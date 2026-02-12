Ce decizie radicală a luat Ciucă, după ce a fost dat afară de la PRO TV. Andra Măruță a reacționat imediat: „Nu e sănătos”

După încheierea neașteptată a colaborării cu Pro TV, Ciucă a luat o decizie radicală care marchează o schimbare majoră de direcție atât în plan profesional, cât și personal. Surse apropiate mediului media indică faptul că fostul colaborator al postului a ales să se retragă temporar din spațiul televiziunii comerciale și să își concentreze energia pe un proces amplu de reinventare, cu obiective clare legate de imagine, stil de viață și repoziționare publică.

Vineri, 6 ianuarie 2026, a fost ultima zi de emisie a lui Cătălin Măruță în postura de moderator la Pro TV. După 18 ani de difuzare zilnică, emisiunea „La Măruță” a fost scoasă din grila de programe.

Ce decizie radicală a luat Ciucă, după ce a fost dat afară de la PRO TV

În locul unei reveniri imediate pe un alt post de televiziune, Ciucă a optat pentru o pauză strategică, interpretată de apropiați drept o mișcare calculată de resetare. Decizia reflectă o tendință tot mai frecventă în rândul persoanelor publice de a se replia rapid în urma schimbărilor de carieră și de a transforma momentele de ruptură în oportunități de rebranding.

Primul pas concret al acestei schimbări a fost adoptarea unui regim strict de viață, cu accent pe disciplină, control alimentar și antrenament fizic regulat. Obiectivul urmărit este o transformare vizibilă într-un interval scurt de timp, parte dintr-un plan mai larg de recâștigare a capitalului de imagine. În paralel, Ciucă a redus semnificativ aparițiile publice și activitatea socială, preferând un cadru restrâns, dedicat exclusiv pregătirii pentru etapa următoare a carierei.

Ciucă:Deci, să fie scris, să fie înregistrată, eu de astăzi intru la regim, la casting, azi, 11 februarie. Intru la regim, sunteți mari, oricum numai așa, sprijină, probabil, și o să am minus 8 kg peste o lună. Andra: 8, e mult, nu e sănătos. Să dai două. Să fie 4 și 4. Ciucă: Acum, că sunt foarte motivat.

Ce va face Cătălin Măruță începând de pe 6 februarie 2026, când se va difuza ultima emisiune: ”Un lucru pe care mi-l doream!”

Încă o lovitură pentru Pro TV, după plecarea lui Cătălin Măruță. Momentul cheie în care totul s-a năruit