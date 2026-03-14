Salariile din ANAF, dezvăluite de șeful instituției. Ce îi așteaptă pe tinerii care intră în sistem

Șeful Fiscului, Adrian Nica, a făcut dezvăluiri, marți, în cadrul celei de-a 22-a ediții a Conferinței Anuale de Taxe PwC România, cu privire la remunerațiile primite de către membrii instituției ANAF. Din cauza sumelor infime de bani, situația se agravează, iar oamenii aleg să demisioneze. Mai mult decât atât, a subliniat că diferențele dintre un salariat cu vechime și un angajat proaspăt venit în cadrul instituției sunt enorme.

ANAF are un total de 4.100 de posturi vacante, potrivit lui Adrian Nica, iar din cauza fluxului de plecări voluntare ale personalului, nu mai este nevoie de concedieri. În plus, în urma declarațiilor acestuia a reieșit că digitalizarea este condiționată de vârsta personalului rămas.

Ce a spus șeful ANAF

Adrian Nica subliniază, în primul rând, faptul că motivul principal al lipsei de oameni în instituție este reprezentat de venituri. Chiar dacă cele 4.100 de posturi reprezintă 20% din totalul celor care trebuie ocupate, nu mai are sens să aibă loc o reducere a personalului cu 10%, pentru că oricum există un deficit major de personal.

Cred că principala problemă este partea de resursă umană, unde resursa e limitată, iar salarizarea noastră e proastă şi foarte proastă. (…) Modul în care plătim serviciile colegilor noştri este unul mult sub nivelul pieţei. Serviciile importante, gen preţuri de transfer, control comerţ electronic, structura de mari contribuabili şi Capitala – nu avem personal, a declarat acesta. ANAF are un ritm înfiorător de plecări. Nu e nevoie nicio reducere, au ieşit natural. Pe termen scurt e uşor să spui, ca manager, eu nu dau oameni afară. Nu ştiu ce-o să facem peste 7 luni, un an, ce atragem, ce punem în loc. Va fi greu pentru noi, a mai adăugat șeful fiscului.

În plus, există decalaje dintre banii primiți de un începător, fără experiență și un angajat care are vechime, dar și între adaptarea fiecăruia la procesele digitalizate.

Este destul de greu să-i spui: nu mai teroriza contribuabilul cu balanţe, nu mai întreba de stocuri, uită-te în SAF-T, fă-i o profilare de acolo, a spus Adrian Nica. Dacă e tânăr, îi oferim 3.500 lei, iar dacă are 20 de ani vechime – circa 7.000 de lei, a mai menționat liderul ANAF.

