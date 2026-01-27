Acasă » Știri » Zodiile care dau lovitura în primăvara aceasta. Lucrurile se mișcă în favoarea lor

De: Denisa Iordache 27/01/2026 | 13:04
Primăvara anului 2026 se anunță a fi incendiară pentru câteva zodii. Acești nativi vor fi loviți din plin de noroc, oportunități și momente speciale în care se vor simți cu adevărat apreciați. Vrei sa afli dacă te numeri printre norocoși? Toate detaliile în articol.

Marte intră în Berbec pe 9 aprilie, iar acest lucru vine cu forță interioară de a reuși tot ceea ce își propun. Saturn și Neptun sunt în apropiere, așa că primăvara aduce o combinație între inspirație și muncă.

Nu vă mai ținem în suspans și vă spunem despre ce zodii este vorba.

Berbec

Primăvara asta se poate spune că este a lor. Berbecii au Soarele, Saturn și Neptun în semnul lor, iar visele lor vor deveni realitate. Acești nativi vor să construiască ceva de lungă durată, iar lucrurile vor accelera și dorințele se vor îndeplini.

Totuși, trebuie să aibă grijă la deciziile luate pripit sau planuri care nu sunt bine puse la punct. Berbecii sunt sfătuiți să se gândească bine înainte de fiecare pas pe care vor să îl facă, ca să nu își strice singuri oportunitățile care vin spre ei.

Gemeni

Gemenii încep primăvara în forță, pentru că Soarele din Berbec le oferă energie, iar Marte le oferă ambiție. Acești nativi sunt plini de idei pe care le pun în aplicare și care aduc rezultate pe termen lung. Venus va intra în semnul lor la mijlocul lunii aprilie. Prin urmare, Gemenii vor fi mai fermecători, jucăuși și iubăreți.

Primăvara îi îndeamnă către curățenie. Gemenii trebuie să aleagă ce să păstreze în viața lor și ce să arunce. Aceste decizii, luate corect, aduc schimbări radicale în viețile lor.

Leu

Pentru Lei va fi o primăvară așa cum nu au mai avut de mult. Soarele din zodia Berbec le dau energie și dorință de acțiune, iar Venus le aduce nevoia de relații și le aprinde latura de cuceritori. Acești nativi vor simți cum lucrurile se mișcă în favoarea lor în toate domeniile.

Saturn și Neptun îi forțează pe Lei să lase în urmă tot ce nu le mai aduce nimic bun și să ce concentreze pe ceea ce contează cu adevărat.

