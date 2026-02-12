Acasă » Știri » Ce decizie radicală a luat Ciucă, după ce a fost dat afară de la PRO TV. Andra Măruță a reacționat imediat: „Nu e sănătos”

Ce decizie radicală a luat Ciucă, după ce a fost dat afară de la PRO TV. Andra Măruță a reacționat imediat: „Nu e sănătos”

De: Anca Chihaie 12/02/2026 | 13:58

După încheierea neașteptată a colaborării cu Pro TV, Ciucă a luat o decizie radicală care marchează o schimbare majoră de direcție atât în plan profesional, cât și personal. Surse apropiate mediului media indică faptul că fostul colaborator al postului a ales să se retragă temporar din spațiul televiziunii comerciale și să își concentreze energia pe un proces amplu de reinventare, cu obiective clare legate de imagine, stil de viață și repoziționare publică.

Vineri, 6 ianuarie 2026, a fost ultima zi de emisie a lui Cătălin Măruță în postura de moderator la Pro TV. După 18 ani de difuzare zilnică, emisiunea „La Măruță” a fost scoasă din grila de programe.

Ce decizie radicală a luat Ciucă, după ce a fost dat afară de la PRO TV

În locul unei reveniri imediate pe un alt post de televiziune, Ciucă a optat pentru o pauză strategică, interpretată de apropiați drept o mișcare calculată de resetare. Decizia reflectă o tendință tot mai frecventă în rândul persoanelor publice de a se replia rapid în urma schimbărilor de carieră și de a transforma momentele de ruptură în oportunități de rebranding.
Primul pas concret al acestei schimbări a fost adoptarea unui regim strict de viață, cu accent pe disciplină, control alimentar și antrenament fizic regulat. Obiectivul urmărit este o transformare vizibilă într-un interval scurt de timp, parte dintr-un plan mai larg de recâștigare a capitalului de imagine. În paralel, Ciucă a redus semnificativ aparițiile publice și activitatea socială, preferând un cadru restrâns, dedicat exclusiv pregătirii pentru etapa următoare a carierei.

Ciucă:Deci, să fie scris, să fie înregistrată, eu de astăzi intru la regim, la casting, azi, 11 februarie. Intru la regim, sunteți mari, oricum numai așa, sprijină, probabil, și o să am minus 8 kg peste o lună.

Andra: 8, e mult, nu e sănătos. Să dai două. Să fie 4 și 4.

Ciucă: Acum, că sunt foarte motivat.

Ce va face Cătălin Măruță începând de pe 6 februarie 2026, când se va difuza ultima emisiune: ”Un lucru pe care mi-l doream!”

Încă o lovitură pentru Pro TV, după plecarea lui Cătălin Măruță. Momentul cheie în care totul s-a năruit

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Pensie de urmaș 2026. Cine are dreptul și care sunt documentele necesare
Știri
Pensie de urmaș 2026. Cine are dreptul și care sunt documentele necesare
Dan Petrescu a făcut marele anunț: a scăpat de boala care l-a supărat! Când revine pe banca tehnică
Știri
Dan Petrescu a făcut marele anunț: a scăpat de boala care l-a supărat! Când revine pe banca tehnică
Carrefour își vinde magazinele! Frații Pavăl de la Dedeman vor prelua operațiunile retailerului 
Mediafax
Carrefour își vinde magazinele! Frații Pavăl de la Dedeman vor prelua operațiunile retailerului 
Supermarketul în care 1 kg de roșii românești costă 58 lei. Reacția APC România
Gandul.ro
Supermarketul în care 1 kg de roșii românești costă 58 lei. Reacția APC...
FOTO. Una dintre cele mai frumoase sportive a trădat SUA pentru China! A ales să concureze la Jocurile Olimpice pentru țara părinților nu pentru țara ei natală
Prosport.ro
FOTO. Una dintre cele mai frumoase sportive a trădat SUA pentru China! A...
Primele imagini cu fiul lui Ramzan Kadîrov după accidentul în care a fost implicat. Adam, vizibil schimbat
Adevarul
Primele imagini cu fiul lui Ramzan Kadîrov după accidentul în care a fost...
„Răspunsul NATO va fi devastator”. Rutte spune ce se va întâmpla în cazul unui război cu Rusia
Digi24
„Răspunsul NATO va fi devastator”. Rutte spune ce se va întâmpla în cazul...
O țară în care s-au născut zeci de mii de copii români anunță o alocație de 200 de euro
Mediafax
O țară în care s-au născut zeci de mii de copii români anunță...
Parteneri
Cum arată Vica Blochina la 49 de ani, după ce și-a scos toată grăsimea de pe abdomen. Fosta lui Pițurcă, imagini senzuale
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Vica Blochina la 49 de ani, după ce și-a scos toată grăsimea de...
FOTO. L-a părăsit deși au împreună 4 copii. Milionarul ar avea amantă: „Nu au inimă!”
Prosport.ro
FOTO. L-a părăsit deși au împreună 4 copii. Milionarul ar avea amantă: „Nu au inimă!”
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Click.ro
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o...
Tensiune fără precedent între Polonia și SUA: Relațiile dintre aliați nu se pot baza pe lingușire
Digi 24
Tensiune fără precedent între Polonia și SUA: Relațiile dintre aliați nu se pot baza pe...
Controversă după ce edilul Robert Negoiță a fost testat antidrog de protestatarul Marian Ceaușescu. Expert: Rate prea mari de eroare
Digi24
Controversă după ce edilul Robert Negoiță a fost testat antidrog de protestatarul Marian Ceaușescu. Expert:...
Ninsori timp de 11 zile în România: șoferii, avertizați privind drumurile afectate
Promotor.ro
Ninsori timp de 11 zile în România: șoferii, avertizați privind drumurile afectate
BANCUL ZILEI. O femeie goală pușcă primește în casă curierul. Îl duce în dormitor şi...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O femeie goală pușcă primește în casă curierul. Îl duce în dormitor şi...
Miza de 6 mld. €: De ce s-au supărat francezii pe Armata Română
go4it.ro
Miza de 6 mld. €: De ce s-au supărat francezii pe Armata Română
O navă spațială dispărută de 60 de ani ar fi fost regăsită!
Descopera.ro
O navă spațială dispărută de 60 de ani ar fi fost regăsită!
După 25 de ani, Diablo 2 primește un nou personaj jucabil
Go4Games
După 25 de ani, Diablo 2 primește un nou personaj jucabil
Supermarketul în care 1 kg de roșii românești costă 58 lei. Reacția APC România
Gandul.ro
Supermarketul în care 1 kg de roșii românești costă 58 lei. Reacția APC România
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Pensie de urmaș 2026. Cine are dreptul și care sunt documentele necesare
Pensie de urmaș 2026. Cine are dreptul și care sunt documentele necesare
Dan Petrescu a făcut marele anunț: a scăpat de boala care l-a supărat! Când revine pe banca tehnică
Dan Petrescu a făcut marele anunț: a scăpat de boala care l-a supărat! Când revine pe banca tehnică
Ce salariu are un angajat la Pepco. Câți bani primește lunar
Ce salariu are un angajat la Pepco. Câți bani primește lunar
Țara din Europa în care băncile au dobândă zero. Care este explicația
Țara din Europa în care băncile au dobândă zero. Care este explicația
Trei zodii își recapătă puterile de pe 12 februarie. Totul o să fie mai ușor
Trei zodii își recapătă puterile de pe 12 februarie. Totul o să fie mai ușor
Centrul Filia a șters postarea în care îl acuza pe Mihai Bendeac de agresiune. Cum își motivează ...
Centrul Filia a șters postarea în care îl acuza pe Mihai Bendeac de agresiune. Cum își motivează decizia: „Ne cerem scuze”
Vezi toate știrile
×