Acasă » Știri » Ce salariu are un angajat la Pepco. Câți bani primește lunar

Ce salariu are un angajat la Pepco. Câți bani primește lunar

De: Anca Chihaie 12/02/2026 | 14:44
Ce salariu are un angajat la Pepco. Câți bani primește lunar
Ce salariu are un angajat la Pepco. Câți bani primește lunar

Salariile angajaților din rețeaua de retail Pepco se încadrează, în general, în intervale considerate tipice pentru segmentul magazinelor de tip discount din România, cu variații în funcție de rol, experiență și locație. Venitul lunar net este completat de beneficii standard din comerțul modern, ceea ce face ca pachetul total de remunerare să fie mai mare decât suma primită efectiv în mână la finalul lunii.

Structura veniturilor include, așadar, două componente principale: salariul net și beneficiile extrasalariale. Tichetele de masă reprezintă una dintre cele mai frecvente forme de beneficii, având o contribuție importantă la venitul lunar total. În plus, anumite poziții pot beneficia de bonusuri de performanță sau de stimulente financiare acordate periodic, în funcție de rezultatele individuale și de performanța magazinului.

Ce salariu are un angajat la Pepco

Pentru pozițiile de intrare în magazin, precum lucrător comercial sau casier, remunerația netă se situează în jurul a 2.400 – 2.500 de lei pe lună. Acest nivel reflectă salariul de bază, la care se adaugă, de regulă, tichete de masă. În multe situații, valoarea lunară a acestora poate ajunge la aproximativ 800 de lei, în funcție de politica internă și de numărul de zile lucrate. Astfel, venitul total perceput de angajat depășește suma salariului net, crescând puterea de cumpărare reală a personalului din magazine.

Pe segmentul de conducere la nivel de unitate, rolul de manager de magazin este remunerat la un nivel semnificativ mai ridicat. Venitul net lunar pentru această funcție se situează, în mod obișnuit, între 3.600 și 4.700 de lei. Diferențele din interiorul intervalului sunt influențate de mărimea magazinului, performanța comercială și responsabilitățile administrative. Pe lângă salariul net, managerii beneficiază de tichete de masă și pot primi bonusuri corelate cu rezultatele operaționale, ceea ce poate crește venitul lunar total peste nivelul salariului de bază.

În zona funcțiilor de suport, precum contabilitatea, remunerația este, de asemenea, peste nivelul pozițiilor de execuție din magazine. Pentru un post de contabil în București, venitul net lunar se situează în jurul valorii de 4.100 lei. Pachetul salarial este completat, în anumite cazuri, de bonusuri și beneficii suplimentare, în funcție de responsabilități și de politica de recompensare aplicată la nivelul companiei.

CITEŞTE ŞI: Cât câștigă un notar în România, în 2026. Ce sumă primește lunar

Unde lucrează românii care câștigă peste 30.000 pe lună. În ce domenii se câștigă cel mai bine

 

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Pensie de urmaș 2026. Cine are dreptul și care sunt documentele necesare
Știri
Pensie de urmaș 2026. Cine are dreptul și care sunt documentele necesare
Dan Petrescu a făcut marele anunț: a scăpat de boala care l-a supărat! Când revine pe banca tehnică
Știri
Dan Petrescu a făcut marele anunț: a scăpat de boala care l-a supărat! Când revine pe banca tehnică
Carrefour își vinde magazinele! Frații Pavăl de la Dedeman vor prelua operațiunile retailerului 
Mediafax
Carrefour își vinde magazinele! Frații Pavăl de la Dedeman vor prelua operațiunile retailerului 
Supermarketul în care 1 kg de roșii românești costă 58 lei. Reacția APC România
Gandul.ro
Supermarketul în care 1 kg de roșii românești costă 58 lei. Reacția APC...
FOTO. Una dintre cele mai frumoase sportive a trădat SUA pentru China! A ales să concureze la Jocurile Olimpice pentru țara părinților nu pentru țara ei natală
Prosport.ro
FOTO. Una dintre cele mai frumoase sportive a trădat SUA pentru China! A...
Primele imagini cu fiul lui Ramzan Kadîrov după accidentul în care a fost implicat. Adam, vizibil schimbat
Adevarul
Primele imagini cu fiul lui Ramzan Kadîrov după accidentul în care a fost...
„Răspunsul NATO va fi devastator”. Rutte spune ce se va întâmpla în cazul unui război cu Rusia
Digi24
„Răspunsul NATO va fi devastator”. Rutte spune ce se va întâmpla în cazul...
O țară în care s-au născut zeci de mii de copii români anunță o alocație de 200 de euro
Mediafax
O țară în care s-au născut zeci de mii de copii români anunță...
Parteneri
Cum arată Vica Blochina la 49 de ani, după ce și-a scos toată grăsimea de pe abdomen. Fosta lui Pițurcă, imagini senzuale
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Vica Blochina la 49 de ani, după ce și-a scos toată grăsimea de...
FOTO. L-a părăsit deși au împreună 4 copii. Milionarul ar avea amantă: „Nu au inimă!”
Prosport.ro
FOTO. L-a părăsit deși au împreună 4 copii. Milionarul ar avea amantă: „Nu au inimă!”
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Click.ro
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o...
Tensiune fără precedent între Polonia și SUA: Relațiile dintre aliați nu se pot baza pe lingușire
Digi 24
Tensiune fără precedent între Polonia și SUA: Relațiile dintre aliați nu se pot baza pe...
Controversă după ce edilul Robert Negoiță a fost testat antidrog de protestatarul Marian Ceaușescu. Expert: Rate prea mari de eroare
Digi24
Controversă după ce edilul Robert Negoiță a fost testat antidrog de protestatarul Marian Ceaușescu. Expert:...
Ninsori timp de 11 zile în România: șoferii, avertizați privind drumurile afectate
Promotor.ro
Ninsori timp de 11 zile în România: șoferii, avertizați privind drumurile afectate
BANCUL ZILEI. O femeie goală pușcă primește în casă curierul. Îl duce în dormitor şi...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O femeie goală pușcă primește în casă curierul. Îl duce în dormitor şi...
Miza de 6 mld. €: De ce s-au supărat francezii pe Armata Română
go4it.ro
Miza de 6 mld. €: De ce s-au supărat francezii pe Armata Română
O navă spațială dispărută de 60 de ani ar fi fost regăsită!
Descopera.ro
O navă spațială dispărută de 60 de ani ar fi fost regăsită!
După 25 de ani, Diablo 2 primește un nou personaj jucabil
Go4Games
După 25 de ani, Diablo 2 primește un nou personaj jucabil
Supermarketul în care 1 kg de roșii românești costă 58 lei. Reacția APC România
Gandul.ro
Supermarketul în care 1 kg de roșii românești costă 58 lei. Reacția APC România
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Pensie de urmaș 2026. Cine are dreptul și care sunt documentele necesare
Pensie de urmaș 2026. Cine are dreptul și care sunt documentele necesare
Dan Petrescu a făcut marele anunț: a scăpat de boala care l-a supărat! Când revine pe banca tehnică
Dan Petrescu a făcut marele anunț: a scăpat de boala care l-a supărat! Când revine pe banca tehnică
Țara din Europa în care băncile au dobândă zero. Care este explicația
Țara din Europa în care băncile au dobândă zero. Care este explicația
Trei zodii își recapătă puterile de pe 12 februarie. Totul o să fie mai ușor
Trei zodii își recapătă puterile de pe 12 februarie. Totul o să fie mai ușor
Centrul Filia a șters postarea în care îl acuza pe Mihai Bendeac de agresiune. Cum își motivează ...
Centrul Filia a șters postarea în care îl acuza pe Mihai Bendeac de agresiune. Cum își motivează decizia: „Ne cerem scuze”
Ce decizie radicală a luat Ciucă, după ce a fost dat afară de la PRO TV. Andra Măruță a reacționat ...
Ce decizie radicală a luat Ciucă, după ce a fost dat afară de la PRO TV. Andra Măruță a reacționat imediat: „Nu e sănătos”
Vezi toate știrile
×