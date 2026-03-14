Salariile din ANAF, dezvăluite de șeful instituției. Ce îi așteaptă pe tinerii care intră în sistem

De: Iancu Tatiana 14/03/2026 | 17:09
Șeful Fiscului, Adrian Nica, a făcut dezvăluiri, marți, în cadrul celei de-a 22-a ediții a Conferinței Anuale de Taxe PwC România, cu privire la remunerațiile primite de către membrii instituției ANAF. Din cauza sumelor infime de bani, situația se agravează, iar oamenii aleg să demisioneze. Mai mult decât atât, a subliniat că diferențele dintre un salariat cu vechime și un angajat proaspăt venit în cadrul instituției sunt enorme.

ANAF are un total de 4.100 de posturi vacante, potrivit lui Adrian Nica, iar din cauza fluxului de plecări voluntare ale personalului, nu mai este nevoie de concedieri. În plus, în urma declarațiilor acestuia a reieșit că digitalizarea este condiționată de vârsta personalului rămas.

Ce a spus șeful ANAF

Adrian Nica subliniază, în primul rând, faptul că motivul principal al lipsei de oameni în instituție este reprezentat de venituri. Chiar dacă cele 4.100 de posturi reprezintă 20% din totalul celor care trebuie ocupate, nu mai are sens să aibă loc o reducere a personalului cu 10%, pentru că oricum există un deficit major de personal.

Cred că principala problemă este partea de resursă umană, unde resursa e limitată, iar salarizarea noastră e proastă şi foarte proastă. (…) Modul în care plătim serviciile colegilor noştri este unul mult sub nivelul pieţei. Serviciile importante, gen preţuri de transfer, control comerţ electronic, structura de mari contribuabili şi Capitala – nu avem personal, a declarat acesta.

ANAF are un ritm înfiorător de plecări. Nu e nevoie nicio reducere, au ieşit natural. Pe termen scurt e uşor să spui, ca manager, eu nu dau oameni afară. Nu ştiu ce-o să facem peste 7 luni, un an, ce atragem, ce punem în loc. Va fi greu pentru noi, a mai adăugat șeful fiscului.

În plus, există decalaje dintre banii primiți de un începător, fără experiență și un angajat care are vechime, dar și între adaptarea fiecăruia la procesele digitalizate.

Este destul de greu să-i spui: nu mai teroriza contribuabilul cu balanţe, nu mai întreba de stocuri, uită-te în SAF-T, fă-i o profilare de acolo, a spus Adrian Nica.

Dacă e tânăr, îi oferim 3.500 lei, iar dacă are 20 de ani vechime – circa 7.000 de lei, a mai menționat liderul ANAF.

Citește și:

Una dintre cele mai cunoscute fabrici din România a intrat în faliment. Decizia este definitivă

Fabrica mare din Romania care a intrat în faliment. A fost un simbol al industriei

Iți recomandăm
Surpriză uriașă pentru Iustina Loghin și Cornel! Foștii concurenți de la Insula Iubiri au aflat sexului celui de-al doilea copil
Știri
Surpriză uriașă pentru Iustina Loghin și Cornel! Foștii concurenți de la Insula Iubiri au aflat sexului celui de-al…
Reguli pentru construcția unei case pe limita de proprietate. Ce trebuie să știi
Știri
Reguli pentru construcția unei case pe limita de proprietate. Ce trebuie să știi
Donald Trump anunță că trimite nave de război ca să deschidă Strâmtoarea Ormuz
Mediafax
Donald Trump anunță că trimite nave de război ca să deschidă Strâmtoarea Ormuz
Medicii de la Harvard au confirmat. Alimentele care stimulează creșterea neuronilor
Gandul.ro
Medicii de la Harvard au confirmat. Alimentele care stimulează creșterea neuronilor
FOTO. Fiica de 19 ani a fostului fotbalist se iubește cu un jucător mai mare cu 8 ani
Prosport.ro
FOTO. Fiica de 19 ani a fostului fotbalist se iubește cu un jucător...
Avertismentul fondatorului forțelor de elită din România: Nu rachetele iraniene sunt marea problemă, altul este pericolul
Adevarul
Avertismentul fondatorului forțelor de elită din România: Nu rachetele iraniene sunt marea problemă,...
Reacția furioasă a Rusiei după ce a fost bombardată de Ucraina. Moscova se întoarce împotriva Franței şi Regatului Unit
Digi24
Reacția furioasă a Rusiei după ce a fost bombardată de Ucraina. Moscova se...
Ministrul israelian al Apărării: Războiul intră în faza sa decisivă
Mediafax
Ministrul israelian al Apărării: Războiul intră în faza sa decisivă
Parteneri
Îți aduci aminte de Laura Andreșan? E transformată complet și are o meserie neașteptată. Cum arată acum
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Îți aduci aminte de Laura Andreșan? E transformată complet și are o meserie neașteptată. Cum...
FOTO. Serena Williams s-a dezbrăcat în costum de baie şi a avut un mesaj pentru hateri
Prosport.ro
FOTO. Serena Williams s-a dezbrăcat în costum de baie şi a avut un mesaj pentru...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Comoara Iranului: cel mai mare diamant roz din lume și tezaurul de miliarde din Teheran
Click.ro
Comoara Iranului: cel mai mare diamant roz din lume și tezaurul de miliarde din Teheran
Gafa de începători care a compromis o unitate de elită din Rusia. Asasinii lui Putin, demascați pentru că au folosit Google Translate
Digi 24
Gafa de începători care a compromis o unitate de elită din Rusia. Asasinii lui Putin,...
Putin i-a propus lui Trump să mute în Rusia uraniul din Iran. Ce a răspuns președintele SUA
Digi24
Putin i-a propus lui Trump să mute în Rusia uraniul din Iran. Ce a răspuns...
Caz extrem! Mașina cu istoric suspect în România: modelul care a avut 22 de proprietari
Promotor.ro
Caz extrem! Mașina cu istoric suspect în România: modelul care a avut 22 de proprietari
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Primarul general al Capitalei va avea propriul podcast
go4it.ro
Primarul general al Capitalei va avea propriul podcast
Mister rezolvat: Cum aterizează pisicile mereu în picioare?
Descopera.ro
Mister rezolvat: Cum aterizează pisicile mereu în picioare?
Cum arată noul joc din populara serie World of Tanks
Go4Games
Cum arată noul joc din populara serie World of Tanks
Medicii de la Harvard au confirmat. Alimentele care stimulează creșterea neuronilor
Gandul.ro
Medicii de la Harvard au confirmat. Alimentele care stimulează creșterea neuronilor
