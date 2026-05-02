Acasă » Știri » Celebra influenceriță s-a stins la doar 25 de ani. Cuvintele iubitului au făcut pe toată lumea să plângă: „Aducea lumină oriunde mergea”

Celebra influenceriță s-a stins la doar 25 de ani. Cuvintele iubitului au făcut pe toată lumea să plângă: „Aducea lumină oriunde mergea”

De: Maria Iancu 02/05/2026 | 15:18
Celebra influenceriță s-a stins la doar 25 de ani. Cuvintele iubitului au făcut pe toată lumea să plângă: „Aducea lumină oriunde mergea”

O poveste care a început cu speranță și mult curaj s-a încheiat cu o pierdere care a lăsat un gol imens în sufletele celor care au cunoscut-o. O tânără influenceriță de pe TikTok, s-a stins din viață la doar 25 de ani, în urma unei lupte cumplite cu cancerul de piele.

Kiersten Dyke era cunoscută pe platformele de socializare pentru sinceritatea cu care și-a împărtășit povestea cu zeci de mii de urmăritori. Tânăra a devenit, în ultimii ani, un simbol al curajului și al luptei. Totul a început în decembrie 2022, când a primit un diagnostic dur: melanom în stadiul 2, descoperit în urma unei biopsii.

Deși inițial a trecut prin intervenții chirurgicale și, pentru o perioadă, părea că boala a fost învinsă, realitatea a fost mult mai cruntă. În 2025, cancerul a recidivat și a ajuns în stadiul 4, răspândindu-se în organism.

Kiersten Dyke a pierdut lupta cu boala la vârsta de 25 de ani

În tot acest timp, Kiersten nu a dispărut din online, din contră, a documentat fiecare etapă a luptei sale, de la tratamentele dure, la momentele de speranță și până la cele mai grele clipe, încercând astfel să le dea curaj și altora.

Comunitatea ei online a crescut odată cu povestea ei, iar mulți au urmărit, pas cu pas, această luptă.

Kiersten Dyke s-a stins la 25 de ani după o luptă grea cu cancerul de piele

Din păcate, finalul a venit mult prea repede. Kiersten Dyke s-a stins pe 26 aprilie 2026, înconjurată de familie și de cei dragi.

Vestea tragică a fost confirmată de iubitul ei, Dominic Cinfio, alături de care tânăra a trăit o frumoasă poveste de dragoste de 9 ani.

Mesajul acestuia i-a emoționat profund pe internauți. A descris-o ca fiind „o persoană care aducea lumină oriunde mergea” și care, chiar și în cele mai grele momente, s-a gândit la ceilalți.

Chiar și cu doar câteva zile înainte de a se stinge, Kiersten spera la o nouă șansă, discutând cu medicii despre posibilitatea de a participa la studii clinice.

CITEȘTE ȘI: Kiara Brokenbrough a murit la 32 de ani în timp ce devenea mamă. Fiul ei se recuperează în terapie intensivă

Iți recomandăm
Ce tarife de vizitare sunt la Cazinoul din Constanța? Faleza a devenit neîncăpătoare
Știri
Ce tarife de vizitare sunt la Cazinoul din Constanța? Faleza a devenit neîncăpătoare
Raed Arafat, prima reacție după moartea pompierului Dan Colniceanu. Avea 35 de ani
Știri
Raed Arafat, prima reacție după moartea pompierului Dan Colniceanu. Avea 35 de ani
Caz unic în Marea Britanie. Gemenele care au aflat că au tați biologici diferiți
Mediafax
Caz unic în Marea Britanie. Gemenele care au aflat că au tați biologici...
Ploaia, lapovița, măzărichea și ninsoarea, fenomenele care strică minivacanța de 1 Mai. Unde sunt semnalate, potrivit meteorologilor ANM
Gandul.ro
Ploaia, lapovița, măzărichea și ninsoarea, fenomenele care strică minivacanța de 1 Mai. Unde...
FOTO. Cum arată cea mai frumoasă arbitră de fotbal din lume
Prosport.ro
FOTO. Cum arată cea mai frumoasă arbitră de fotbal din lume
Doctoriţa anchetată după afirmaţiile controversate despre copiii concepuţi în post s-a răzgândit: „O asociere falsă în capul meu”
Adevarul
Doctoriţa anchetată după afirmaţiile controversate despre copiii concepuţi în post s-a răzgândit: „O...
O familie din Germania oferă gratis o casă de 200 mp, dar nu și terenul de sub ea. Ce trebuie să facă viitorii proprietari
Digi24
O familie din Germania oferă gratis o casă de 200 mp, dar nu...
Faleza din fața Cazinoului din Constanța a devenit neîncăpătoare. Cât costă un bilet de intrare
Mediafax
Faleza din fața Cazinoului din Constanța a devenit neîncăpătoare. Cât costă un bilet...
Parteneri
A cheltuit 100.000 de dolari pentru a arăta mai tânără, iar acum i-a „picat” fața! Cum arată vedeta acum?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
A cheltuit 100.000 de dolari pentru a arăta mai tânără, iar acum i-a „picat” fața!...
Diana Munteanu a ajuns vedetă la bulgari după ce a vorbit despre milionarul celebru, cu 20 de ani mai tânăr ca ea: „E înnebunită după el”
Prosport.ro
Diana Munteanu a ajuns vedetă la bulgari după ce a vorbit despre milionarul celebru, cu...
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Test de personalitate: alege un scaun și descoperă-ți instinctele sociale ascunse
Click.ro
Test de personalitate: alege un scaun și descoperă-ți instinctele sociale ascunse
SUA fac o greșeală „strategică de prim rang”. Fost șef NATO: „A fost dureros să ajungem la concluzia asta”
Digi 24
SUA fac o greșeală „strategică de prim rang”. Fost șef NATO: „A fost dureros să...
Un băiat de 12 ani din Ucraina a dezactivat o dronă rusească ce se îndrepta spre frații săi. „Aproape că nu mă mai tem de nimic”
Digi24
Un băiat de 12 ani din Ucraina a dezactivat o dronă rusească ce se îndrepta...
Explozii la Tunelul Robești, de pe șantierul autostrăzii Sibiu – Pitești: „Ardeeee!”. Totul a fost planificat
Promotor.ro
Explozii la Tunelul Robești, de pe șantierul autostrăzii Sibiu – Pitești: „Ardeeee!”. Totul a fost...
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Râzi cu lacrimi
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Donald Trump laudă arma AI care doboară drone „ca pe muște”
go4it.ro
Donald Trump laudă arma AI care doboară drone „ca pe muște”
Țesătura fără baterii transformă hainele într-un tensiometru în timp real
Descopera.ro
Țesătura fără baterii transformă hainele într-un tensiometru în timp real
EA SPORTS FC 26, disponibil gratuit pentru abonații PlayStation
Go4Games
EA SPORTS FC 26, disponibil gratuit pentru abonații PlayStation
Ploaia, lapovița, măzărichea și ninsoarea, fenomenele care strică minivacanța de 1 Mai. Unde sunt semnalate, potrivit meteorologilor ANM
Gandul.ro
Ploaia, lapovița, măzărichea și ninsoarea, fenomenele care strică minivacanța de 1 Mai. Unde sunt semnalate,...
