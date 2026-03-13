Acasă » Știri » Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul Steaua – Poli Iași, sâmbătă, 14 martie 2026, de la ora 12:30

Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul Steaua – Poli Iași, sâmbătă, 14 martie 2026, de la ora 12:30

De: Andreea Stăncescu 13/03/2026 | 13:52
Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul Steaua - Poli Iași, sâmbătă, 14 martie 2026, de la ora 12:30

Ilie Dobre va comenta meciul de fotbal Steaua – Poli Iași, sâmbătă, 14 martie 2026, de la ora 12:30. Comentariul LIVE va putea fi ascultat pe site-urile ProSport și LIGA 2, dar și pe paginile de Facebook și YouTube ale acestora.

Ilie Dobre, emblematicul comentator al fotbalului românesc, îți aduce acum transmisiuni exclusive ale meciurilor din LIGA 2 pe platforma noastră. Nu rata ocazia să asculți vocea inconfundabilă a legendei care are 40 de ani în fotbalul românesc și care a intrat în Cartea Recordurilor datorită performanțelor sale vocale!

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Aglomerație în centrul Iașului. Sute de tineri au așteptat să primească shaorma gratuită
Știri
Aglomerație în centrul Iașului. Sute de tineri au așteptat să primească shaorma gratuită
Anca Mireanu preia conducerea Board-ului companiei Titluri Quality, parte a Grupului ARCMEDIA
Știri
Anca Mireanu preia conducerea Board-ului companiei Titluri Quality, parte a Grupului ARCMEDIA
The Guardian: Piesa României la Eurovision stârnește controverse. Se cere descalificarea
Mediafax
The Guardian: Piesa României la Eurovision stârnește controverse. Se cere descalificarea
Pe ce dată se întoarce iarna în București. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza pentru toată România
Gandul.ro
Pe ce dată se întoarce iarna în București. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza...
FOTO. Ce transformare pentru Simona Halep. Imaginile momentului: radiază de fericire
Prosport.ro
FOTO. Ce transformare pentru Simona Halep. Imaginile momentului: radiază de fericire
O cântăreață și-ar fi băgat coada în familia unui mare sportiv. Starul, pus să plătească milioane de dolari
Adevarul
O cântăreață și-ar fi băgat coada în familia unui mare sportiv. Starul, pus...
Un avion american de realimentare KC-135 Stratotanker s-a prăbuşit în Irak
Digi24
Un avion american de realimentare KC-135 Stratotanker s-a prăbuşit în Irak
Noul mesaj al lui Donald Trump despre Iran: „În calitate de al 47-lea președinte al SUA, îi ucid. Ce mare onoare este să fac asta”
Mediafax
Noul mesaj al lui Donald Trump despre Iran: „În calitate de al 47-lea...
Parteneri
Cristina Șișcanu, imagini incendiare după ce a slăbit enorm! Soția lui Mădălin Ionescu arată mai bine ca niciodată
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cristina Șișcanu, imagini incendiare după ce a slăbit enorm! Soția lui Mădălin Ionescu arată mai...
FOTO. Fiica de 19 ani a fostului fotbalist se iubește cu un jucător mai mare cu 8 ani
Prosport.ro
FOTO. Fiica de 19 ani a fostului fotbalist se iubește cu un jucător mai mare...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Aventura ascunsă a lui Mugurel Vrabete. S-a iubit cu o solistă mai tânără cu 32 de ani decât el
Click.ro
Aventura ascunsă a lui Mugurel Vrabete. S-a iubit cu o solistă mai tânără cu 32...
Statele Unite vor să „divizeze Europa”, spune Kaja Kallas: „Au fost foarte clare. Nu le place Uniunea Europeană”
Digi 24
Statele Unite vor să „divizeze Europa”, spune Kaja Kallas: „Au fost foarte clare. Nu le...
Misterul dispariției avioanelor militare chineze din jurul Taiwanului
Digi24
Misterul dispariției avioanelor militare chineze din jurul Taiwanului
Toate amenzile de circulație se majorează de la 1 iulie! Pentru viteză, sancțiunea maximă depășește 4.300 de lei
Promotor.ro
Toate amenzile de circulație se majorează de la 1 iulie! Pentru viteză, sancțiunea maximă depășește...
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Iranul a făcut „franjuri” apărarea aeriană a SUA. Implicații pentru România
go4it.ro
Iranul a făcut „franjuri” apărarea aeriană a SUA. Implicații pentru România
Semnal fără precedent din Cosmos, detectat pe Pământ!
Descopera.ro
Semnal fără precedent din Cosmos, detectat pe Pământ!
Noul film Mario sosește în cinema la începutul lunii aprilie
Go4Games
Noul film Mario sosește în cinema la începutul lunii aprilie
Pe ce dată se întoarce iarna în București. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza pentru toată România
Gandul.ro
Pe ce dată se întoarce iarna în București. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza pentru toată...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Aglomerație în centrul Iașului. Sute de tineri au așteptat să primească shaorma gratuită
Aglomerație în centrul Iașului. Sute de tineri au așteptat să primească shaorma gratuită
Anca Mireanu preia conducerea Board-ului companiei Titluri Quality, parte a Grupului ARCMEDIA
Anca Mireanu preia conducerea Board-ului companiei Titluri Quality, parte a Grupului ARCMEDIA
Cum a fost păcălită o femeie de un escroc, prin telefon. A rămas fără mii de lei în cont
Cum a fost păcălită o femeie de un escroc, prin telefon. A rămas fără mii de lei în cont
Generația Z se prezintă la interviuri alături de părinți. Angajatorii trag un semnal de alarmă
Generația Z se prezintă la interviuri alături de părinți. Angajatorii trag un semnal de alarmă
Accident în Sectorul 2 al Capitalei! O mașină s-a răsturnat pe linia de tramvai
Accident în Sectorul 2 al Capitalei! O mașină s-a răsturnat pe linia de tramvai
Cum arată azi sexy-notărița care ținea prima pagină a tabloidelor în urmă cu 10 ani. ”Parcă ...
Cum arată azi sexy-notărița care ținea prima pagină a tabloidelor în urmă cu 10 ani. ”Parcă s-a criogenat!”
Vezi toate știrile