Localitatea din România în care se află cel mai mare zăcământ de aur. Este evaluat la peste 10 miliarde de dolari

12/02/2026 | 12:52
Localitatea din România în care se află cel mai mare zăcământ de aur. Este evaluat la peste 10 miliarde de dolari
Unde se găsește cel mai mare zăcământ de aur

În România există o localitate în care se află cel mai mare zăcământ de aur cunoscut din țară, evaluat la peste 10 miliarde de dolari, iar acest loc ar putea deveni în următorii ani un punct strategic pentru economia europeană. Este vorba despre zona Rovina, din județul Hunedoara, situată în Munții Apuseni, unde studiile geologice au confirmat existența unor rezerve impresionante de aur și cupru.

Mina de la Rovina a fost analizată în detaliu în urma forajelor realizate în anul 2012, iar rezultatele au arătat un potențial economic major. Deși exploatarea a fost abandonată încă de la începutul anilor 2000, resursele din subsol au rămas intacte, ceea ce a atras interesul unor investitori internaționali și al instituțiilor europene.

Comisia Europeană a inclus acest proiect pe lista investițiilor strategice, considerând că poate contribui semnificativ la securitatea resurselor minerale ale Uniunii Europene. Prin această includere, procedurile administrative sunt simplificate, iar drumul de la planificare la exploatare devine mai rapid și mai clar din punct de vedere legal.

O firmă din Canada a preluat licența de exploatare

Licența de exploatare a fost preluată de o companie canadiană, prin intermediul unei firme românești, încă din anul 2018. Ulterior, investitorii au anunțat un plan de finanțare de aproximativ 200 de milioane de dolari, destinat dezvoltării infrastructurii miniere și relansării activității în zonă.

Pentru comunitatea locală, proiectul reprezintă o șansă reală de revitalizare economică. În trecut, zona era un important centru minier, cu mii de angajați și infrastructură industrială activă.

În prezent, multe dintre aceste facilități sunt abandonate, iar reluarea exploatării ar putea readuce locuri de muncă, investiții și dezvoltare regională.

