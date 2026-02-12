Acasă » Știri » Trei zodii își recapătă puterile de pe 12 februarie. Totul o să fie mai ușor

De: Simona Tudorache 12/02/2026 | 14:34
Trei zodii trec printr-o schimbare neașteptată după 12 februarie. Au tras din greu, dar acum au câștig de cauză. Vor mai multă liniște și reușesc să o obțină. Nu mai amână proiecte și au mai multă încredere în propriile forțe.

Nativii fac mutări importante și schimbările le vin mănușă. Leul nu mai caută validarea celorlalți, Berbecul se ocupă și de propriile interese, Săgetorul vine tare din urmă și de această dată pare că a descoperit drumul potrivit. Jumătatea lunii februarie schimbă traiectoria multor zodii, care pare că prind aripi. Realizările sunt la un pas distanță.

Berbec

Berbecul îndreptă tensiunile cu cei din jur, dar își regăsește și liniștea interioară. După o perioadă în care a muncit din greu și și-a asumat numeroase responsabilități încercând să țină totul sub control, oboseala își spune cuvântul.
Acum face o alegere esențială, ia o pauză și încearcă să se concentreze pe lucrurile care îl fac fericit. Iese la spectacole, merge la restaurant, începe să aibă o viață, dincolo de alte obligații. Partenera îl susține și asta îi dă forță.

Leu

Leul nu mai caută confirmări din exterior și nu își mai dorește să fie permanent în centrul atenției. Alege să se bucure de fiecare moment și să trăiască altfel. Această schimbare este benefică pentru el. Leul are mai multă energie și nici sănătatea nu îi mai dă de furcă. Nativii se descurcă mult mai bine la job, și nici cu dragostea nu stau rău. Viața seamănă pentru ei cu o scenă, încep să urce și atrag admirația celorlalți.

Săgetător

Săgetătorul înțelege că este momentul să-și pună nevoile pe primul loc.
În loc să caute mereu validarea sau să se grăbească, începe să se concentreze pe ceea ce îl face fericit, să petreacă mai mult timp cu familia. Săgetătorii sunt mai calmi și mai răbdător, iar relațiile cu cei din jur devin armonioase. Nativii joacă forte bine fiecare carte și atrag beneficii neașteptate. Sunt deciși să dea lovitura pe mai multe planuri și nimic nu le stă în cale. Au șansa să se mute într-o vilă sau să își cumpere o mașină, totul ține de oportunități.

