Alertă pentru datornicii la stat. ANAF începe să trimită notificări oficiale

De: Elisa Tîrgovățu 13/03/2026 | 13:32
Un nou sistem de notificare pentru contribuabilii care înregistrează datorii la bugetul de stat va fi introdus de către ANAF. Este vorba despre notificări de alertă care vor fi transmise atât firmelor, cât și persoanelor care întreprind activități economice atunci când obligațiile fiscale restante depășesc un anumit prag.

Cu toate că această posibilitate era prevăzută de mai mulți ani în legislația fiscală, până în prezent nu fusese stabilită procedura concretă de aplicare. În prezent, autoritățile fiscale pregătesc un act normativ care va reglementa modul în care aceste notificări vor fi emise și comunicate contribuabililor.

Conform proiectului aflat în analiză, notificarea de alertă va fi transmisă în momentul în care datoriile restante ale unui contribuabil ajung sau depășesc pragul de 40.000 de lei.

Prima notificare va fi trimisă în momentul în care se ajunge la acest nivel al obligațiilor bugetare neachitate. Ulterior, în cazul în care datoriile nu sunt acoperite, contribuabilul va primi notificări suplimentare la fiecare șase luni. Asta până când suma restantă va fi achitată integral sau scade sub acest prag.

Sistemul vizează în principal mediul de afaceri și contribuabilii care desfășoară activități economice, nu persoanele fizice obișnuite.

Cum vor arăta notificările

Transmiterea acestor mesaje se va face exclusiv prin intermediul Spațiul Privat Virtual (SPV), platforma digitală prin care contribuabilii pot interacționa cu Fiscul. În notificare vor fi introduse informații despre datoria existentă. În același timp vor fi incluse și opțiunile pe care contribuabilul le are pentru a rezolva situația.

Scopul introducerii acestor notificări este de a crea un sistem de avertizare timpurie pentru contribuabilii aflați în dificultate. Astfel, firmele vor fi informate din timp despre datoriile acumulate și pot lua măsuri înainte ca situația să devină critică.

Dacă procedura va fi adoptată oficial, notificările ar putea începe să fie trimise în perioada următoare, direct în conturile SPV ale contribuabililor vizați.

