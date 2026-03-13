Anca Mireanu preia conducerea Board-ului companiei Titluri Quality, parte a Grupului ARCMEDIA

De: Andreea Stăncescu 13/03/2026 | 14:47
Anca Mireanu preia conducerea Board-ului companiei Titluri Quality, parte a Grupului ARCMEDIA

Începând cu 16 martie 2026, Anca Mireanu preia coordonarea entităților editoriale din portofoliul Titluri Quality SRL, companie parte a Grupului ARCMEDIA, unul dintre liderii publishingului online din România. Din portofoliul companiei fac parte publicațiile Mediafax, G4Media, Economedia, G4Food, Pets&Cats și TechRider.

ARCMEDIA, entitate de referință în peisajul media românesc, anunță consolidarea structurii sale de management prin numirea Ancăi Mireanu în poziția de coordonator al activităților de publishing din Titluri Quality. Într-o etapă de expansiune și dezvoltare a produselor media din portofoliu, aceasta va asigura coordonarea strategică și operațională a unora dintre cele mai influente platforme de jurnalism din România.

În noul rol, Anca Mireanu va conduce Board-ul companiei, din care vor face parte directorii editoriali ai publicațiilor din portofoliu, CFO-ul grupului și directorul comercial al companiei. Noua structură de management are ca obiectiv optimizarea fluxurilor de lucru, dezvoltarea proiectelor cross-platform și menținerea celor mai înalte standarde de echidistanță și calitate jurnalistică.

Numirea Ancăi Mireanu marchează o nouă etapă în evoluția ARCMEDIA, într-un moment în care compania își consolidează poziția în piața media digitală.

Printre obiectivele imediate se numără crearea și optimizarea sinergiilor între publicațiile grupului, precum și implementarea unor noi formate editoriale și strategii de distribuție a conținutului, menite să crească prezența digitală a platformelor media din portofoliu.

„Sunt onorată să accept această provocare venită din partea unuia dintre cei mai puternici jucători din piața media românească, într-un moment important pentru jurnalismul de calitate. ARCMEDIA, prin Titluri Quality SRL, are o amprentă unică, reunind unul dintre cele mai consolidate branduri de presă din România – Mediafax, alături de una dintre cele mai dinamice voci din presa online – G4Media, și de una dintre cele mai solide platforme de analiză economică – Economedia.

Obiectivul nostru este clar: să construim o structură operațională solidă care să susțină munca excepțională a echipelor de la Mediafax, G4Media, Economedia, G4Food și celelalte publicații din portofoliu. Colaborarea în cadrul Board-ului ne va permite să valorificăm expertiza fiecăruia pentru a oferi publicului informație verificată, analize relevante și conținut jurnalistic de calitate”, a declarat Anca Mireanu.

„Îi urez mult succes doamnei Mireanu în noul sau rol. Sunt convins că experiența și expertiza sa vor aduce o contributie importanta la dezvoltarea proiectelor editoriale și la consolidarea poziției Titluri Quality în piața media din Romania”, a declarat Radu Budeanu, proprietarul Grupului ARCMEDIA.

Cine este Anca Mireanu

Anca Mireanu a facut parte din 2018 si pana la inceputul anului 2026 din Boardul Digi24 si a fost fondatoare a site-ului PSNews.ro si a publicaţiei Ediţiadedimineaţă.ro.

Despre ARCMEDIA

ARCMEDIA este un grup media fondat și deținut de antreprenorul și jurnalistul Radu Budeanu, care reunește sub aceeași umbrelă unele dintre cele mai relevante și influente branduri media din România. Portofoliul ARCMEDIA include agențiile de știri și imagini Mediafax și Mediafax Foto, precum și publicațiile Gândul, G4Media, CANCAN, Ciao, G4Food, Economedia, ProSport, Promotor, Ce se întâmplă, doctore?, Descoperă, go4it, go4games, Liga2, Râzi cu lacrimi, Apropo, TechRider și Pets&Cats.

Iți recomandăm
Zodia care trece printr-o cumpănă după 15 martie 2026. Ghinioanele se țin lanț de acești nativi
Știri
Zodia care trece printr-o cumpănă după 15 martie 2026. Ghinioanele se țin lanț de acești nativi
Amendă de 12.000 lei, introdusă în 2026, pentru toți românii care locuiesc la bloc și comit această greșeală
Știri
Amendă de 12.000 lei, introdusă în 2026, pentru toți românii care locuiesc la bloc și comit această greșeală
The Guardian: Piesa României la Eurovision stârnește controverse. Se cere descalificarea
Mediafax
The Guardian: Piesa României la Eurovision stârnește controverse. Se cere descalificarea
Pe ce dată se întoarce iarna în București. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza pentru toată România
Gandul.ro
Pe ce dată se întoarce iarna în București. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza...
FOTO. Ce transformare pentru Simona Halep. Imaginile momentului: radiază de fericire
Prosport.ro
FOTO. Ce transformare pentru Simona Halep. Imaginile momentului: radiază de fericire
O cântăreață și-ar fi băgat coada în familia unui mare sportiv. Starul, pus să plătească milioane de dolari
Adevarul
O cântăreață și-ar fi băgat coada în familia unui mare sportiv. Starul, pus...
Un avion american de realimentare KC-135 Stratotanker s-a prăbuşit în Irak
Digi24
Un avion american de realimentare KC-135 Stratotanker s-a prăbuşit în Irak
Noul mesaj al lui Donald Trump despre Iran: „În calitate de al 47-lea președinte al SUA, îi ucid. Ce mare onoare este să fac asta”
Mediafax
Noul mesaj al lui Donald Trump despre Iran: „În calitate de al 47-lea...
Parteneri
Andreea Bănică și-a înnebunit fanii cu formele sale! Cum s-a fotografiat artista i-a lăsat pe muți de uimire
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Andreea Bănică și-a înnebunit fanii cu formele sale! Cum s-a fotografiat artista i-a lăsat pe...
FOTO. Fiica de 19 ani a fostului fotbalist se iubește cu un jucător mai mare cu 8 ani
Prosport.ro
FOTO. Fiica de 19 ani a fostului fotbalist se iubește cu un jucător mai mare...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Horoscop săptămâna 13-19 martie. Patru zodii renasc la început de primăvară și sunt protejate de Dumnezeu
Click.ro
Horoscop săptămâna 13-19 martie. Patru zodii renasc la început de primăvară și sunt protejate de...
Un cilindru misterios cu înălțimea unei clădiri cu patru etaje a ieşit brusc din pământ în Japonia
Digi 24
Un cilindru misterios cu înălțimea unei clădiri cu patru etaje a ieşit brusc din pământ...
Misterul dispariției avioanelor militare chineze din jurul Taiwanului
Digi24
Misterul dispariției avioanelor militare chineze din jurul Taiwanului
Toate amenzile de circulație se majorează de la 1 iulie! Pentru viteză, sancțiunea maximă depășește 4.300 de lei
Promotor.ro
Toate amenzile de circulație se majorează de la 1 iulie! Pentru viteză, sancțiunea maximă depășește...
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Vrei energie solară acasă? Lidl are un kit fotovoltaic cu modulul WiFi integrat la preț tentant
go4it.ro
Vrei energie solară acasă? Lidl are un kit fotovoltaic cu modulul WiFi integrat la preț...
Semnal fără precedent din Cosmos, detectat pe Pământ!
Descopera.ro
Semnal fără precedent din Cosmos, detectat pe Pământ!
Noul film Mario sosește în cinema la începutul lunii aprilie
Go4Games
Noul film Mario sosește în cinema la începutul lunii aprilie
Pe ce dată se întoarce iarna în București. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza pentru toată România
Gandul.ro
Pe ce dată se întoarce iarna în București. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza pentru toată...
ULTIMA ORĂ
Zodia care trece printr-o cumpănă după 15 martie 2026. Ghinioanele se țin lanț de acești nativi
Zodia care trece printr-o cumpănă după 15 martie 2026. Ghinioanele se țin lanț de acești nativi
Iluzie optică | Ce animal se ascunde în această imagine? Geniile răspund corect în 19 secunde
Iluzie optică | Ce animal se ascunde în această imagine? Geniile răspund corect în 19 secunde
Andreea Popescu, prima reacție după ce s-a zvonit că divorțează de Rareș Cojoc. Fina a dat-o de ...
Andreea Popescu, prima reacție după ce s-a zvonit că divorțează de Rareș Cojoc. Fina a dat-o de gol, iar filmarea a stârnit un val de controverse
Amendă de 12.000 lei, introdusă în 2026, pentru toți românii care locuiesc la bloc și comit această ...
Amendă de 12.000 lei, introdusă în 2026, pentru toți românii care locuiesc la bloc și comit această greșeală
Ce salariu are un măturător de stradă în România, de fapt. Câți bani primește lunar acum, în 2026
Ce salariu are un măturător de stradă în România, de fapt. Câți bani primește lunar acum, în 2026
Piesa României la Eurovision 2026 ar putea fi interzisă! Activiștii critică versurile cântate de ...
Piesa României la Eurovision 2026 ar putea fi interzisă! Activiștii critică versurile cântate de Alexandra Căpitănescu: „Lipsă de respect alarmantă”
Vezi toate știrile