioane de euro. Ce vor cumpăra aceștia
Știri
Tranzacția care îi costă pe frații Pavăl 823 de milioane de euro. Ce vor cumpăra aceștia
Ar putea apărea o materie nouă în școli. Proiectul de lege a fost depus deja
Știri
Ar putea apărea o materie nouă în școli. Proiectul de lege a fost depus deja
Carrefour își vinde magazinele! Frații Pavăl de la Dedeman vor prelua operațiunile retailerului 
Mediafax
Carrefour își vinde magazinele! Frații Pavăl de la Dedeman vor prelua operațiunile retailerului 
Controversă peste Prut. Este Marius Lazurca, consilierul lui Nicușor Dan, ambasadorul din serialul „Plaha”?
Gandul.ro
Controversă peste Prut. Este Marius Lazurca, consilierul lui Nicușor Dan, ambasadorul din serialul...
FOTO. Una dintre cele mai frumoase sportive a trădat SUA pentru China! A ales să concureze la Jocurile Olimpice pentru țara părinților nu pentru țara ei natală
Prosport.ro
FOTO. Una dintre cele mai frumoase sportive a trădat SUA pentru China! A...
Primele imagini cu fiul lui Ramzan Kadîrov după accidentul în care a fost implicat. Adam, vizibil schimbat
Adevarul
Primele imagini cu fiul lui Ramzan Kadîrov după accidentul în care a fost...
Două țări au devenit, peste noapte, un obstacol în calea noilor sancțiuni ale UE împotriva petrolului rusesc
Digi24
Două țări au devenit, peste noapte, un obstacol în calea noilor sancțiuni ale...
Investiție uriașă. Un startup va investi 1,2 miliarde de euro în centre de date și modele AI
Mediafax
Investiție uriașă. Un startup va investi 1,2 miliarde de euro în centre de...
Parteneri
Artista, transformată complet! A slăbit enorm în timp record, iar acum se afișează în ținute incendiare
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Artista, transformată complet! A slăbit enorm în timp record, iar acum se afișează în ținute...
FOTO. L-a părăsit deși au împreună 4 copii. Milionarul ar avea amantă: „Nu au inimă!”
Prosport.ro
FOTO. L-a părăsit deși au împreună 4 copii. Milionarul ar avea amantă: „Nu au inimă!”
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Click.ro
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o...
Reacția Comisiei Europene după ce Curtea Constituțională a amânat din nou decizia privind pensiile magistraților
Digi 24
Reacția Comisiei Europene după ce Curtea Constituțională a amânat din nou decizia privind pensiile magistraților
Țara europeană care votează limitarea populației la 10 milioane. Planul extremei drepte care ar putea rupe acordurile cu UE
Digi24
Țara europeană care votează limitarea populației la 10 milioane. Planul extremei drepte care ar putea...
Ninsori timp de 11 zile în România: șoferii, avertizați privind drumurile afectate
Promotor.ro
Ninsori timp de 11 zile în România: șoferii, avertizați privind drumurile afectate
BANCUL ZILEI. O femeie goală pușcă primește în casă curierul. Îl duce în dormitor şi...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O femeie goală pușcă primește în casă curierul. Îl duce în dormitor şi...
Miza de 6 mld. €: De ce s-au supărat francezii pe Armata Română
go4it.ro
Miza de 6 mld. €: De ce s-au supărat francezii pe Armata Română
Misterul apei de pe Marte: Ce au descoperit oamenii de știință?
Descopera.ro
Misterul apei de pe Marte: Ce au descoperit oamenii de știință?
Hacking și shooting cum nu ați mai văzut! Puteți juca demo-ul chiar acum
Go4Games
Hacking și shooting cum nu ați mai văzut! Puteți juca demo-ul chiar acum
Controversă peste Prut. Este Marius Lazurca, consilierul lui Nicușor Dan, ambasadorul din serialul „Plaha”?
Gandul.ro
Controversă peste Prut. Este Marius Lazurca, consilierul lui Nicușor Dan, ambasadorul din serialul „Plaha”?
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ipoteză surprinzătoare în cazul morții lui Kurt Cobain. Specialiștii spun că artistul nu s-a sinucis
Ipoteză surprinzătoare în cazul morții lui Kurt Cobain. Specialiștii spun că artistul nu s-a sinucis
Tranzacția care îi costă pe frații Pavăl 823 de milioane de euro. Ce vor cumpăra aceștia
Tranzacția care îi costă pe frații Pavăl 823 de milioane de euro. Ce vor cumpăra aceștia
Ar putea apărea o materie nouă în școli. Proiectul de lege a fost depus deja
Ar putea apărea o materie nouă în școli. Proiectul de lege a fost depus deja
Pasiunea pentru excelență în medicina privată din România SANADOR aniversează 25 de ani de la înființare
Pasiunea pentru excelență în medicina privată din România SANADOR aniversează 25 de ani de la înființare
Ce se întâmplă cu medaliile câștigate de sportivi la Jocurile Olimpice de Iarnă 2026: „Investigăm ...
Ce se întâmplă cu medaliile câștigate de sportivi la Jocurile Olimpice de Iarnă 2026: „Investigăm problema exactă”
Zodia care își va schimba viața radical din 13 februarie. Suferința și problemele se vor risipi
Zodia care își va schimba viața radical din 13 februarie. Suferința și problemele se vor risipi
Vezi toate știrile
×