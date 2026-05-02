Celebra influenceriță s-a stins la doar 25 de ani. Cuvintele iubitului au făcut pe toată lumea să plângă: „Aducea lumină oriunde mergea”

O poveste care a început cu speranță și mult curaj s-a încheiat cu o pierdere care a lăsat un gol imens în sufletele celor care au cunoscut-o. O tânără influenceriță de pe TikTok, s-a stins din viață la doar 25 de ani, în urma unei lupte cumplite cu cancerul de piele.

Kiersten Dyke era cunoscută pe platformele de socializare pentru sinceritatea cu care și-a împărtășit povestea cu zeci de mii de urmăritori. Tânăra a devenit, în ultimii ani, un simbol al curajului și al luptei. Totul a început în decembrie 2022, când a primit un diagnostic dur: melanom în stadiul 2, descoperit în urma unei biopsii.

Deși inițial a trecut prin intervenții chirurgicale și, pentru o perioadă, părea că boala a fost învinsă, realitatea a fost mult mai cruntă. În 2025, cancerul a recidivat și a ajuns în stadiul 4, răspândindu-se în organism.

În tot acest timp, Kiersten nu a dispărut din online, din contră, a documentat fiecare etapă a luptei sale, de la tratamentele dure, la momentele de speranță și până la cele mai grele clipe, încercând astfel să le dea curaj și altora.

Comunitatea ei online a crescut odată cu povestea ei, iar mulți au urmărit, pas cu pas, această luptă.

Din păcate, finalul a venit mult prea repede. Kiersten Dyke s-a stins pe 26 aprilie 2026, înconjurată de familie și de cei dragi.

Vestea tragică a fost confirmată de iubitul ei, Dominic Cinfio, alături de care tânăra a trăit o frumoasă poveste de dragoste de 9 ani.

Mesajul acestuia i-a emoționat profund pe internauți. A descris-o ca fiind „o persoană care aducea lumină oriunde mergea” și care, chiar și în cele mai grele momente, s-a gândit la ceilalți.

Chiar și cu doar câteva zile înainte de a se stinge, Kiersten spera la o nouă șansă, discutând cu medicii despre posibilitatea de a participa la studii clinice.

CITEȘTE ȘI: Kiara Brokenbrough a murit la 32 de ani în timp ce devenea mamă. Fiul ei se recuperează în terapie intensivă