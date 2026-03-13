Alina Mădălina îngroapă securea războiului. Ce mesaj a transmis tiktokerița în mediul online

După scandalul iscat în mediul online cu fostul soț și actuala sa parteneră, pare că lucrurile iau cu totul o altă turnură. Alina Mădălina, tânăra despre care s-a speculat că i-a fost luat copilul și a fost internată la un spital de Psihiatrie, revine pe rețelele de socializare cu un nou mesaj. Românca a luat o decizie radicală.

Alina Mădălina a postat recent un videoclip în mediul online, în care pare că vrea să facă pace cu fostul partener. Tânăra de 25 de ani a fost externată de la Psihiatrie în urmă cu câteva zile. Acum își dorește să facă schimbări majore în viața sa.

Potrivit declarațiilor, românca stabilită în Germania vrea să îngroape securea războiului cu tatăl fetiței sale. Asta deși, de-a lungul timpului, cei doi au venit cu acuzații grave.

Scandalul se încheie

Cearta din mediul online dintre Alina Mădălina și fostul soț aproape că ajunge la final. După ce l-a acuzat în repetate rânduri că i-a furat bani și că i-a creat multă suferință, tiktokerița a postat un videoclip în care își cere scuze față de fostul partner, dar și față de iubita sa.

Ea susține că a exagerat cu privire la afirmațiile pe care le-a făcut în trecut. Motiv pentru care, a decis să își ceară public scuze și să mărturisească faptul că atitudinea sa nu a fost una potrivită. Pe de altă parte, mesajul Alinei a venit într-un moment neașteptat, în contextul tensiunilor din ultima vreme.

„Vreau să îmi cer scuze de la fostul meu partener, Ionuț, și de la partenera lui. Probabil că eu am greșit, nu trebuia să mă comport așa în online, nu trebuia să exagerez. A fost o exagerare din partea mea și îmi cer public scuze de la el și de familia lui”, a declarat Alina Mădălina, pe rețelele de socializare.

În urmă cu mai puțin de o săptămână, tiktokerița postase un alt mesaj în care îi amenința pe cei care consideră că i-au făcut rău intenționat. Ea a precizat că lucrurile nu vor rămâne așa, iar cei care i-au greșit vor plăti.

