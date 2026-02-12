Acasă » Știri » Prescriere amenzi 2026. După cât timp se șterge datoria la stat

De: Andreea Stăncescu 12/02/2026 | 12:10
După cât timp se prescrie o amendă

Românii trebuie să știe că amenzile contravenționale și recuperarea acestora vin cu termene clare, stabilite de lege. Atât aplicarea sancțiunii, cât și procedura de executare silită sunt limitate de perioade precise, iar respectarea acestor reguli poate evita neplăceri și plăți suplimentare.

Amenzile contravenționale au termene precise atât pentru aplicare, cât și pentru recuperarea lor, iar cunoașterea acestor reguli ajută cetățenii să își gestioneze corect obligațiile și să evite probleme suplimentare. Autoritățile pot emite o amendă într-un interval de șase luni de la săvârșirea contravenției.

După depășirea acestui termen, sancțiunea nu mai poate fi aplicată, iar contravenția se consideră prescrisă. Practic, această perioadă de șase luni reprezintă timpul în care autoritățile pot întocmi procesul-verbal și pot notifica persoana în cauză. Legislația prevede, de asemenea, stimulente pentru achitarea rapidă a amenzilor. Plata contravalorii în primele 15 zile de la primire poate reduce suma datorată la jumătate din minimul stabilit. După această perioadă, întreaga valoare a amenzii devine obligatorie.

Ce este prescripția executării silite

În ceea ce privește executarea silită, termenul legal este mult mai lung. Dreptul organelor de a recupera sumele prin procedura silită se prescrie la cinci ani de la 1 ianuarie a anului următor celui în care a apărut creanța. Acest termen se aplică și amenzilor provenite din contravenții rutiere, de mediu, de sănătate sau de ordine publică.

Termenul de prescripție poate fi suspendat în anumite situații prevăzute de lege, cum ar fi instanțele care decid suspendarea executării sau atunci când debitorul își ascunde veniturile și bunurile. De asemenea, termenul se întrerupe în momentul în care debitorul efectuează un act de plată, recunoaște obligația sau are loc o procedură de executare silită.

Autoritățile au la dispoziție 5 ani pentru a recupera prin executare silită amenzile și alte creanțe fiscale, termenul începând de la 1 ianuarie a anului următor celui în care dreptul de recuperare a apărut. Această regulă se aplică și amenzilor contravenționale, cum ar fi cele pentru circulație, ordine publică, mediu sau sănătate.

Odată ce termenul de prescripție se împlinește, organul de executare încetează măsurile de recuperare, iar creanța este radiată din evidențe. Totodată, sumele achitate după împlinirea termenului nu se restituie.

